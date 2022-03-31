Zain South Sudan选择Tecnotree作为BSS数字化转型战略合作伙伴

芬兰埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--本文为Tecnotree于东欧时间2022年3月21日11:15发布的股票市场新闻的后续报道。

Tecnotree是一家总部位于芬兰的面向通信服务提供商(CSP)和数字服务提供商(DSP)的全球数字化转型解决方案提供商。该公司今天宣布签约一项大型数字化转型项目，将供应其屡获殊荣的商业支持系统(BBS)套件。中东和非洲领先的电信服务提供商Zain Group选择Tecnotree参与该项目以支持其在南苏丹的业务运营。

Tecnotree将部署其全系列BSS套件产品和服务。这一全栈部署将为Zain South Sudan带来一系列全新能力，包括先进客户体验、快速上市能力以及新的统一产品目录、融合计费和收费解决方案，以及其他关键解决方案。这一部署将帮助推动Zain目前已有产品和BSS基础设施的数字化转型，使其能够用于5G服务。Tecnotree屡获殊荣的BSS套件以及该公司过去40年在全球范围内积累的丰富经验，将帮助该运营商提高运营效率、保持快速增长，并重新定义客户体验。

在评价该项目时，Zain South Sudan首席执行官Khalid Abdalla表示：“我们非常期待与Tecnotree合作，这将帮助我们更新BSS基础设施，从而开启我们的数字化转型战略。我们将更高效地推进业务流程，并实现为客户提供创新服务的目标，而实施本项目是我们朝这些目标迈出的第一步。”

Tecnotree Corporation首席执行官Padma Ravichander表示：“我们很高兴能够赢得这笔订单，并渴望携手Zain South Sudan踏上新的转型之旅。该项目是Tecnotree不断成长和扩张的见证，也是我们致力于使用经市场验证的产品和服务框架提供先进数字体验的证明。这是公司成功之路上的又一篇章，将激励我们继续为客户提供最先进的产品和解决方案。”

Tecnotree将参与该项目的许可证交付、实施服务以及支持服务。该公司去年已经获得了来自该运营商的订单，本次的新订单将进一步加强这两家集团之间的已有合作，并为未来的更多合作机会铺平道路。

关于Zain South Sudan

Zain South Sudan是南苏丹首屈一指的电信运营商之一，为超过105万名客户提供服务。该移动运营商是Zain Group的子公司，后者是世界第四大通信服务提供商，业务覆盖8个国家。Zain Group的目标是成为其所在地区领先的信息通信技术和数字生活方式提供商。该公司已在科威特证券交易所上市（股票代码：ZAIN)。

关于Tecnotree

Tecnotree是唯一一家为数字服务提供商提供全栈数字化业务管理解决方案的提供商，拥有超过40年的深厚领域知识，在全球范围内拥有可靠的交付和转型服务能力。我们基于开源技术的灵活产品和解决方案包括为电信和其他数字服务提供商提供全方位的（订单到收款）业务流程和订阅管理解决方案。Tecnotree的产品和平台为全球超过8亿用户提供服务。Tecnotree已在纳斯达克赫尔辛基证券交易所上市（股票代码：TEM1V）。欲了解更多信息，请访问www.tecnotree.com。

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