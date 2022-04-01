ExaGrid入選CRN®的2022年《合作夥伴計畫指南》

麻塞諸塞州瑪律堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--業界唯一的分層備份儲存解決方案供應商ExaGrid®今天宣布，其經銷商合作夥伴計畫已獲得The Channel Company旗下品牌CRN®發布的2022年《合作夥伴計畫指南》(Partner Program Guide)認可。CRN的年度《合作夥伴計畫指南》是彙聚知名合作夥伴計畫的終極名單，這些計畫均來自透過IT通路提供創新產品和服務的產業領先技術供應商。

CRN每年彙編一次《合作夥伴計畫指南》，旨在讓通路社群深入瞭解IT供應商、服務提供者和經銷商提供的合作夥伴計畫。CRN根據對計畫產品的投資、合作夥伴獲利能力、合作夥伴培訓、教育和支援、行銷計畫和資源、銷售支援以及溝通對候選企業進行評分。

ExaGrid在其ExaGrid經銷商合作夥伴計畫中推出了多項創新措施，包括：

無需存貨

無需里程碑或承諾

針對為ExaGrid帶來利潤保障機會的經銷商進行交易登記

針對經銷商銷售代表和解決方案架構師的銷售業績激勵基金(SPIFF)計畫

針對潛在客戶會議的會議建立獎金

ExaGrid內部銷售人員（包括現場系統技術工程師）與經銷商合作銷售

ExaGrid提供全方位客戶支援，經銷商獲得未來所有的應用裝置和維護訂單，以及支援服務續簽

ExaGrid總裁兼執行長Bill Andrews表示：「ExaGrid高度重視通路合作夥伴，我們很榮幸能被列入CRN的《合作夥伴計畫指南》。ExaGrid的經銷商合作夥伴計畫提供通路合作夥伴之所需：為客戶帶來強大價值的產品或解決方案；運作良好且得到大力支持的產品；以及與供應商的密切銷售關係。ExaGrid銷售團隊與我們的經銷商合作夥伴共同銷售，並為解決方案架構師提供可選的ExaGrid認證工程師課程，以讓他們真正瞭解ExaGrid能夠為客戶帶來的技術和價值。」

Andrews表示：「和客戶一樣，經銷商也可以選擇希望銷售和購買的產品。經銷商不是供應商的客戶，而是與供應商具有平等關係的合作夥伴。這就是該合作夥伴計畫發揮作用的原因！」

The Channel Company執行長Blaine Raddon表示：「CRN 的《合作夥伴計畫指南》深入研究了各家企業合作夥伴計畫的優勢，以表彰在IT通路中持續支援並促進良好變革的企業。在創新驅動下，當今技術的發展速度和複雜度日益提高，解決方案供應商希望合作夥伴能夠跟上步伐並協助他們不斷發展業務。」

2022年《合作夥伴計畫指南》將刊登在2022年4月份的CRN雜誌上，同時也將線上發布(www.CRN.com/PPG)。

ExaGrid分層備份儲存——為備份而生

ExaGrid為分層備份儲存提供前端磁碟快取緩衝區，即效能層(Performance Tier)，可將資料直接寫入磁碟以實現更快備份，並能夠直接從磁碟還原資料，從而實現更快的還原和虛擬機器(VM)開機。長期保留資料被分層並歸入經過重複資料刪除的的資料存放庫，即保留層(Retention Tier)，以減少保留儲存量以及由此產生的成本。這種兩層備份方法能夠以極低成本的儲存效率提供更快的資料備份和還原效能。

此外，ExaGrid提供橫向擴充架構，可以隨著資料量的增加輕鬆地新增應用裝置。每台應用裝置都包含處理器、記憶體和網路連接埠，因此隨著資料量的增加，所需的所有資源都隨時可用，可維持一個固定長度的備份時間。這種橫向擴充儲存方法避免了成本高昂的全面性大規模升級，並支援在同一個橫向擴充系統中混合使用不同尺寸和型號的應用裝置，從而避免產品報廢，同時保障前期和長期IT投資。

關於ExaGrid

ExaGrid通過獨特的磁碟快取緩衝區、長期保留儲放庫和橫向擴充架構提供分層備份儲存。ExaGrid的緩衝區提供最快速的備份、還原和即時虛擬機器復原。保留存放庫具有極低的長期保留成本。ExaGrid的橫向擴充架構整合所有應用裝置，可確保隨著資料增加而提供固定長度備份時間，避免成本高昂的全面性大規模升級和產品淘汰。ExaGrid提供唯一具有非面向網路的層級、延遲刪除功能以及不可變物件以從勒索軟體攻擊中復原的雙層備份儲存方案。敬請造訪我們的網站exagrid.com或在LinkedIn上與我們聯絡。請在我們的客戶成功案例中瀏覽並瞭解我們的客戶對其ExaGrid體驗的評價，以及他們現在能夠顯著減少備份耗時的原因。

ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc.的註冊商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。

關於The Channel Company

透過我們的主流媒體、富有吸引力的活動、專家諮詢和指導以及創新型行銷服務和平臺，The Channel Company幫助企業在IT通路績效方面不斷取得突破。作為通路推動者，我們與技術供應商、解決方案供應商和終端使用者建立連結並為他們提升能力。憑藉近40年無與倫比的通路經驗，我們利用自身的深厚知識累積，針對技術市場中不斷變化的挑戰設想新的創新型解決方案。www.thechannelcompany.com

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