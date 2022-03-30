Heliogen與伍德賽德能源公司公布商業規模示範專案及合作協議

加州帕沙第納--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--領先的人工智慧聚光太陽能熱發電系統供應商Heliogen, Inc. (NYSE: HLGN)和澳洲領先的能源生產商伍德賽德石油公司(Woodside Petroleum Ltd, ASX: WPL)旗下獨資子公司伍德賽德能源（美國）公司(Woodside Energy (USA) Inc.)今天宣布，雙方簽訂了一項商業規模的示範專案協議（簡稱「專案協議」），將在加州莫哈威(Mojave)部署採用Heliogen人工智慧聚光太陽能熱發電技術的發電模組。

在簽訂該專案協議之前，伍德賽德曾宣布向Heliogen發出有限開工令（Limited Notice To Proceed，簡稱LNTP），允許該公司開始採購關鍵設備，以部署一座商業規模的單模組5千瓩(5 MWe)電力發電設施。根據該專案協議，Heliogen將完成該設施的工程設計、採購和興建，並預計將在獲得許可後開工。

鑒於Heliogen之前曾宣布從美國能源部獲得3,900萬美元撥款，用於在加州部署該公司的可再生能源技術，這兩家公司已同意將該專案的興建範圍和相關資金納入本次合作。這意味著除興建Heliogen 5千瓩電力發電模組商業規模示範工程外，該專案還將包括部署和測試將Heliogen設施生產的熱能轉化為電能的創新方法，這種方法將有可能實現更高的效率，同時碳足跡低於傳統蒸汽輪機。

除該專案協議外，Heliogen和伍德賽德能源技術有限公司(Woodside Energy Technologies Pty. Ltd)還簽署了一項共同在澳洲推廣Heliogen技術的合作協定（簡稱「澳洲合作協議」）。根據該協議，雙方將確定針對澳洲潛在客戶（包括伍德賽德）的Heliogen模組化技術產品供應範圍，並制定相關藍圖，以識別和接觸相關客戶。澳洲合作協議包括進一步部署可能與氫產品相結合的Heliogen商業級熱、電產品模組，以加強伍德賽德在低碳能源轉型中發揮的作用。此外，兩家公司正就Heliogen技術在美國市場的推廣進行類似的磋商。

Heliogen創辦人兼執行長Bill Gross表示：「我們很高興能與澳洲領先的能源生產商伍德賽德合作。我們的合作協議表明Heliogen在突破性的聚光太陽能技術的商業化和重工業脫碳方面取得了重大進展。同時，我們還要分享一個好消息：除簽訂這些協議外，我們和伍德賽德的策略聯盟合作還包括伍德賽德入股Heliogen。」

Gross繼續道：「擬建的莫哈威設施將進一步推動我們與伍德賽德之間的磋商，為生產零碳熱能、電能和氫能帶來更多機會，並幫助企業實現永續發展目標。」

伍德賽德執行長Meg O’Neill表示：「伍德賽德設定了到2030年向新能源產品和低碳服務投資50億美元的目標1。我們與Heliogen在這一創新技術上的合作將幫助我們實現打造低成本、低碳、可獲利、彈性和多樣化投資組合的承諾。」

關於Heliogen

Heliogen是一家可再生能源技術公司，致力於消除重工業對化石燃料的需求，並為永續的未來賦能。該公司搭載人工智慧的模組化聚光太陽能技術旨在以具有成本效益且前所未有的方式，以熱、電或綠色氫燃料的形式大規模提供近乎全天候的零碳能源。Heliogen創立於Bill Gross在1996年創立的領先技術孵化器Idealab。如需關於Heliogen的更多資訊，請造訪heliogen.com。

關於伍德賽德

我們致力於為澳洲乃至世界各地提供家庭供暖、照明以及工業生產所需的能源，並以安全可靠營運而聞名。我們的碳氫化合物業務與澳洲和國際市場不斷成長的氫能、氨能和太陽能發電組合互為補充。我們的新能源發展機會包括擬在澳洲興建的H2Perth和H2TAS製氫、製氨專案，以及擬在北美興建的H2OK製氫專案。欲瞭解更多資訊，請造訪woodside.com.au。

1 該投資目標假定伍德賽德將完成與必和必拓(BHP)石油業務的擬議合併。單一投資決定取決於伍德賽德的投資障礙。該資訊並非投資指南。

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