Netcore Cloud在Unbxd Inc.的首次公开募股中斥资近1亿美元获得多数股权——迄今为止印度首屈一指的战略SaaS投资之一

印度孟买--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Netcore Cloud是一家盈利的软件即服务(SaaS)公司，在客户沟通、参与和保留方面居全球领先地位。该公司投入近1亿美元，获得总部位于美国的个性化搜索公司Unbxd Inc.的多数股权，大举押注于个性化服务。Netcore Cloud还将向Unbxd注入更多资金，以推动该公司在发达市场的增长。

Unbxd由Pavan Sondur和Prashant Kumar于2012年成立，拥有120名员工及一流的人工智能驱动的产品发现套件。其智能搜索解决方案显著提高了美国、英国和澳大利亚领先电子商务零售商/B2C品牌的保留率和转化率，包括Mattress Firm、Express、爱室丽家居(Ashley Homestore)、家庭购物网(Home Shopping Network)、前进汽车配件(Advance Auto Parts)、The Children's Place、Mitre10、蔻凯(Kookai)等众多大品牌。

Netcore Cloud被Forresterwave誉为全球电子邮件营销领域的佼佼者，其平台上的电子邮件流量占印度的75%，占亚洲的50%。凭借Unbxd在产品发现方面的专业知识，本次投资将Netcore Cloud定位为全球领先的数字体验平台(DXP)。利用Unbxd的人工智能搜索技术，Netcore Cloud将能够为其在线电子商务/应用程序第一品牌和零售商提供实时推荐。

Netcore Cloud集团首席执行官Kalpit Jain表示：“在即将到来的营销技术(MarTech)时代，客户预算会由广告技术(Adtech)向营销技术转移，因为品牌将更加关注单位经济效益，更加重视现有客户。这将引导D2C/电子商务品牌加快投资于个性化的客户体验。Unbxd的AI/ML技术堆栈将使我们的客户能够跟踪他们的购物者与搜索服务的互动，并实现全站的个性化服务、商品促销，以及以购物者为中心的推荐。这将使品牌能够优化其整个客户旅程，以提供一流的客户体验。”

Netcore Cloud首席战略官兼并购主管Nishant Jain表示：“Netcore云平台正以同比40%的速度快速增长（国际市场同比增长100%）。我们定位为新兴市场的数字代理。此外，这项投资也将使我们能够在美国和其他发达市场站稳脚跟。Unbxd和Netcore Cloud能力的结合也将加强我们的全堆栈产品。”

他进一步补充道：“SaaS市场非常分散，SaaS整合的时代正在向我们走来。我们打算利用合伙人买断(Buy-Partner)策略快速实现我们的指数级增长。这是我们连续进行的第四次收购，我们已经在着眼于下一次收购了。”

Unbxd联合创始人Pavan Sondur和Prashant表示：“自从Unbxd成立以来，我们一直肩负利用人工智能的力量来解决数字商务中的发现问题的使命。我们的个性化解决方案和Netcore强大的全堆栈营销自动化技术平台相结合，塑造一种完美的合作伙伴关系，可以抓住交叉销售机会并在全球范围内扩大业务规模。”

Netcore Cloud已确认公司管理层不会发生变化，因为创始人和主要管理层将在这项交易完成后继续建设和发展公司。Unbxd将作为独立的实体从事业务运营。

关于Netcore Cloud：

Netcore Cloud是一家自力更生的SaaS公司，致力于帮助B2C品牌和销售商在客户旅程的每个接触点创造人工智能驱动的新时代客户体验。Netcore Cloud的全栈营销平台可实现易于扩展的高度个性化数字体验，并提供可操作的分析、实时报告和跨渠道快速实施的解决方案。品牌使用Netcore Cloud后可以对客户进行统一观察，并优化其用户体验。

Netcore Cloud总部位于印度孟买，在美国、新加坡、马来西亚、尼日利亚、印度尼西亚、阿联酋、英国和德国设有11个办事处，为全球5,000多家客户提供服务。该公司每月发送超过170亿封电子邮件，跟踪超过1,000亿次营销活动。Netcore Cloud是多个行业值得信赖的合作伙伴，与MaxLife Insurance、ICICICI Bank、渣打银行、Flipkart、Myntra、Miss Amara、Airtel、Disney Hotstar、佳能、彪马、Tobi、EaseMyTrip、必胜客和麦当劳等备受尊敬的品牌保持着合作关系。如需了解更多信息，请访问https://netcorecloud.com/

关于Unbxd：

Unbxd是一个电子商务产品发现平台，致力于帮助在线零售商为客户提供无缝购物体验。该公司部署了具有自学能力的AI/ML模型和先进的算法来提供个人推荐和销售控制。目前，该公司为3.5%的美国电子商务现场搜索查询提供支持，涵盖150多个客户。该公司在40多个国家拥有广泛的业务，并为1,200多个电子商务网站提供智能网站搜索服务。

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