ExaGrid入选CRN®的2022年《合作伙伴计划指南》

马萨诸塞州马尔堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--业界唯一的分层备份存储解决方案提供商ExaGrid®今天宣布，其经销商合作伙伴计划已获得The Channel Company旗下品牌CRN®发布的2022年《合作伙伴计划指南》(Partner Program Guide)认可。CRN的年度《合作伙伴计划指南》是汇聚知名合作伙伴计划的终极名单，这些计划均来自通过IT渠道提供创新产品和服务的行业领先技术供应商。

CRN每年汇编一次《合作伙伴计划指南》，旨在让渠道社区深入了解IT供应商、服务提供商和分销商提供的合作伙伴计划。CRN基于对计划产品的投资、合作伙伴盈利能力、合作伙伴培训、教育和支持、营销计划和资源、销售支持以及沟通对候选企业进行评分。

ExaGrid在其ExaGrid经销商合作伙伴计划中推出了多项创新举措，包括：

无需存货

无需里程碑或承诺

针对为ExaGrid带来利润保障机会的经销商进行交易登记

面向经销商销售代表和解决方案架构师的销售业绩激励基金(SPIFF)计划

针对潜在客户会议的会议创建奖金

ExaGrid内部销售人员（包括现场系统技术工程师）与经销商合作销售

ExaGrid提供全方位客户支持，经销商获得未来所有的设备和维护订单，以及支持服务续签

ExaGrid总裁兼首席执行官Bill Andrews表示：“ ExaGrid高度重视渠道合作伙伴，我们很荣幸能被列入CRN的《合作伙伴计划指南》。ExaGrid的经销商合作伙伴计划提供渠道合作伙伴之所需：为客户带来强大价值的产品或解决方案；运行良好且得到大力支持的产品；以及与供应商的密切销售关系。ExaGrid销售团队与我们的经销商合作伙伴共同销售，并为解决方案架构师提供可选的ExaGrid认证工程师课程，以让他们真正了解ExaGrid能够为客户带来的技术和价值。”

Andrews表示：“ 和客户一样，经销商也可以选择希望销售和购买的产品。经销商不是供应商的客户，而是与供应商有着平等关系的合作伙伴。这就是该合作伙伴计划发挥作用的原因！”

The Channel Company首席执行官Blaine Raddon表示：“ CRN 的《合作伙伴计划指南》深入研究了各家企业合作伙伴计划的优势，以表彰在IT渠道中持续支持并促进良好变革的企业。在创新驱动下，当今技术的发展速度和复杂度日益提高，解决方案提供商希望合作伙伴能够跟上步伐并协助他们不断发展业务。”

2022年《合作伙伴计划指南》将刊登在2022年4月份的CRN杂志上，同时也将在线发布(www.CRN.com/PPG)。

ExaGrid分层备份存储——为备份而生

ExaGrid为分层备份存储提供前端磁盘缓存停放区，即性能层(Performance Tier)，可将数据直接写入磁盘以实现更快备份，并能够直接从磁盘恢复数据，从而实现更快的恢复和虚拟机(VM)启动。长期保留数据被分层并归入经去重操作的数据存储库，即保留层(Retention Tier)，以减少保留存储量以及由此产生的成本。这种两层备份方法能够以极低成本的存储效率提供更快的数据备份和恢复性能。

此外，ExaGrid提供横向扩展架构，可以随着数据量的增加轻松地添加设备。每台设备都包含处理器、内存和网络端口，因此随着数据量的增加，所需的所有资源都随时可用，可维持一个定长的备份窗口。这种横向扩展存储方法避免了成本高昂的叉车式升级，并支持在同一个横向扩展系统中混合使用不同尺寸和型号的设备，从而避免产品报废，同时保障前期和长期IT投资。

关于ExaGrid

ExaGrid通过独特的磁盘缓存停放区、长期保留存储库和横向扩展架构提供分层备份存储。ExaGrid的着陆区提供最快速的备份、还原和即时虚拟机恢复。保留存储库具有极低的长期保留成本。ExaGrid的横向扩展架构集成所有设备，可确保随着数据增加而提供定长备份窗口，避免成本高昂的叉车式升级和产品淘汰。ExaGrid提供唯一具有非面向网络的层级、延迟删除功能以及不可变对象以从勒索软件攻击中恢复的双层备份存储方案。敬请访问我们的网站exagrid.com或在LinkedIn上与我们联系。请在我们的客户成功案例中浏览并了解我们的客户对其ExaGrid体验的评价，以及他们现在能够显著减少备份耗时的原因。

ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc.的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

关于The Channel Company

通过我们的主流媒体、富有吸引力的活动、专家咨询和指导以及创新型营销服务和平台，The Channel Company帮助企业在IT渠道绩效方面不断取得突破。作为渠道推动者，我们与技术供应商、解决方案提供商和最终用户建立联系并为他们赋能。凭借近40年无与伦比的渠道经验，我们利用自身的深厚知识积累，针对技术市场中不断变化的挑战设想新的创新型解决方案。www.thechannelcompany.com

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