Andersen Global breidt het platform in Azië uit met advocatenkantoor in Taiwan

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global blijft zijn platform in Oost-Azië ontwikkelen door middel van een samenwerkingsovereenkomst met Eiger, een full-service advocatenkantoor met het hoofdkantoor in Taipei, Taiwan.

Eiger is opgericht in 2003 en heeft expertise op het gebied van ondermeer belastingen, ondernemingen, werkgelegenheid, geschillenbeslechting, intellectuele eigendommen en energiekwesties. Eiger, met kantoren in zowel Taipei als Shanghai, adviseert klanten op plaatselijk en internationaal niveau. Het kantoor wordt consequent erkend door Chambers Asia-Pacific, The Legal 500 Asia Pacific en IFLR 1000 als een op topniveau presterend advocatenkantoor.

“Ons team begrijpt de behoeften van onze klanten en zet zich in om de allerbeste service te bieden,” aldus John Eastwood, Partner en Office Managing Director. “De samenwerking met Andersen Global stelt ons in staat de ontwikkelingsinspanningen van ons kantoor te bevorderen, terwijl we langdurige klantrelaties blijven opbouwen en veelomvattende, geïntegreerde oplossingen blijven leveren.”

“John en zijn team hebben een stevige reputatie in de markt en de toevoeging van hun kantoor is onderdeel van onze strategie om onze aanwezigheid in de regio uit te bouwen en onze mondiale mogelijkheden te verbeteren,” aldus Mark Vorsatz, Chairman van Andersen Global en CEO van Andersen. “Het dienstenaanbod van het kantoor vult de bestaande diensten van onze aangesloten en samenwerkende kantoren aan en stellen ons in staat onze klanten met activiteiten in Taiwan beter van dienst te zijn.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch gescheiden, onafhankelijke firma’s met fiscale en juridische professionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door de aangesloten Amerikaanse firma Andersen Tax LLC, telt nu wereldwijd meer dan 10.000 professionals, en heeft een aanwezigheid op meer dan 336 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.