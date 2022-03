CRN® inscrit ExaGrid dans l’édition 2022 de son Guide des programmes partenaires

MARLBOROUGH, Massachussetts--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid®, la seule solution de stockage de sauvegarde hiérarchisé de l’industrie, a annoncé aujourd’hui que son programme de revendeurs partenaires a été reconnu par CRN®, une marque de The Channel Company, dans l’édition 2022 de son Guide des programmes partenaires. Édité chaque année, le Guide des programmes partenaires de CRN est la liste définitive des programmes partenaires les plus remarquables des principaux fournisseurs de technologie proposant des produits et services innovants dans le secteur des TI.

CRN présente chaque année son Guide des programmes partenaires pour fournir à la communauté de filière un aperçu approfondi des programmes partenaires proposés par les fournisseurs, les prestataires de services et les distributeurs dans le domaine des TI. Les entreprises sont notées sur la base des investissements dans les offres de programmes, la rentabilité des partenaires, la formation des partenaires, l'éducation et l’assistance, les programmes et ressources de marketing, l’assistance commerciale et la communication.

ExaGrid offre de nombreuses innovations dans son programme de revendeurs partenaires, parmi lesquelles :

Aucun inventaire requis

Aucun jalon ou engagement requis

Un enregistrement des accords pour les revendeurs qui créent des opportunités pour ExaGrid afin de protéger les marges

Des programmes SPIFF pour les représentants commerciaux des revendeurs et les architectes de solutions

Des bonus Meeting Maker pour les rendez-vous avec des clients potentiels

ExaGrid effectue de la vente conjointe avec sa propre force de vente comprenant des ingénieurs systèmes dans le domaine technique

ExaGrid prend en charge tout le support client et les revendeurs profitent de toutes les futures commandes d’appareils et de maintenance et les renouvellements de service d’assistance

« ExaGrid apprécie grandement ses partenaires de distribution et est honorée d’être ajoutée au Guide des programmes partenaires de CRN », a déclaré Bill Andrews, président et chef de la direction d’ExaGrid. « Le programme de revendeurs partenaires d’ExaGrid fournit ce que les partenaires de distribution recherchent : un produit ou une solution apportant une solide proposition de valeur à leurs clients ; un produit qui fonctionne bien et est bien pris en charge ; ainsi qu’une étroite relation de vente avec le vendeur, l’équipe commerciale d’ExaGrid effectue de la vente conjointe avec nos partenaires revendeurs et propose aux architectes de solutions une formation optionnelle, certifiée par ExaGrid, permettant de vraiment comprendre la technologie et la valeur qu’ExaGrid peut apporter à ses clients.

« Les revendeurs, comme les clients, ont le choix par rapport aux produits qu’ils vendent et achètent. Les revendeurs ne sont pas des clients pour le distributeur, mais entretiennent une relation de partenariat équitable avec lui. C’est ce qui fait que ça fonctionne ! », a expliqué M. Andrews.

« Le Guide des programmes partenaires de CRN se penche sur les atouts du programme de partenaires de chaque organisation afin d’honorer celles qui soutiennent et promeuvent systématiquement un changement positif au sein du secteur des TI », a affirmé Blaine Raddon, PDG de The Channel Company. « Alors que l’innovation favorise la rapidité et la complexité de la technologie aujourd'hui, les fournisseurs de solutions veulent des partenaires capables de suivre le rythme et d’aider leurs entreprise en expansion. »

Le Guide des programmes partenaires 2022 figurera dans l’édition d’avril 2022 de CRN ainsi qu’en ligne à l’adresse www.CRN.com/PPG.

Le stockage de sauvegardes hiérarchisé ExaGrid – Conçu pour la sauvegarde

ExaGrid fournit sa solution de stockage de sauvegardes hiérarchisé avec une zone d'application sur cache de disque front-end (le "Performance Tier"), qui écrit les données directement sur le disque pour offrir les sauvegardes les plus rapides, et qui les restaure directement à partir du disque pour une vitesse de restauration et de redémarrage de MV sans précédent. Les données conservées à long terme sont hiérarchisées sur un référentiel de données dédupliquées (le "Retention Tier"), pour réduire la quantité de stockage de rétention et donc les coûts résultants. Cette approche à deux niveaux assure la meilleure performance de sauvegarde et de restauration, avec l'efficacité de stockage la plus rentable du secteur.

En outre, ExaGrid fournit une architecture évolutive dans laquelle des dispositifs sont simplement ajoutés au fur et à mesure que le volume des données augmente. Chaque dispositif est doté d'un processeur, d’une mémoire et de ports réseau, de sorte qu’au fur et à mesure de l’accroissement des données, toutes les ressources requises soient disponibles pour conserver une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe. Cette approche de stockage évolutive élimine les mises à niveau massives et onéreuses, et permet de mélanger des dispositifs de tailles et modèles variés au sein d'un même système évolutif, éliminant ainsi l'obsolescence des produits tout en protégeant, dès le début et sur la durée, les investissements informatiques.

À propos d'ExaGrid

ExaGrid fournit un stockage de sauvegarde hiérarchisé avec une zone d’application unique sur cache de disque, un référentiel de conservation à long terme et une architecture évolutive. La zone d'application d'ExaGrid offre les vitesses les plus rapides pour les sauvegardes et les restaurations et permet des restaurations de machines virtuelles instantanées. Le référentiel de conservation offre le coût le plus bas pour la conservation à long terme. L’architecture évolutive d'ExaGrid intègre des dispositifs complets et garantit une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe à mesure que le volume de données augmente, éliminant ainsi la nécessité de coûteuses mises à niveau massives et l'obsolescence des produits. ExaGrid offre la seule approche du stockage de sauvegarde à deux niveaux avec un niveau non exposé au réseau, des suppressions retardées et des objets immuables permettant une reprise suite à une attaque par rançongiciel. Retrouvez-nous sur exagrid.com ou suivez-nous sur LinkedIn. Découvrez ce que nos clients disent au sujet de leurs propres expériences avec ExaGrid et pourquoi leurs sauvegardes prennent beaucoup moins de temps qu'avant dans nos témoignages de satisfaction.

ExaGrid est une marque déposée d'ExaGrid Systems, Inc. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

À propos de The Channel Company

The Channel Company permet des performances de pointe dans le secteur des TI grâce à ses médias dominants, ses événements fascinants, ses conseils et enseignement d'experts, ainsi que ses plateformes et services marketing innovants. En tant que catalyseur de canal, nous connectons et responsabilisons les fournisseurs de technologie, les fournisseurs de solutions et les utilisateurs finaux. Riches de près de 40 années d’expérience de canal inégalée, nous tirons parti de notre connaissance approfondie pour imaginer de nouvelles solutions innovantes pour les défis en constante évolution sur le marché des technologies. www.thechannelcompany.com

Suivez The Channel Company : Twitter, LinkedIn et Facebook.

© 2022 The Channel Company, LLC. CRN est une marque déposée de The Channel Company, LLC. Tous droits réservés.

