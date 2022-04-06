大阪瓦斯电力工程股份有限公司：关于台湾中油公司液化天然气接收站建设的技术服务工作

日本大阪--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--大阪瓦斯股份有限公司（董事长：藤原正隆，以下简称“大阪瓦斯”）的全资子公司大阪瓦斯电力工程股份有限公司（董事长：后藤畅茂，以下简称“DGPS”），在台湾中油股份有限公司（CPC Corporation，Taiwan，以下简称“CPC”） 之台中液化天然气接收站的第四期扩建投资计划项目中，获得了其基本设计业务及技术服务工作（以下简称“本项目”）的标案。

台湾政府近年来正在推动非核家园目标及碳中和政策，其中计划在2025年之前将岛内天然气发电在总发电量中的占比提高到50%。伴随其政策目标，CPC也积极致力于进口液化天然气及扩展其储藏容量。

本项目是现在运营中的台中厂第四期扩建投资计划的相关项目。该扩建计划的设备由液化天然气贮槽（18万公秉× 4座）、气化设施、码头设施及其附带设备所构成，DGPS将负责所有设备的基本设计业务及技术服务工作。本项目预计于2029年完工，凭借本项目的完工及营运，CPC台中厂的每年运营量预计可达1,300万公吨*1)。

大阪瓦斯自1972年开始进口液化天然气以来，凭借日本国内的两座液化天然气接收站的营运，积累了安全且有效率的操作维护技术及相关经验。 此外DGPS，在前身的大阪瓦斯工程股份有限公司于1990年开始协助CPC永安液化天然气接收站的初期工程试车之后，目前也负责位于桃园市观塘的液化天然气接收站（第三天然气接收站）的技术服务工作*2)等，持续从事了CPC的液化天然气接收站相关的项目，双方建立了强大的信赖关系。 本项目的标案结果意味着本集团在国内外的液化天然气接收站的设计、建设、营运相关的高技术能力，以及本公司在台湾持续不断的贡献及其实际成果*3)得到了认可。

Daigas集团今后会积极地将在日本国内所累积的经验及在海外构建的事业基础发挥得淋漓尽致，以扩大从上游到中下游的海外能源事业为目标。

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