Netcore Cloud在Unbxd Inc.的首次公開發行中斥資近1億美元並獲得多數股權——迄今為止印度首屈一指的策略性SaaS投資之一

印度孟買--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Netcore Cloud是有獲利的軟體即服務(SaaS)公司，在客戶溝通、參與和保留方面居全球領先地位。該公司投資近1億美元，獲得總部位於美國的個人化搜尋公司Unbxd Inc.的多數股權，大舉押注個人化服務。Netcore Cloud還將向Unbxd注入更多資金，以推動該公司在已開發市場的成長。

Unbxd由Pavan Sondur和Prashant Kumar於2012年成立，擁有120名員工及一流的人工智慧驅動型產品發現套裝方案。其智慧搜尋解決方案顯著改善了美國、英國和澳洲一流電子商務零售商/B2C品牌的保留率和轉換率，包括Mattress Firm、Express、愛室麗家居(Ashley Homestore)、家庭購物網(Home Shopping Network)、Advance Auto Parts、The Children's Place、Mitre10、Kookai等眾多大品牌。

Netcore Cloud被Forresterwave譽為全球電子郵件行銷領域的佼佼者，其平臺上的電子郵件流量占印度的75%，占亞洲的50%。憑藉Unbxd在產品發現方面的專業知識，本次投資將Netcore Cloud定位為全球首屈一指的數位體驗平臺(DXP)。利用Unbxd的人工智慧搜尋技術，Netcore Cloud將能夠為其線上電子商務/應用程式第一品牌和零售商提供即時推薦。

Netcore Cloud集團執行長Kalpit Jain表示：「在即將到來的行銷科技(MarTech)時代，客戶預算會由廣告科技(Adtech)轉移至行銷科技，因為品牌將更加關注單位經濟效益，更加重視現有客戶。這將引導D2C/電子商務品牌加快投資於提供個人化的客戶體驗。Unbxd的AI/ML技術堆疊將使我們的客戶能夠追蹤他們的購物者與搜尋服務的互動，並導入全站的個人化服務、商品促銷，以及以購物者為中心的推薦。這將使品牌能夠促使其整個客戶旅程最佳化，以提供一流的客戶體驗。」

Netcore Cloud策略長兼購併主管Nishant Jain表示：「Netcore雲端平臺正以40%的年成長率快速成長（國際市場的年成長率達100%）。我們定位為新興市場的數位代理。此外，這項投資也將使我們能夠在美國和其他已開發市場獲得穩固的立足點。Unbxd和Netcore Cloud能力的結合也將強化我們的全端產品。」

他進一步補充道：「SaaS市場非常分散，SaaS整合的時代即將來臨。我們打算利用合夥人買斷(Buy-Partner)策略，加速推動我們的指數級成長。這是我們連續進行的第四次收購，而且我們已經在注意下一次收購。」

Unbxd共同創辦人Pavan Sondur和Prashant表示：「自從Unbxd成立以來，我們肩負的使命是利用人工智慧的力量來解決數位商務中的發現問題。我們的個人化解決方案和Netcore強大的全端行銷自動化技術平臺相結合，塑造出完美的合作夥伴關係，可以掌握交叉銷售機會並在全球擴大業務規模。」

Netcore Cloud已確認公司管理層不變，創辦人和主要管理層將在這項交易完成後繼續建設公司和推動成長。Unbxd將以獨立實體的型態運作。

關於Netcore Cloud：

Netcore Cloud是一家自力更生的SaaS公司，幫助B2C品牌和行銷者在客戶旅程的每個接觸點創造人工智慧驅動的新時代客戶體驗。Netcore Cloud的全端行銷平臺可創造易於擴充的高度個人化數位體驗，並提供可操作的分析、即時報告和跨通路快速實施的解決方案。品牌使用Netcore Cloud後可以對客戶進行統一觀察，並促使其用戶體驗最佳化。

Netcore Cloud總部位於印度孟買，在美國、新加坡、馬來西亞、奈及利亞、印尼、阿拉伯聯合大公國、英國和德國設有11個辦事處，為全球5,000多家客戶提供服務。該公司每月發送超過170億封電子郵件，追蹤超過1,000億次行銷活動。Netcore Cloud是各行各業值得信賴的合作夥伴，與MaxLife Insurance、ICICICI Bank、渣打銀行、Flipkart、Myntra、Miss Amara、Airtel、Disney Hotstar、佳能、彪馬、Tobi、EaseMyTrip、必勝客和麥當勞等備受推崇的品牌保持合作關係。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://netcorecloud.com/

關於Unbxd：

Unbxd是電子商務產品發現平臺，協助線上零售商為客戶提供無縫購物體驗。該公司部署了具有自學能力的AI/ML模型和先進的演算法來提供個人推薦和銷售控制。目前，該公司為3.5%的美國電子商務站內搜尋查詢提供支援，涵蓋150多個客戶。該公司在40多個國家擁有廣泛的業務，並為1,200多個電子商務網站提供智慧網站搜尋服務。

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