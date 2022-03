En vue de son introduction en bourse, Netcore Cloud entre majoritairement au capital d’Unbxd Inc. et investit près de 100 millions USD - soit l’un des plus importants investissements stratégiques dans les SaaS en Inde à ce jour

MUMBAI, Inde--(BUSINESS WIRE)--Netcore Cloud, société rentable de SaaS, et leader mondial dans les domaines de la communication, de l'engagement et de la rétention des clients, mise gros sur la personnalisation grâce à son investissement de près de 100 millions USD visant à acquérir une participation majoritaire dans Unbxd Inc., société de recherche et personnalisation basée aux États-Unis. En outre, Netcore Cloud injectera des fonds supplémentaires dans Unbxd afin de stimuler la croissance de la société sur les marchés développés.

Créée par Pavan Sondur et Prashant Kumar en 2012, et comptant une équipe de 120 collaborateurs, Unbxd a mis au point une remarquable gamme de solutions de découverte de produits basées sur l’IA. Ses solutions de recherche intelligente améliorent significativement la rétention et les conversions pour les principaux distributeurs de commerce électronique et marques B2C aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, notamment des marques aussi prestigieuses que Mattress Firm, Express, Ashley Homestore, Home Shopping Network, Advance Auto Parts, The Children's Place, Mitre10, Kookai, et bien d’autres.

Classée parmi les entreprises les plus performantes à l’échelle mondiale dans le domaine du marketing par courrier électronique dans le rapport Forresterwave, Netcore Cloud gère sur sa plateforme 75 % du trafic de messagerie en Inde et 50 % en Asie. Grâce à l’expertise d’Unbxd en matière de découverte de produits, cet investissement positionne Netcore Cloud en tant que plateforme d’expérience numérique (Digital Experience Platform, DXP) leader à l’échelle mondiale. Le fait de tirer parti de l’expertise d’Unbxd dans le domaine de la recherche basée sur l’IA permet à Netcore Cloud de fournir des recommandations en temps réel à ses marques de commerce électronique/axées principalement sur les applications, ainsi qu’à ses clients distributeurs.

« La prochaine ère du MarTech sera définie par des changements budgétaires passant de l’Adtech au MarTech, à l'heure où les marques se focaliseront davantage sur l'économie unitaire et la valorisation des clients existants. Ceci incitera les marques D2C/de commerce électronique à accélérer leurs dépenses en direction de la délivrance d’expériences client personnalisées. La pile technologique d’IA/AM d’Unbxd permettra à nos clients de suivre les interactions de leurs acheteurs concernant les recherches, et de mettre en œuvre une personnalisation et une commercialisation à l’échelle du site, ainsi que des recommandations axées sur l’acheteur. Ceci permettra également aux marques d’optimiser l’intégralité du parcours client, en fournissant une expérience client de premier ordre », a déclaré Kalpit Jain, PDG du groupe, Netcore Cloud.

« La plateforme de Netcore Cloud enregistre une croissance rapide de 40 % en glissement annuel (les marchés internationaux connaissant une croissance de 100 % en glissement annuel). Nous nous positionnons en tant que mandataire du numérique sur les marchés émergents. De plus, cet investissement nous permettra de bénéficier d’une solide implantation aux États-Unis ainsi que sur d’autres marchés développés. En outre, la combinaison des capacités d’Unbxd et de Netcore Cloud renforcera nos offres complètes de produits », a déclaré Nishant Jain, directeur de la stratégie et responsable des fusions-acquisitions chez Netcore Cloud.

Il a ajouté : « Le marché des SaaS est très fragmenté, et l’ère de la consolidation des SaaS est arrivée. Nous entendons accélérer notre croissance de manière exponentielle grâce à notre stratégie Achat-partenaire. Il s’agit de notre quatrième acquisition coup sur coup, et nous avons déjà les yeux rivés sur la prochaine. »

Pavan Sondur et Prashant, cofondateurs d’Unbxd, a déclaré : « Depuis notre lancement, notre mission chez Unbxd a toujours consisté à résoudre le problème de la découverte pour le commerce numérique, en tirant parti de la puissance de l’IA. Combinant de manière unique nos solutions de personnalisation et la plateforme technologique d’automatisation du marketing robuste et complète de Netcore, ce partenariat idéal permettra de saisir les opportunités de ventes croisées et de développer l’activité à travers le monde.

Netcore Cloud a confirmé qu’aucun changement de direction ne serait effectué, dans la mesure où les fondateurs et les principaux cadres continueront de bâtir et développer la société à l’issue de cette transaction. Unbxd exercera ses activités en tant qu’entité indépendante.

À propos de Netcore Cloud :

Netcore Cloud est une société de SaaS auto-financée qui permet aux marques de B2C et responsables du marketing de créer des expériences client de nouvelle génération basées sur l’IA, à tous les points de contact du parcours client. Offrant des expériences numériques hautement personnalisées et aisément extensibles, la plateforme marketing complète de Netcore Cloud fournit des analyses exploitables, des rapports en temps réel et des solutions rapides à mettre en œuvre sur tous les canaux. Les marques qui utilisent Netcore Cloud bénéficient d’une vision unifiée de leurs clients, et optimisent leur expérience utilisateur.

Basée à Mumbai, en Inde, et possédant 11 bureaux répartis aux États-Unis, à Singapour, en Malaisie, au Nigeria, en Indonésie, aux ÉAU, au Royaume-Uni et en Allemagne, Netcore Cloud fournit ses services à plus de 5 000 clients à travers le monde. La société envoie plus de 17 milliards de courriers électroniques, et suit plus de 100 milliards d’événements marketing chaque mois. Netcore Cloud est un partenaire de confiance sur tous les secteurs, et compte parmi ses clients quelques-unes des marques les plus réputées telles que MaxLife Insurance, ICICI Bank, Standard Chartered, Flipkart, Myntra, Miss Amara, Airtel, Disney Hotstar, Canon, Puma, Tobi, EaseMyTrip, PizzaHut et McDonald's. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://netcorecloud.com/

À propos d’Unbxd :

Plateforme de découverte de produits du commerce électronique, Unbxd permet aux distributeurs en ligne de fournir une expérience d’achat fluide à leurs clients. La société déploie des modèles d’IA d’auto-apprentissage/AM ainsi que des algorithmes avancés pour délivrer des recommandations personnelles et des contrôles de la commercialisation. Actuellement, la société gère 3,5 % du total des requêtes de recherche sur les sites de commerce électronique aux États-Unis, réparties sur plus de 150 clients. La société jouit d’une vaste présence dans plus de 40 pays, et fournit des recherches de site intelligentes à plus de 1 200 sites de commerce électronique.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.