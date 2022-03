kdc/one conclut un accord d’investissement stratégique avec KKR et acquiert le spécialiste de la fabrication d’aérosols et de liquides Aerofil Technology

LONGUEUIL, Québec--(BUSINESS WIRE)--Knowlton Development Corporation (« kdc/one » ou l’« entreprise »), fournisseur mondial réputé de solutions à valeur ajoutée pour de nombreuses marques dans les secteurs de la beauté, des soins personnels et de l’entretien domestique, a annoncé aujourd’hui que KKR, une société d’investissement mondiale de premier plan, a fait un investissement majeur pour soutenir sa croissance stratégique continue. Cornell Capital demeurera le principal actionnaire de l’entreprise, et le groupe d’investisseurs actuel, dont fait partie CDPQ, restera en place en tant que propriétaire de kdc/one. L’entreprise a également annoncé l’acquisition d’Aerofil Technology (« Aerofil »), un chef de file dans les services à valeur ajoutée pour la fabrication d’aérosols et de liquides. Les conditions financières des transactions n’ont pas été divulguées.

kdc/one, dont le siège social est situé à Longueuil, au Québec, est un fournisseur mondial de solutions innovantes à valeur ajoutée pour de nombreuses marques mondiales de premier plan dans les secteurs de la beauté, des soins personnels et de l’entretien domestique. Avec plus de 30 installations et centres de recherche et de développement partout dans le monde et plus de 1 000 employés, kdc/one offre une chaîne de valeur étendue à l’ensemble du réseau pour l’idéation, la formulation, la conception, l’emballage et la fabrication de produits pour plus de 1 000 marques dans différents secteurs. Le réseau mondial de kdc/one a été soigneusement constitué pour offrir une gamme inégalée de solutions répondant aux exigences précises d’un large éventail de clients. L’engagement de l’entreprise en matière d’innovation permet d’anticiper les tendances du marché et de fournir des solutions à ses clients avec une rapidité inégalée.

Investissement stratégique de KKR

L’investissement stratégique de KKR contribue à la croissance continue et à l’expansion mondiale de kdc/one. KKR possède une grande expertise dans les secteurs des produits de consommation, de la beauté et de la fabrication. Parmi ses investissements récents, citons Wella Company, Coty, The Bountiful Company, Charter Next Generation et Ingersoll Rand.

« L’arrivée de KKR en tant qu’investisseur stratégique vient renforcer le parcours de kdc/one et confirmer que des possibilités de croissance passionnantes attendent notre entreprise, a déclaré Nick Whitley, PDG de kdc/one. Cet investissement majeur ainsi que l’expérience et les connaissances de KKR dans le secteur des produits de consommation nous permettent de poursuivre l’exécution de notre plan stratégique, qui prévoit une croissance tant organique qu’inorganique. »

« Nous sommes ravis d’investir aux côtés du groupe de propriétaires actuel et de soutenir Nick Whitley et l’équipe de direction de kdc/one. De nombreuses marques de premier plan dans les secteurs de la beauté, des soins personnels et de l’entretien domestique s’appuient sur le réseau différencié et les capacités d’innovation de kdc/one pour rester en tête des tendances qui évoluent rapidement. Nous pensons que l’entreprise est prête à connaître une croissance considérable dans les années à venir », a pour sa part affirmé Felix Gernburd, associé chez KKR, qui se joindra au conseil d’administration de kdc/one.

« kdc/one est l’une des occasions d’investissement les plus uniques dans le secteur des produits de consommation, et c’est une entreprise vraiment exceptionnelle qui cherche à chambouler l’univers de la beauté et des soins personnels. Nous sommes ravis d’accueillir KKR dans notre groupe d’investissement actuel qui soutient la croissance continue de kdc/one et sa position de chef de file dans le secteur, a déclaré Justine Cheng, présidente du conseil d’administration de kdc/one et associée chez Cornell Capital. L’investissement de KKR permet à l’entreprise de bénéficier d’une flexibilité et d’une agilité accrues tout en continuant à offrir une innovation inégalée à ses partenaires et ses clients du monde entier. »

KKR investit dans kdc/one dans le cadre de sa stratégie de capital-investissement en Amérique du Nord.

Guggenheim Securities LLC agit en tant que conseiller financier de kdc/one. Weil, Gotshal & Manges LLP agit en tant qu’avocat principal de kdc/one, et Stikeman Elliott LLP agit en tant que conseiller juridique canadien. Deutsche Bank Securities Inc. fait office de conseiller financier de KKR. Simpson Thacher & Bartlett LLP agit en tant qu’avocat principal de KKR, et Blake, Cassels & Graydon LLP agit en tant que conseiller juridique canadien.

Acquisition d’Aerofil

L’acquisition d'Aerofil permet à kdc/one d'offrir des aérosols sur le marché nord-américain, ce que l’entreprise faisait déjà sur le marché européen. La transaction permet à kdc/one de proposer à ses clients une solution transatlantique, tout en tirant parti de l’expertise de kdc/one en matière de recherche et de développement et d’innovation dans le domaine des aérosols.

Aerofil, dont le siège social se situe à Sullivan, dans le Missouri, possède une usine moderne et rapide de 400 000 pieds carrés et offre des solutions de remplissage d’aérosols et de liquides à un large éventail de clients dans les secteurs de l’entretien ménager, des soins personnels et de l’automobile. Aerofil a connu une croissance dynamique ces dernières années grâce à son constant souci de l’excellence opérationnelle et à son service à la clientèle exceptionnel.

« Nous sommes heureux d’accueillir l’équipe d’Aerofil au sein de la famille kdc/one. L’ajout des capacités modernes d’Aerofil en matière de remplissage à haute vitesse d’aérosols et de liquides est pertinent pour un bon nombre de nos 700 clients dans les secteurs de la beauté, des soins personnels et de l’entretien domestique, a déclaré M. Whitley. La culture d’Aerofil concorde exceptionnellement bien avec celle de kdc/one, tout comme notre engagement commun envers le service à la clientèle. Nous croyons fermement que la combinaison de nos activités ouvrira la porte à de nombreuses possibilités de croissance intéressantes. »

« kdc/one est une entreprise fondée sur la confiance, l’innovation et l’exécution, chacune de ces valeurs ayant défini notre propre culture et notre propre philosophie, a déclaré Daniel Wright, président et directeur général d’Aerofil. L’expertise de kdc/one en matière d’aérosols ainsi que ses nombreuses relations avec les clients permettront à Aerofil d’atteindre des sommets encore plus élevés. Notre personnel est le moteur de notre entreprise, qui accorde une grande importance à l’expérience client. Nous sommes donc ravis de rejoindre une équipe qui partage nos valeurs. Nous nous réjouissons de notre croissance collective dans les années à venir. »

kdc/one s’engage fermement à mener des initiatives de durabilité au sein de ses activités et accorde une importance toute particulière aux initiatives liées à l’énergie renouvelable et à la conservation de l’eau. En outre, kdc/one continuera d’agir comme leader sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») dans les secteurs de la beauté, des soins personnels et de l’entretien domestique, et collaborera avec ses fournisseurs et ses clients pour faire progresser les principales initiatives ESG dans toute la chaîne de valeur.

Guggenheim Securities LLC et UBS Securities LLC agissent en tant que conseillers financiers de kdc/one et Cornell Capital, et Weil, Gotshal & Manges LLP agit en tant que conseiller juridique. Lincoln International LLC agit en tant que conseiller financier d’Aerofil, et Armstrong Teasdale en tant que conseiller juridique.

kdc/one

kdc/one est un fournisseur mondial de confiance dont le siège social est à Longueuil, au Québec. L’entreprise propose des solutions de pointe pour de nombreuses grandes marques mondiales dans les secteurs de la beauté, des soins personnels et de l’entretien domestique. Elle collabore étroitement avec des sociétés de produits de consommation de premier plan et des marques indépendantes à croissance rapide pour l’idéation, la formulation, la conception, l’emballage et la fabrication de produits. Les produits novateurs que kdc/one a contribué à élaborer sont vendus par ses partenaires de marque dans plus de 70 pays dans le monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.kdc-one.com.

Aerofil

Aerofil, dont le siège social se situe à Sullivan, dans le Missouri, possède une usine moderne et rapide de 400 000 pieds carrés et offre des solutions de remplissage d’aérosols et de liquides à un large éventail de clients dans les secteurs de l’entretien ménager, des soins personnels et de l’automobile.

KKR

KKR est une société d'investissement mondiale de premier plan qui offre des solutions de rechange de gestion d'actifs, de marchés financiers et d'assurance. KKR vise à générer des rendements de placement attrayants en suivant une approche de placement patiente et disciplinée, en employant des personnes de classe mondiale et en soutenant la croissance de ses sociétés et communautés en portefeuille. KKR parraine des fonds d’investissement qui investissent dans des fonds de capital-investissement, de crédit et d’actifs réels et a des partenaires stratégiques qui gèrent des fonds de couverture. Les filiales d’assurance de KKR offrent des produits de retraite, d’assurance vie et de réassurance sous la direction de The Global Atlantic Financial Group. Les références aux investissements de KKR peuvent inclure les activités de ses fonds commandités et de ses filiales d’assurance. Pour en savoir plus à propos de KKR & Co. Inc. (NYSE : KKR), consultez son site Web www.kkr.com et suivez son compte Twitter @KKR_Co.

Cornell Capital

Établie aux États-Unis, Cornell Capital LLC est une société de placement privée qui dispose d’environ 6 G$ US de capitaux sous gestion et de bureaux à New York et à Hong Kong. Forte de plusieurs dizaines d’années d’expérience en matière d’investissement international, elle investit de manière disciplinée dans les secteurs de la consommation, des services financiers, de l’industrie et des services aux entreprises, souvent dans des entreprises qui peuvent bénéficier de sa présence en Asie et de son expertise transfrontalière. Henry Cornell, fondateur et associé principal, a été vice-président de la division des services bancaires d'investissement de Goldman Sachs avant de fonder Cornell Capital en 2013. Il dirige une équipe de direction chevronnée possédant une vaste expérience combinée en matière d’investissements. Pour en savoir plus, consultez le site Web www.cornellcapllc.com.

Caisse de dépôt et placement du Québec

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. En tant que groupe mondial d’investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d’assurance publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2021, l’actif net de la CDPQ s’élevait à 419,8 G$ CA.Pour obtenir plus de renseignements sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.