Heliogen与伍德赛德能源公司公布商业规模示范项目及合作协议

加州帕萨迪纳--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的人工智能聚光太阳能热发电系统供应商Heliogen, Inc. (NYSE: HLGN)和澳大利亚领先的能源生产商伍德赛德石油公司(Woodside Petroleum Ltd, ASX: WPL)旗下全资子公司伍德赛德能源（美国）公司(Woodside Energy (USA) Inc.)今天宣布，双方签订了一项商业规模的示范项目协议（简称“项目协议”），将在加州莫哈维部署采用Heliogen人工智能聚光太阳能热发电技术的发电模块。

在签订该项目协议之前，伍德赛德曾宣布向Heliogen发出有限开工令（Limited Notice To Proceed，简称“LNTP”），允许该公司开始采购关键设备，以部署一座商业规模的单模块5兆瓦(5 MWe)电力发电设施。根据该项目协议，Heliogen将完成该设施的工程设计、采购和建设，并预计将在获得许可后开工。

鉴于Heliogen之前曾宣布从美国能源部获得3,900万美元拨款，用于在加州部署该公司的可再生能源技术，这两家公司已同意将该项目的建设范围和相关资金纳入本次合作。这意味着除建设Heliogen 5兆瓦电力发电模块商业规模示范工程外，该项目还将包括部署和测试将Heliogen设施生产的热能转化为电能的创新方法，这种方法将有可能实现更高的效率，同时碳足迹低于传统蒸汽轮机。

除该项目协议外，Heliogen和伍德赛德能源技术有限公司(Woodside Energy Technologies Pty. Ltd)还签署了一项共同在澳大利亚推广Heliogen技术的合作协议（简称“澳大利亚合作协议”）。根据该协议，双方将确定针对澳大利亚潜在客户（包括伍德赛德）的Heliogen模块化技术产品供应范围，并制定相关路线图，以识别和接触相关客户。澳大利亚合作协议包括进一步部署可能与氢产品相结合的Heliogen商业级热、电产品模块，以加强伍德赛德在低碳能源转型中发挥的作用。此外，两家公司正就Heliogen技术在美国市场的推广进行类似的磋商。

Heliogen创始人兼首席执行官Bill Gross表示：“ 我们很高兴能与澳大利亚领先的能源生产商伍德赛德合作。我们的合作协议表明Heliogen在突破性的聚光太阳能技术的商业化和重工业脱碳方面取得了重大进展。同时，我们还要分享一个好消息：除签订这些协议外，我们同伍德赛德的战略联盟合作还包括伍德赛德入股Heliogen。”

Gross继续道：“ 拟建的莫哈维设施将进一步推动我们与伍德赛德之间的磋商，为生产零碳热能、电能和氢能带来更多机会，并帮助企业实现可持续发展目标。”

伍德赛德首席执行官Meg O’Neill表示：“ 伍德赛德设定了到2030年向新能源产品和低碳服务投资50亿美元的目标1。我们与Heliogen在这一创新技术上的合作将助力我们实现打造低成本、低碳、可盈利、弹性和多样化投资组合的承诺。”

关于Heliogen

Heliogen是一家可再生能源技术公司，致力于消除重工业对化石燃料的需求，并为可持续的未来赋能。该公司搭载人工智能的模块化聚光太阳能技术旨在以具有成本效益且前所未有的方式，以热、电或绿色氢燃料的形式大规模提供近乎全天候的零碳能源。Heliogen创建于Bill Gross在1996年创立的领先技术孵化器Idealab。如需获取关于Heliogen的更多信息，请访问heliogen.com。

关于伍德赛德

我们致力于为澳大利亚乃至世界各地提供家庭供暖、照明以及工业生产所需的能源，并以安全可靠运营而闻名。我们的碳氢化合物业务与澳大利亚和国际市场不断增长的氢能、氨能和太阳能发电组合互为补充。我们的新能源发展机遇包括拟在澳大利亚建设的H2Perth和H2TAS制氢、制氨项目，以及拟在北美建设的H2OK制氢项目。欲了解更多信息，请访问woodside.com.au。

1 该投资目标假定伍德赛德将完成与必和必拓(BHP)石油业务的拟议合并。单个投资决定取决于伍德赛德的投资障碍。该信息并非投资指南。

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