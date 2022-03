Heliogen e Woodside Energy anunciam demonstração em escala comercial de acordo de projeto e colaboração

Woodside – Part of a Better Future (Graphic: Business Wire)

PASADENA, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Heliogen, Inc. (NYSE: HLGN), importante fornecedora de energia solar concentrada habilitada por inteligência artificial (IA), e a Woodside Energy (USA) Inc., subsidiária de propriedade integral da produtora de energia australiana Woodside Petroleum Ltd (ASX: WPL), anunciaram hoje um acordo de projeto (o “Acordo de projeto”) para a implementação da demonstração em escala comercial da tecnologia de energia solar concentrada habilitada por IA da Heliogen que propõem instalar em Mojave, estado norte-americano da Califórnia.

O Acordo de projeto segue o previamente anunciado aviso limitado de prosseguimento (Limited Notice To Proceed, “LNTP”) concedido pela Woodside à Heliogen para dar início à aquisição dos principais equipamentos destinados à implementação de uma planta elétrica de 5 megawatts (5 MWe) em módulo único e escala comercial. Segundo o Acordo de projeto, a Heliogen vai realizar as atividades de engenharia, aquisição e construção da planta, e a construção deve ser iniciada assim que forem obtidas as devidas autorizações.

As duas empresas concordaram em incluir o escopo e o financiamento associado da previamente anunciada concessão de US$ 39 milhões do Departamento de Energia dos Estados Unidos para implementar a tecnologia de energia renovável da Heliogen na Califórnia. Isso significa que, além da demonstração em escala comercial do módulo de 5 MWe da Heliogen, o projeto vai incluir a implementação e o teste de uma abordagem inovadora para converter em eletricidade a energia térmica produzida pela planta da Heliogen, que tem o potencial de oferecer maiores eficiências ocupando menos espaço que turbinas a vapor tradicionais.

Além do Acordo de projeto, a Heliogen e a Woodside Energy Technologies Pty. Ltd assinaram também um acordo de colaboração para comercializar conjuntamente a tecnologia da Heliogen na Austrália (o “Acordo de colaboração para a Austrália”). Com esse acordo, as empresas esperam definir ofertas de produtos que empreguem a tecnologia modular da Heliogen para potenciais clientes (inclusive a própria Woodside) na Austrália e estão estabelecendo um roteiro para identificar e contatar esses clientes. O Acordo de colaboração para a Austrália inclui um objetivo de implementar mais módulos em escala comercial das ofertas de energias térmica e elétrica da Heliogen que podem ser combinadas com uma oferta de hidrogênio, fortalecendo o papel da Woodside na transição energética para fontes de energia com menos carbono. As empresas também discutem uma abordagem similar para a tecnologia da Heliogen nos Estados Unidos.

“ Consideramos muito promissor o trabalho com a Woodside, importante produtora australiana de energia. Nossos acordos representam um próximo passo fundamental na comercialização da inovadora tecnologia solar concentrada da Heliogen e na descarbonização da indústria pesada”, declarou Bill Gross, fundador e diretor executivo da Heliogen. “ Temos a satisfação de informar também que, juntamente com esses acordos, nossa aliança estratégica com a Woodside inclui uma participação acionária da Woodside na Heliogen.”

Gross prosseguiu: “ A planta proposta para Mojave vai aprofundar nossas discussões com a Woodside para mais oportunidades voltadas a produzir energia térmica, eletricidade e hidrogênio sem carbono para ajudá-la a atingir suas metas de sustentabilidade”.

“ A Woodside definiu uma meta de investimento de US$ 5 bilhões até 2030 para novos produtos de energia e serviços com carbono reduzido1”, afirmou Meg O’Neill, diretora executiva da Woodside. “ Nossa colaboração com a Heliogen nessa inovadora tecnologia nos ajuda a atingir nosso compromisso de desenvolver um portfólio lucrativo, resiliente e diversificado de soluções com carbono reduzido e a baixos custos.”

Sobre a Heliogen

A Heliogen é uma empresa de tecnologia de energia renovável dedicada a eliminar a necessidade de combustíveis fósseis na indústria pesada e impulsionar um futuro sustentável. A tecnologia solar concentrada modular habilitada por inteligência artificial (IA) da empresa propõe oferecer energia sem carbono acessível e quase ininterrupta na forma de energia térmica, eletricidade ou combustível hidrogênio verde em escala pela primeira vez na história. A Heliogen foi criada na Idealab, a importante incubadora de tecnologia fundada por Bill Gross em 1996. Saiba mais sobre a Heliogen em heliogen.com.

Sobre a Woodside

Fornecemos a energia de que a Austrália e o mundo necessitam para aquecer residências, manter as luzes acesas e mover a indústria. Temos a reputação de manter operações seguras e confiáveis. Nossos negócios de hidrocarbonetos são complementados por um crescente portfólio de oportunidades em hidrogênio, amônia e energia solar na Austrália e em outros países. Nossas novas oportunidades energéticas incluem os projetos propostos de hidrogênio e amônia H2Perth e H2TAS na Austrália e o projeto proposto de hidrogênio H2OK na América do Norte. Saiba mais em woodside.com.au.

1 A meta de investimento pressupõe a conclusão da fusão proposta com os negócios de petróleo de BHP. Decisões individuais de investimento estão sujeitas às restrições de investimento da Woodside. Este comunicado não deve ser considerado uma orientação.

