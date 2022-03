Zain South Sudan retient Tecnotree en tant que partenaire stratégique pour sa transformation BSS numérique

ESPOO, Finlande--(BUSINESS WIRE)--Cette annonce fait suite au communiqué publié par Tecnotree sur les plateformes boursières le 21 mars 2022 à 11h15 EET.

Tecnotree, société internationale basée en Finlande de solutions de transformation numérique pour les fournisseurs de services de communication (CSP) et de services numériques (DSP), annonce la signature d'un des plus importants projets de transformation numérique pour sa suite primée BSS (Business Support Systems). Tecnotree a été retenu pour ce projet par Zain Group, un chef de file des services télécoms au Moyen-Orient et en Afrique, pour ses opération dans le Sud du Soudan.

Tecnotree déploiera sa gamme complète de produits et services BSS. Cette pile technologique intégrale offrira à Zain South Sudan un nouvel ensemble de capacités, comme une expérience client optimisée, un délai de commercialisation raccourci grâce à un catalogue unifié, des solutions convergentes de facturation et de paiement, ainsi que d'autres solutions clés. Le déploiement stimulera la transformation numérique des produits et de l'infrastructure BSS de Zain, et les rendra prêts pour la 5G. La suite BSS primée et les 40 ans d'expérience internationale de Tecnotree permettront à l'opérateur d'améliorer son efficience opérationnelle, de maintenir une croissance soutenue et de redéfinir son expérience client.

Khalid Abdalla, PDG de Zain South Sudan: "Nous nous réjouissons à la perspective de ce partenariat avec Tecnotree, qui nous aidera à mettre à jour notre infrastructure BSS en vue de l'exécution de notre stratégie de transformation numérique. Ce déploiement sera une première étape dans la mise à disposition efficiente de nos processus commerciaux, pour concrétiser notre ambition de proposer des services innovants à nos clients."

Padma Ravichander, PDG de Tecnotree Corporation: "Nous sommes ravis de remporter ce contrat et avons hâte d'entamer cette nouvelle étape de transformation avec Zain South Sudan. Ce partenariat illustre la croissance, l'expansion et l'engagement de Tecnotree à déployer ses produits et services éprouvés pour garantir des expériences numériques premium. Il s'agit pour nous d'un nouvel accomplissement, qui nous motive à continuer à fournir à nos clients des produits et des solutions à la pointe du progrès."

Tecnotree interviendra dans l'octroi de licences, le déploiement de services et la fourniture d'assistance. La société avait déjà reçu des commandes du même opérateur l'an dernier, et ce nouveau contrat vient renforcer les relations actuelles entre les deux groupes et crée de nouvelles opportunités d'avenir.

A propos de Zain South Sudan

Zain South Sudan est un des plus grands opérateurs télécoms du Soudan du Sud, avec plus de 1 050 000 clients. L'opérateur mobile fait partie du Groupe Zain, quatrième plus grand CSP au monde, avec une présence dans huit pays. Le Groupe Zain ambitionne de devenir un chef de file des TIC et des solutions numériques dans la région. La société est cotée à la Bourse du Koweït (mnémo: ZAIN).

A propos de Tecnotree

Tecnotree est la seule solution de gestion commerciale numérique exhaustive pour les fournisseurs de services numériques, avec plus de 40 années de connaissances sectorielles approfondies, d'exécution éprouvée et de capacité de transformation à l'échelle mondiale. Nos produits et solutions se basent sur des technologies open-source et comprennent un éventail complet (de la commande au paiement) de processus commerciaux et de gestion des abonnements pour les fournisseurs de services télécoms et numériques. Les produits et plateformes Tecnotree sont utilisés par plus de 800 millions d'abonnés dans le monde. Tecnotree est coté au Nasdaq Helsinki (TEM1V). Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.tecnotree.com.

