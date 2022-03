DUBAI, United Arab Emirates & KARACHI, Pakistan--(BUSINESS WIRE)--Netcetera und Covalent gehen eine internationale Partnerschaft ein und bauen den Bereich Online-Zahlungen im Nahen Osten und Afrika aus

Die Schweizer Software-Expertin Netcetera arbeitet neu mit dem pakistanischen Zahlungsdienstleister Covalent zusammen, mit dem Ziel, Kunden ein reibungsloses und sicheres Online-Zahlungserlebnis zu ermöglichen. Mit dem gemeinsamen Angebot in Form eines Software-as-a-Service-Modells kann jede Bank, jedes E-Geld-Institut und jedes Finanzinstitut, das keine Bank ist, seinen Kunden bei E-Commerce-Transaktionen eine sichere Authentifizierung anbieten. Das eröffnet sowohl Kunden als auch Einzelhändlern in der Region zahlreiche neue Möglichkeiten.

Pakistan ist ein grosser, weitgehend unerschlossener Markt für digitale Zahlungen, mit 61 Millionen potenziellen Kunden und einer florierenden Start-up-Szene. Die E-Commerce-Transaktionen haben in den letzten 18-24 Stunden erheblich zugenommen, was vor allem auf das veränderte Kaufverhalten aufgrund der Covid-19-Pandemie zurückzuführen ist. Covalent ist einer der aufstrebenden neuen Akteure in der FinTech-Szene des Nahen Ostens und Afrikas. Es bietet eine cloudbasierte Zahlungsplattform, die auf die Bedürfnisse von Banken, E-Geld-Instituten und Finanzinstituten ausserhalb des Bankensektors zugeschnitten ist. Covalent lernte Netcetera über regionale Kontakte kennen und dank der übereinstimmenden Interessen flogen die Funken.

Mit Netceteras 3DS-Lösungen kann die Covalent-Plattform eine Zwei-Faktor-Authentifizierung anbieten, die die Identität der Nutzerinnen und Nutzer verifiziert. Das ermöglicht nicht nur eine einfache Online-Zahlung per Computer, Tablet oder Telefon, sondern verhindert auch Kartenbetrug. Die Liebe zum Detail, die EMVCo-Zertifizierung und die langjährige Erfahrung in der Implementierung von 3DS-Lösungen für globale Kunden haben dazu beigetragen, dass sich Covalent für Netcetera entschieden hat. Die erstklassigen Kontakte von Covalent vor Ort und die wertvollen lokalen Kenntnisse des Zahlungsverkehrssystems und der Kartenmanagementsysteme sind für Netcetera ebenfalls ein Segen, was Covalent zur perfekten Wahl macht.

"Wir haben von ihrem guten Ruf gehört und waren überzeugt, dass sie genau die richtigen Partner sind", sagt Haris Waheed, Head of Business & Strategy bei Covalent. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und darauf, die innovativsten Zahlungsdienste in der Region anzubieten." Ramy Fouda, Director of Sales and Business Development bei Netcetera: "Wir sind immer auf der Suche nach vielversprechenden Partnerschaften für unsere Dienstleistungen und freuen uns, nun mit Covalent sichere Online-Zahlungen anbieten und unsere Reichweite in Pakistan vergrössern zu können."

Über Netcetera

Netcetera ist eine weltweit tätige Softwarefirma mit zukunftsweisenden IT-Produkten und individuellen digitalen Lösungen in den Bereichen Secure Digital Payment, Financial Technologies, Medien, Transport, Gesundheitswesen und Versicherungen. Mehr als 2'500 Banken und Issuer, und 160'000 Händler setzen auf die digitalen Zahlungslösungen und global zertifizierten 3-D Secure Produkte des Marktführers für Payment Security. Das inhabergeführte Unternehmen deckt den gesamten IT-Lebenszyklus ab, von der Ideenfindung über die Strategie bis zur Umsetzung und Betrieb. Die ausgewogene Kombination neuester Technologien und bewährter Standards sorgt für Investitionssicherheit, sowohl bei Grossprojekten als auch innovativen Start-ups. Die 1996 gegründete Netcetera ist eine Holdinggesellschaft mit rund 800 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Zürich, Schweiz, mit Standorten in Europa, Asien und dem Mittleren Osten.

Weitere Informationen: netcetera.com

Über Covalent

Covalent ist ein Joint Venture zwischen zwei führenden Unternehmen der Branche, der Access Group und TPS. Ob normale elektronische Banktransaktionen, E-Commerce-Transaktionen, Loyalitätsmanagement oder mobile Zahlungen - Covalent will die Art und Weise, wie die breite Masse Transaktionen durch neue und innovative Möglichkeiten des digitalen Zahlungsverkehrs durchführt, verändern. Gemeinsam haben Access Group und TPS Zugang zu mehr als 600 Fachleuten in Pakistan und im Nahen Osten, was Covalent einen unvergleichlichen Vorteil verschafft, wenn es um Fachwissen und Erfahrung geht.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=662b4c8b096a5f992ab36c5181907cf8 Dateibeschreibung: Netcetera_Covalent_de

Ende der Medienmitteilungen