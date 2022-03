MassChallenge Suisse annonce un partenariat avec Enterra Solutions

RENENS, Suisse--(BUSINESS WIRE)--MassChallenge Suisse, qui fait partie du réseau mondial d'innovateurs de MassChallenge, est heureuse d'annoncer son partenariat avec Enterra Solutions, l’entreprise de premier plan axée sur l’informatique cognitive, pionnière dans le domaine de l'Autonomous Decision Science™, la prochaine vague d'innovation analytique allant au-delà de la science des données. Enterra Solutions rejoint la communauté en tant que conseiller principal dans les domaines de l'analyse avancée des données et de l'intelligence artificielle.

Créée en 2009, MassChallenge aide des startups du monde entier à grandir et à se développer grâce à des partenariats avec des entreprises de premier plan qui contribuent avec leur expertise, leurs mentors et leurs ressources. Enterra Solutions collaborera avec MassChallenge pour identifier les startups à fort impact et les associer aux partenaires d’envergure experts appropriés, ainsi que pour conseiller les startups et la communauté de MassChallenge dans les domaines de l’utilisation des données et de l'IA.

Ensemble, MassChallenge et Enterra Solutions sont convaincues de pouvoir à la fois aider les startups et valoriser la communauté d'entreprises partenaires de MassChallenge. Enterra s'appuie sur ses relations de longue date ainsi que sur sa présence croissante auprès d'entreprises et d'investisseurs basés en Suisse pour investir dans l'écosystème d'innovation local en aidant MassChallenge à identifier et à orienter les principales technologies émergentes du marché suisse.

« Nous nous réjouissons de ce nouveau partenariat avec Enterra Solutions qui apporte son expertise dans le domaine essentiel de la science des données et de l'IA. Je suis ravi de pouvoir concrétiser ces connaissances et cette expertise afin de créer davantage de valeur à la fois pour les startups et les partenaires de la communauté Global MC », déclare Ian Roberts, président de MassChallenge Suisse.

« L'avenir est prometteur, car nous avons encore tant à faire dans les domaines de l’analyse avancée des données et de l'intelligence artificielle », déclare Stephen DeAngelis, PDG d'Enterra Solutions. « Notre partenariat avec MassChallenge démontre notre engagement à poursuivre l’amélioration de ces technologies et à soutenir les entrepreneurs qui cherchent à les développer. Nous avons hâte d'aider les entreprises et les entrepreneurs de MassChallenge Suisse à rompre avec le statu quo et de permettre au monde d’exploiter pleinement le potentiel des données et de l'IA. »

À propos d'Enterra Solutions

Enterra Solutions est une entreprise de premier plan axée sur l’informatique cognitive fournissant des analyses prescriptives et des informations basées sur les données pour les entreprises de divers secteurs d'activité. Enterra Solutions automatise une nouvelle façon de résoudre les problèmes et de prendre des décisions, allant au-delà des analyses avancées pour répondre aux requêtes et générer des informations instantanément. Cette puissante fonctionnalité permet aux clients de découvrir et de comprendre les interrelations qui incitent au développement et à l'innovation de nouveaux produits, à une plus grande compréhension des consommateurs, à une amélioration de l’exécution de la chaîne d'approvisionnement et à un marketing consommateur plus efficace et ciblé. Les analyses et les connaissances d'Enterra permettent aux grandes marques et aux organisations internationales de fonctionner plus intelligemment en donnant une signification plus profonde aux données.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site : www.enterrasolutions.com

À propos de MassChallenge

MassChallenge fait partie d’un réseau mondial d’innovateurs. Avec son siège social aux États-Unis et sept sites dans le monde, MassChallenge aide les entrepreneurs audacieux à rompre avec le statu quo et à effectuer des changements significatifs. Depuis sa création en 2009, plus de 2 928 alumni ont recueilli plus de 8,6 milliards de dollars de financement, généré plus de 3,6 milliards de dollars de revenus et créé plus de 186 000 emplois au total.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site : www.masschallenge.org/programs-switzerland

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.