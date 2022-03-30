Andersen Global與臺灣律師事務所合作，共同推進亞洲平臺

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global與總部位於臺灣臺北的全方位服務律師事務所艾格峰(Eiger)簽訂合作協定，繼續發展其東亞平臺。

艾格峰成立於2003年，在稅務、公司、就業、爭議解決、智慧財產權和能源事務等領域擁有專長。艾格峰在臺北和上海設有辦事處，為當地和國際客戶提供諮詢服務。錢伯斯亞太(Chambers Asia-Pacific)、「亞太法律服務500強」(The Legal 500 Asia Pacific)和「國際金融法律評論1000強」(IFLR 1000)持續將該事務所評為頂尖律師事務所。

合夥人及辦公室董事總經理John Eastwood表示：「我們的團隊瞭解客戶需求，並致力於提供一流服務。與Andersen Global合作將幫助我們推動事務所的發展，我們將繼續致力於建立長期的客戶關係，並提供全面的整合式解決方案。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「John和他的團隊在市場上享有很高的聲譽。他們的加入符合我們擴大亞太地區業務並強化全球能力的策略。該事務所提供的服務將與我們現有成員和合作事務所提供的服務相輔相成，讓我們能夠為在臺灣經營業務的客戶提供卓越服務。」

Andersen Global 是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾1萬名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾336個地點發展業務。

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