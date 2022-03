Pherecydes Pharma annonce un partenariat avec Navarrabiomed pour évaluer ses phages anti-S. aureus dans une nouvelle indication

NANTES, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Pherecydes Pharma (FR0011651694 – ALPHE, éligible PEA-PME), société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes aux antibiotiques et/ou compliquées, annonce la signature d’un accord de recherche avec Navarrabiomed, centre de recherche biomédicale situé à Pampelune (Espagne), pour évaluer ses phages anti-S. aureus dans le traitement de l’endocardite.

L'endocardite est une infection de l'endocarde (couche interne du cœur), des valves cardiaques ou de l'aorte, qui conduit nécessairement à une hospitalisation. Cette infection est le plus souvent causée par des bactéries, principalement le Staphylococcus aureus. Cette bactérie figure parmi les six germes les plus mortels1 dans la résistance aux antibiotiques et figure sur la liste des pathogènes prioritaires de l'OMS2 pour la R&D de nouveaux antibiotiques.

L’objectif de l’équipe de recherche de Navarrabiomed est de tester les phages de Pherecydes Pharma sur un modèle porcin d’endocardite due à S. aureus.

Il s’agit d’une troisième indication visée par les phages anti-Staphylococcus aureus de la société, après les infections osseuses et articulaires sur prothèse et de l’ulcère du pied diabétique.

Guy-Charles Fanneau de La Horie, Président du Conseil d'Administration de Pherecydes Pharma, déclare : "Nous sommes ravis et honorés par cet accord de coopération préclinique avec Navarrabiomed, un centre d'excellence en matière de recherche biomédicale. Ce partenariat va permettre de tester nos phages dans une nouvelle indication et potentiellement élargir le champ d'application de nos phages anti-Staphylococcus aureus. Ces derniers ont déjà été administrés par voie intraveineuse dans le cadre d'un traitement compassionnel et ont présenté un excellent profil de sécurité. Il s'agit également d'un accord transfrontalier qui renforce encore notre dimension internationale, dans la continuité de notre étude PhagoDAIR qui sera menée dans des hôpitaux français, espagnols et belges."

A propos de Navarrabiomed

Navarrabiomed est un centre de recherche biomédicale du gouvernement de Navarre, créé en 2012. La mission de Navarrabiomed est de promouvoir, faciliter et réaliser des recherches biomédicales de pointe afin de développer des thérapies et des traitements innovants qui contribueront à une meilleure qualité de vie des citoyens. Depuis 2016, Navarrabiomed inclut la participation de l'Université publique de Navarre. Grâce à cet accord, les deux institutions unissent leurs efforts pour améliorer la recherche fans la santé.

Actuellement, Navarrabiomed est organisé en 19 unités de recherche interdisciplinaires et six services scientifico-techniques pour la promotion de la recherche scientifique et du développement technologique - Biobanque, Essais cliniques, Méthodologie-Évaluation des services de santé, Protéomique, animalerie et salle d'opération expérimentale et Salle Blanche des thérapies avancées CellMa - impliquant plus de 120 scientifiques. En outre, Navarrabiomed facilite l'activité de recherche entreprise par plus de 250 professionnels de la santé provenant d'autres centres du secteur public.

A propos de Pherecydes Pharma

Créée en 2006, Pherecydes Pharma est une société de biotechnologie qui développe des traitements contre les infections bactériennes résistantes, responsables de nombreuses infections graves. La société a mis au point une approche innovante, la phagothérapie de précision, basée sur l’utilisation de phages, virus naturels tueurs de bactéries. Pherecydes Pharma développe un portefeuille de phages ciblant 3 bactéries parmi les plus résistantes et dangereuses qui représentent à elles seules plus de deux tiers des infections nosocomiales résistantes : Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa. Le concept de phagothérapie de précision a été appliqué avec succès chez plusieurs dizaines de patients dans le cadre de traitements compassionnels, sous la supervision de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM). Pherecydes Pharma, dont le siège social est à Nantes, s'appuie sur une équipe d’une vingtaine d’experts issus de l'industrie pharmaceutique, des biotechnologies et de la recherche académique.

Pour plus d’informations, www.pherecydes-pharma.com

Avertissement

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction de la Société. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, Pherecydes Pharma, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information.

