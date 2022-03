MARLBOROUGH, Mass.--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid®, de enige oplossing voor gelaagde back-upopslag in de branche, heeft vandaag aangekondigd dat zijn Reseller Partner Program is erkend door CRN®, een merk van The Channel Company, in zijn 2022 Partner Program Guide. De jaarlijkse partnerprogrammagids van CRN is de ultieme lijst met de meest opvallende partnerprogramma’s van toonaangevende technologieleveranciers die innovatieve producten en diensten leveren via het IT-kanaal.

CRN ontwikkelt elk jaar zijn Partner Program Guide om de kanaalgemeenschap een diepe duik te geven in de partnerprogramma’s die worden aangeboden door IT-leveranciers, serviceproviders en distributeurs. Bedrijven worden gescoord op basis van investeringen in programma-aanbiedingen, winstgevendheid van partners, partnertraining, opleiding en ondersteuning, marketingprogramma’s en middelen, verkoopondersteuning en communicatie.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.