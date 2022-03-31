Zain South Sudan選擇Tecnotree作為BSS數位化轉型策略合作夥伴

芬蘭埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--本文為Tecnotree於東歐時間2022年3月21日11:15發布的股票市場新聞的後續報導。

Tecnotree是一家總部位於芬蘭的為通訊服務提供者(CSP)和數位服務提供者(DSP)提供服務的全球數位化轉型解決方案供應商。該公司今天宣布簽約一項大型數位化轉型專案，將供應其屢獲殊榮的商業支援系統(BBS)套件。中東和非洲領先的電信服務提供者Zain Group選擇Tecnotree參與該專案以支援其在南蘇丹的業務營運。

Tecnotree將部署其全系列BSS套件產品和服務。這一全堆疊部署將為Zain South Sudan帶來一系列全新能力，包括先進客戶體驗、快速上市能力以及新的統一產品目錄、融合計費和收費解決方案，以及其他關鍵解決方案。這一部署將幫助推動Zain目前已有產品和BSS基礎架構的數位化轉型，使其能夠用於5G服務。Tecnotree屢獲殊榮的BSS套件以及該公司過去40年在全球累積的豐富經驗，將幫助該營運商提高營運效率、保持快速成長，並重新定義客戶體驗。

在評價該專案時，Zain South Sudan執行長Khalid Abdalla表示：「我們非常期待與Tecnotree合作，這將幫助我們更新BSS基礎架構，從而開啟我們的數位化轉型策略。我們將更有效率地推動業務流程，並實現為客戶提供創新服務的目標，而實作本專案是我們朝這些目標邁出的第一步。」

Tecnotree Corporation執行長Padma Ravichander表示：「我們很高興能夠贏得這筆訂單，並渴望攜手Zain South Sudan踏上新的轉型之旅。該專案是Tecnotree不斷成長和擴張的見證，也是我們致力於使用經市場驗證的產品和服務框架提供先進數位體驗的證明。這是公司成功之路上的又一篇章，將激勵我們繼續為客戶提供最先進的產品和解決方案。」

Tecnotree將參與該專案的授權交付、實作服務以及支援服務。該公司去年已經獲得了來自該營運商的訂單，本次的新訂單將進一步加強這兩家集團之間的已有合作，並為未來的更多合作機會奠定基礎。

關於Zain South Sudan

Zain South Sudan是南蘇丹首屈一指的電信營運商之一，為超過105萬名客戶提供服務。該行動營運商是Zain Group的子公司，後者是世界第四大通訊服務提供者，業務涵蓋8個國家。Zain Group的目標是成為其所在地區領先的資訊通訊技術和數位生活方式供應商。該公司已在科威特證券交易所上市（股票代碼：ZAIN)。

關於Tecnotree

Tecnotree是唯一一家為數位服務提供者提供全堆疊數位化業務管理解決方案的供應商，擁有超過40年的深厚領域知識，在全球擁有可靠的交付和轉型服務能力。我們採用開放原始碼技術的靈活產品和解決方案包括為電信和其他數位服務提供者提供全方位的（訂單到收款）業務流程和訂閱管理解決方案。Tecnotree的產品和平臺為全球超過8億使用者提供服務。Tecnotree已在那斯達克赫爾辛基證券交易所上市（股票代碼：TEM1V）。欲瞭解更多資訊，請造訪www.tecnotree.com。

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