Andersen Global与台湾律师事务所合作，共同推进亚洲平台

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global与总部位于台湾台北的全方位服务律师事务所艾格峰(Eiger)签订合作协议，继续发展其东亚平台。

艾格峰成立于2003年，在税务、公司、就业、争议解决、知识产权和能源事务等领域拥有专长。艾格峰在台北和上海设有办事处，为当地和国际客户提供咨询服务。钱伯斯亚太(Chambers Asia-Pacific)、“亚太法律500强”(The Legal 500 Asia Pacific)和“国际金融法律评论1000强”(IFLR 1000)持续将该事务所评为顶尖律师事务所。

合伙人及办公室董事总经理John Eastwood表示：“我们的团队了解客户需求，并致力于提供一流服务。与Andersen Global合作将帮助我们推动事务所的发展，我们将继续致力于建立长期的客户关系，并提供全面的一体化解决方案。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“John和他的团队在市场上享有很高的声誉。他们的加入体现我们扩大亚太地区业务并增强我们全球能力的战略。该事务所提供的服务将补充我们现有成员和合作事务所的服务，让我们能够为在台湾开展业务的客户提供卓越服务。”

Andersen Global 是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾1万名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾336个地点开展业务。

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