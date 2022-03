Keen Eye et Ultivue annoncent un accord de collaboration pour propulser l'analyse multiplex et spatiale dans la recherche clinique

PARIS & CAMBRIDGE, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Keen Eye, société leader en IA dans le domaine de la pathologie numérique pour la recherche clinique, et Ultivue, Inc., leader dans le domaine des outils de multiplexage et des nouvelles solutions d'analyse d'images pour les études de biomarqueurs tissulaires, annoncent un accord de collaboration visant à promouvoir les tests d'immunofluorescence multiplexes (mIF) et les applications d'IA évolutives pour débloquer l'analyse spatiale dans la recherche clinique.

Ultivue développe des solutions uniques pour les applications en mIF, l'imagerie et la phénomique spatiale. Sa technologie exclusive InSituPlex®, qui permet d'améliorer le rapport signal/bruit, est conçue pour une exploration rapide et complète de cibles biologiquement pertinentes, jusqu'à 12 plexes, avec une analyse H&E identique dans des échantillons de tissus. Cette technologie combine la puissance de la pathologie computationnelle et de la biologie spatiale pour guider la science translationnelle en immuno-oncologie.

Ultivue reconnaît le besoin de modèles d'intelligence artificielle dédiés et personnalisés pour analyser la complexité des données mIF à grande échelle et pour fournir des délais d'exécution améliorés et des résultats cohérents sur de grandes cohortes. "Nous sommes impatients d'accélérer la génération de données pour les clients biopharmaceutiques à partir des kits mIF en nous associant à Keen Eye. Nous pouvons conjointement soutenir des flux de travail plus évolutifs, ce qui nous permettra de répondre à la demande croissante en matière d'essais cliniques ", a déclaré Florian Leiss, Ph.D. Vice-président des stratégies de santé numérique chez Ultivue.

Keen Eye est une plateforme d'intelligence artificielle dont l'objectif est de fournir des informations précises, standardisées et inédites sur les tissus dans le cadre de la recherche et du développement clinique, grâce à l'analyse d'images histopathologiques numériques par Deep Learning. Ses modèles propriétaires dédiés à l'exploration spatiale du microenvironnement tumoral donnent accès à une segmentation tissulaire fiable, à la quantification de biomarqueurs, au profilage de populations cellulaires et à la découverte morphologique.

Grâce aux tests pré-optimisés d'Ultivue, la grande précision atteinte pour chaque biomarqueur réduira considérablement les erreurs lors des étapes de quantification, les phénotypes combinant plusieurs biomarqueurs. Sylvain Berlemont, fondateur et CEO de Keen Eye, déclare : " Nous sommes ravis d'étendre notre portefeuille d'applications aux sociétés biopharmaceutiques et aux CRO, grâce aux tests mIF d'Ultivue, qui sont les meilleurs de leur catégorie. Ce partenariat aidera indéniablement nos clients à étendre pleinement la reproductibilité et l'évolutivité tout au long de leur recherche clinique".

À propos de Keen Eye

Keen Eye est une société de technologie de la santé basée à Paris, visant à introduire l'IA dans chaque laboratoire de recherche, CRO et société pharmaceutique, au profit des biologistes, des pathologistes et des patients. Keen Eye construit des solutions d'aide à la décision et d'analyse d'images conformes au GCLP, en s'appuyant sur la technologie Deep Learning, via des plateformes web. Keen Eye s'efforce de soutenir le développement de nouvelles thérapies grâce à des analyses meilleures, plus rapides et plus précises. Pour en savoir plus, rendez-vous sur keeneye.ai.

À propos d'Ultivue

Ultivue fournit aux chercheurs et aux scientifiques en médecine translationnelle des tests de biomarqueurs multiplex pour le phénotypage des tissus et la pathologie numérique. Sa technologie propriétaire InSituPlex® permet une exploration et une interrogation avancées des échantillons de tissus pour la recherche en médecine de précision. Ces solutions hautement personnalisables, associées à notre approche de conseil scientifique, renforcent et accélèrent la découverte de biomarqueurs et les programmes de développement de médicaments. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Ultivue.com.