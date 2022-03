Andersen Global renforce sa plateforme asiatique grâce à l’intégration d’un cabinet d’avocats à Taïwan

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global poursuit le développement de sa plateforme en Asie de l’Est, grâce à un accord de collaboration avec Eiger, cabinet d’avocats multiservice basé à Taipei, à Taïwan.

Créé en 2003, Eiger possède des compétences d’experts dans les domaines de la fiscalité, des entreprises, de l’emploi, de la résolution des litiges, de la propriété intellectuelle et de l’énergie. Possédant des bureaux à Taipei et Shanghai, Eiger conseille ses clients à l’échelle locale et internationale. Le cabinet est régulièrement reconnu par Chambers Asia-Pacific, The Legal 500 Asia Pacific, et IFLR 1000, comme un cabinet d’avocats figurant parmi les plus performants.

« Notre équipe comprend les besoins de nos clients, et s’engage à fournir un service de premier ordre », a déclaré John Eastwood, associé et directeur général. « Notre collaboration avec Andersen Global nous permettra de renforcer les efforts de développement de notre cabinet, tandis que nous continuons de nouer des relations durables avec nos clients, tout en offrant des solutions intégrées et complètes. »

« John et son équipe jouissent d’une solide réputation sur le marché, et leur intégration s’inscrit dans le cadre de notre stratégie consistant à développer notre présence dans la région, et améliorer nos capacités mondiales », a déclaré Mark Vorsatz, président d’Andersen Global et PDG d’Andersen. « Les offres de service du cabinet complètent les services fournis par nos cabinets membres et cabinets collaborateurs existants, et nous permettent de mieux servir nos clients qui opèrent à Taïwan. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établi en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, le cabinet Andersen Global compte aujourd’hui plus de 10 000 professionnels à travers le monde, et jouit d’une présence sur plus de 336 sites, par le biais de ses cabinets membres et cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.