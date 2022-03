MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--Netcore Cloud, een winstgevend SaaS-bedrijf en wereldleider op het gebied van klantcommunicatie, betrokkenheid en retentie, zet groot in op personalisatie met zijn investering van bijna $ 100 miljoen om een meerderheidsbelang te verwerven in het in de VS gevestigde, Zoekpersonalisatiebedrijf Unbxd Inc. Het zal ook extra financiering in Unbxd steken om de groei van het bedrijf in ontwikkelde markten te stimuleren.

