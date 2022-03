CRN® lista a ExaGrid em seu Guia do Programa de Parceiros 2022

MARLBOROUGH, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid®, a única solução para o armazenamento de backup em camadas do setor, anunciou hoje que o Programa de Parceiro Revendedor foi reconhecido pela CRN®, uma marca da The Channel Company, em seu Guia do Programa de Parceiros 2022. O Guia do Programa de Parceiros anual da CRN é a lista definitiva dos programas de parceiros mais notáveis de fornecedores de tecnologia com liderança na indústria, que oferecem produtos e serviços inovadores por meio do Canal TI.

Todos os anos, a CRN desenvolve o seu Guia do Programa de Parceiros para oferecer à comunidade do canal informações detalhadas dos programas de parceiros oferecidos por fornecedores de TI, provedores de serviços e distribuidores. As empresas recebem pontuações com base nos investimentos em ofertas de programas, lucratividade dos parceiros, treinamento, educação e suporte de parceiros, programas e recursos de marketing, suporte de vendas e comunicação

A ExaGrid oferece muitas inovações em seu Programa de Parceiro Revendedor da ExaGrid, incluindo:

Não é necessário inventário

Não são necessários marcos ou compromissos

Registro de negócios para revendedores que trazem oportunidades à ExaGrid para proteger a margem

Programas SPIFF para representantes de vendas de revendedores e arquitetos de soluções

Bônus do Meeting Maker para reuniões de prospecção de clientes

A ExaGrid faz vendas conjuntas com sua própria força de vendas, incluindo engenheiros técnicos de sistemas de campo

A ExaGrid realiza todo o suporte ao cliente e os revendedores ganham todos os pedidos futuros de aparelhos e manutenção e renovações de suporte

“ A ExaGrid definitivamente valoriza os seus parceiros de canal e sente-se honrada em ser adicionada ao Guia do Programa de Parceiros da CRN”, disse Bill Andrews, presidente e diretor executivo (CEO) da ExaGrid. “ O Programa de Parceiros Revendedor da ExaGrid oferece o que os parceiros de canal estão procurando: um produto ou uma solução que oferece valor forte aos seus clientes; um produto que trabalhe bem e tenha um bom suporte e um relacionamento próximo de vendas com o fornecedor, a equipe de vendas da ExaGrid vende em conjunto com os nossos parceiros revendedores e oferece aos arquitetos de soluções um curso opcional de engenheiro certificado da ExaGrid para realmente entender a tecnologia e o valor que a ExaGrid pode trazer aos seus clientes.

“ Os revendedores, assim como os clientes, podem escolher os produtos que vendem e compram. Os revendedores não são clientes para os fornecedores, mas estão em parceria igual com o fornecedor. É isso que faz tudo funcionar”, disse Andrés.

“ O Guia do Programa de Parceiros da CRN faz uma análise detalhada dos pontos fortes do programa de parceiros de cada empresa para homenagear aqueles que apoiam e promovem consistentemente boas mudanças no canal de TI”, disse Blaine Raddon, diretor executivo (CEO) da The Channel Company. “ Como a inovação alimenta a velocidade e a complexidade da tecnologia nos dias de hoje, os provedores de soluções querem parceiros que possam acompanhar e ajudar os seus negócios em crescimento.”

O Guia do Programa de Parceiros de 2022 será apresentado na edição de abril de 2022 da CRN e online em www.CRN.com/PPG.

Armazenamento de backup em camadas da ExaGrid – desenvolvido para backup

A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas com uma zona de aterrissagem de cache de disco front-end, o nível de desempenho, que grava os dados diretamente no disco para os backups mais rápidos e recuperações diretamente do disco para as restaurações e inicializações mais rápidas de VM. Os dados de retenção de longo prazo são agrupados em um repositório de dados desduplicado, o nível de retenção, para reduzir a quantidade de armazenamento de retenção e o custo resultante. Esta abordagem de duas camadas proporciona o desempenho mais rápido de backup e restauração com eficiência de armazenamento de custo mais baixo.

Além disso, a ExaGrid oferece uma arquitetura escalável onde dispositivos simplesmente são adicionados à medida que os dados crescem. Cada dispositivo inclui portas de processador, memória e rede para que, à medida que os dados crescerem, todos os recursos necessários estejam disponíveis para manter uma janela de backup de tamanho fixo. Esta abordagem de armazenamento escalável elimina as atualizações caras de empilhadeiras e permite a combinação de dispositivos de diferentes tamanhos e modelos no mesmo sistema escalável, o que elimina a obsolescência do produto enquanto protege os investimentos de TI antecipadamente e ao longo do tempo.

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas, uma zona de aterrissagem de cache em disco exclusiva, um repositório de retenção de longo prazo e uma arquitetura escalável. A zona de aterrissagem da ExaGrid proporciona os backups, restaurações e recuperações mais rápidos de VM. O repositório de retenção oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura escalável da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixo, à medida que os dados aumentam, o que elimina as atualizações caras de empilhadeiras e a obsolescência do produto. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup de duas camadas com uma camada não voltada para a rede, exclusões atrasadas e objetos imutáveis para a recuperação de ataques de ransomware. Visite-nos em exagrid.com ou conecte-se conosco no LinkedIn. Veja o que os clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e por que eles agora gastam significativamente menos tempo com backup em nossas histórias de sucesso de clientes.

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

Sobre a The Channel Company

A The Channel Company possibilita um desempenho inovador do canal de TI com a nossa mídia dominante, eventos envolventes, consultoria e educação especializada e serviços e plataformas de marketing inovadores. Como o catalisador do canal, conectamos e capacitamos fornecedores de tecnologia, provedores de soluções e usuários finais. Com o apoio de quase 40 anos de experiência inigualável em canais, tiramos proveito de nosso profundo conhecimento para vislumbrar soluções inovadoras para desafios em constante evolução no mercado de tecnologia. www.thechannelcompany.com

Siga a The Channel Company: Twitter, LinkedIn e Facebook.

© 2022 The Channel Company, LLC. CRN é uma marca registrada da The Channel Company, LLC. Todos os direitos reservados.

