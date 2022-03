i2c s’associe à Visa pour le traitement destiné aux fintechs dans la région MOAN

REDWOOD CITY, Californie--(BUSINESS WIRE)--i2c Inc., l’un des principaux fournisseurs de technologies bancaires et de solutions de paiement numérique, a annoncé aujourd’hui son partenariat avec Visa, leader mondial dans le secteur des paiements numériques, en qualité de fournisseur de services de traitement destinés aux fintechs dans la région MOAN (Moyen-Orient et Afrique du Nord).

Grâce à cet accord, les fintechs dans la région seront en mesure d’accéder au réseau international de Visa, ainsi qu’à la plateforme agile d’émission et de traitement d’i2c, en tirant parti de la suite de solutions axées sur le numérique et des technologies avancées de paiement, des deux entreprises.

« C’est un honneur pour nous que d’avoir conclu cet accord avec Visa, portant sur l’intégration des fintechs dans la région MOAN », a déclaré Amir Wain, PDG d’i2c Inc. « Il permettra aux visionnaires de la finance dans la région, de mettre plus rapidement leurs services sur le marché, et d’innover sur un large éventail de produits et de fonctionnalités, notamment les cartes virtuelles, de débit, prépayées, et de crédit, les solutions BNPL, de cryptomonnaie et de fidélité, entre autres ; le tout, de manière sécurisée et fiable », a-t-il ajouté.

« Nous sommes convaincus que cet accord représente une formidable opportunité de renforcer l’accès aux services financiers, et de donner une impulsion à l’innovation dans les marchés émergents. Nous sommes fiers de travailler avec des partenaires d’exception, qui apportent une profonde compréhension du marché et une vaste expérience en matière de fintechs », a confié pour sa part Andrew Torre, président régional, ECMOA, chez Visa. « Nous nous réjouissons à l’idée de travailler en étroite collaboration avec i2c pour intensifier la mise au point par les fintechs, de solutions de paiement novatrices s’appuyant sur les bases du réseau Visa, dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique. »

Cet accord voit le jour alors que les fintechs connaissent une croissance sans précédent dans cette partie du monde, avec, selon les estimations, 680 millions de personnes non bancarisées, et 60 millions de commerçants inexploités dans la région ECMOA.

À propos de Visa Inc.

Visa (NYSE : V) est un leader mondial dans le secteur des paiements numériques, qui facilite les transactions entre consommateurs, commerçants, institutions financières et entités gouvernementales, dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission consiste à relier le monde grâce au réseau de paiement, le plus innovant, le plus souple, le plus fiable et le plus sûr, en permettant aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous pensons que les économies qui intègrent tous les individus partout dans le monde encouragent tous les individus partout dans le monde, et considérons que l’accès est fondamental pour l’avenir des transferts monétaires. Pour en savoir plus, consultez About Visa, visamiddleeast.com/blog et @Visamiddleeast.

À propos d’i2c Inc.

i2c est un fournisseur mondial de solutions de paiement et de services bancaires hautement configurables. Grâce à la technologie exclusive « d’assemblage de blocs » d’i2c, les clients peuvent facilement créer et gérer un ensemble complet de solutions de crédit, de débit, de prépaiement, de prêt et autres, et ce, rapidement et à moindre coût. i2c offre une flexibilité, une agilité, une sécurité et une fiabilité inégalées à partir d’une seule et même plateforme en tant que service (Platform as a service, PaaS) d’envergure mondiale. Fondée en 2001 et basée dans la Silicon Valley, la technologie de nouvelle génération d’i2c prend en charge des millions d’utilisateurs dans plus de 200 pays et territoires, et ce à travers l’ensemble des fuseaux horaires. Pour en savoir plus, consultez www.i2cinc.com, et suivez-nous sur @i2cinc.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.