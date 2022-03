Anubi Digital apporte à ses clients fortunés de nouveaux moyens pour développer leurs actifs numériques par l'entremise d'un partenariat avec Celsius

TURIN, Italie--(BUSINESS WIRE)--Anubi Digital, un dépositaire d'actifs numériques et la première entreprise en Italie à fournir un accès à la finance décentralisée (DeFi) institutionnelle, au côté de Celsius, le chef de file mondial des plateformes de cryptomonnaies, viennent de signer un accord visant à étoffer l'offre de services cryptographiques pour les clients d'Anubi Digital.

Le service permettra de filtrer et de vérifier en amont les utilisateurs d'Anubi Digital, et de garantir la sécurité et la conformité de leurs actifs numériques.

Anubi Digital offre des stratégies personnalisées et aura également accès à un éventail de services fiscaux et juridiques couvrant l'intégralité du cycle de vie cryptographique, aidant ainsi à positionner les actifs crypto en vue d'une croissance durable.

Avec plus de 20 milliards de dollars d'actifs, Celsius est un leader mondial de la cryptographie et ses services sont considérés comme la référence sectorielle.

"Nous sommes très fiers de notre partenariat avec Celsius. Après avoir été le premier acteur à fournir un accès à la DeFi institutionnelle en Italie, offrant à nos clients l'opportunité d'entrer sur le segment vertical de la crypto, ce nouveau partenariat avec Celsius nous permet de proposer des solutions CeFi inégalées sur le marché" déclare Diego D'Aquilio, PDG et cofondateur d'Anubi Digital.

"Chez Celsius, notre objectif est d'apporter une liberté financière au plus grand nombre et, grâce à ce partenariat, nous renforçons cet engagement", déclare Alex Mashinsky, PDG de Celsius. "Anubi Digital a su combiner des services crypto de premier rang à des solutions personnalisées destinées aux particuliers fortunés, et nous sommes fiers de faire partie de cette croissance."

A PROPOS DE CELSIUS NETWORK:

Celsius aide plus d'un million de clients dans le monde à trouver le chemin de l'indépendance financière par le biais d'un service de rendement cumulatif et de prêts instantanés à faible coût accessibles via un site web ou une application mobile. Conçu sur la conviction que les services financiers doivent servir exclusivement aux meilleurs intérêts des clients et de la collectivité, Celsius est une plateforme gratuite basée sur la blockchain dont l'adhésion fournit un accès à des services financiers sur mesure qui ne sont pas disponibles via des institutions financières traditionnelles. Pour des informations complémentaires, veuillez visiter www.celsius.network

A PROPOS D'ANUBI DIGITAL:

Créé en novembre 2020 et évoluant sur le marché italien depuis fin 2021, Anubi Digital est une plateforme assurant une garde passive et active d'actifs numériques - y compris les NFT - pour répondre aux attentes des particuliers fortunés et des segments institutionnels. Faisant partie des premières entreprises au monde à proposer un accès à la DeFi institutionnelle (sous autorisation), Anubi Digital a été fondé par Diego D'Aquilio, qui évolue dans l'écosystème cryptographique depuis 2015, Adriano Marconetto, qui a plus de 20 ans d'expérience dans le monde technologique, et Federico Nitidi, qui a créé des entreprises en Italie, en Israël et aux États-Unis dans le domaine de la DeFi.

www.anubidigital.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.