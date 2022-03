Groupe TERA annonce l’installation en 2022 de capteurs de particules fines Next-PM dans tous les bâtiments d’un des leaders de l’immobilier de bureaux aux États-Unis en collaboration avec Senseware

CROLLES, Isère, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Groupe TERA (FR0013429404 – ALGTR) (Paris: ALGTR), acteur majeur de l’analyse, de la mesure et de la valorisation en temps réel de la qualité de l’air, annonce la sélection de ses capteurs de mesure de la qualité de l’air par Senseware, fournisseur de solutions pour bâtiments intelligents, dans le cadre d’une collaboration avec un des leaders de l’immobilier de bureaux aux États-Unis.

Depuis le début de la pandémie, ce promoteur leader, propriétaire et gestionnaire d'immeubles de bureaux de classe A aux États-Unis, a fait de la sécurité sanitaire des occupants de ses bâtiments une priorité absolue. En s’associant avec Senseware, la société a intégré des capteurs dans les conduits d’air de ses bureaux pour mesurer les taux de CO 2 et d’autres particules fines.

Ainsi, le capteur de particules fines Next-PM de Groupe TERA sera déployé et intégré en 2022 dans tous les bâtiments du Groupe (soit près de 5 millions de m2), dans le cadre de sa stratégie de construction saine. Les capteurs sont associés à la plateforme IoT de Senseware afin de mesurer en temps réel la qualité de l’air intérieur, permettant ainsi la reconfiguration de tous les paramètres à distance et en temps réel.

Récemment testés par le South Coast Air Quality Management District (AQMD) en Californie, référence mondiale en termes de normes de performance des capteurs de qualité de l'air, les capteurs Next-PM de Groupe TERA ont démontré d’excellents résultats. Testés parallèlement avec des instruments de la Federal Equivalent Method (FEM) mesurant les mêmes polluants (GRIMM EDM 180 & Teledyne API T640), les capteurs ont montré de fortes corrélations avec les données FEM T640 correspondantes (0.97 < R2 < 0.99) pour la mesure des PM2.5 et de la moyenne sur 24h.

Pascal Kaluzny, Président-Directeur Général de Groupe TERA, déclare : « Ces résultats soutiennent la grande précision de nos capteurs et confirment la position de Next-PM en tant que système le plus précis au monde pour la mesure des particules fines en suspension PM2.5. Après avoir récemment déployé pour la première fois nos capteurs sur la côte Est des États-Unis, nous sommes fiers d’annoncer aujourd’hui une nouvelle collaboration sur ce territoire, avec la société Senseware dans l’objectif cette fois-ci d’améliorer et d’assainir la qualité de l’air des bureaux. Nous nous engageons ainsi aux côtés de cet acteur américain de référence, pour des enjeux cruciaux tels que la santé publique et l’exploitation de biens immobiliers durables et sains. Le déploiement de ces 5 000 capteurs nous permet ainsi de poursuivre notre développement en Amérique du Nord, et plus généralement à l’international pour devenir un leader dans la mesure de la qualité de l’air ».

Prochaine publication financière : résultats annuels 2021, le 28 avril 2022 après clôture des marchés

À propos de Senseware

Senseware est une société de solutions pour bâtiments intelligents basée à Vienne, en Virginie, qui propose une plateforme abordable de surveillance et de contrôle des installations pour le marché des bâtiments commerciaux et industriels. Ce qui n'était au départ qu'un moyen de diffuser des données énergétiques en temps réel s'est transformé en un véritable écosystème de l'Internet des Choses, capable de connecter n'importe quel dispositif, système ou équipement.

Notre plateforme sans fil avancée offre aux propriétaires, aux exploitants et aux gestionnaires de bâtiments un moyen simple et abordable d'intégrer, de surveiller et de contrôler tous leurs systèmes. La combinaison de matériel et de logiciels en instance de brevet de notre plateforme hébergée dans le nuage permet une large gamme d'applications allant de la gestion de l'énergie à la surveillance des équipements, en passant par les solutions de contrôle du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, et bien plus encore, grâce à notre interface conviviale ou au logiciel de votre choix.

Nous regroupons tous vos éléments dans un seul système afin d'optimiser les performances des installations, de répondre aux exigences réglementaires et de réduire les coûts.

À propos de Groupe TERA

Groupe TERA, créé en 2001 et employant 125 salariés à fin juin 2021, est un leader de la mesure, de l’analyse et de la valorisation en temps réel de la qualité de l’air. Le Groupe est actuellement l’un des seuls acteurs dans le monde à être présent sur toute la chaîne de valeur de la qualité de l’air, pouvant ainsi répondre à l’ensemble des besoins de ses clients en s’appuyant sur trois activités complémentaires et synergiques : un laboratoire spécialisé dans l’analyse des polluants chimiques de l’air pour tous les environnements, une activité de conception, de développement et de commercialisation de capteurs innovants « Made in France » pour la mesure en temps réel de la qualité de l’air et une offre digitale, constituée d’un logiciel d’analyse professionnel innovant capable de traiter les données de la qualité de l’air remontées par les capteurs. Cette dernière solution est complétée par son capteur citoyen individuel.