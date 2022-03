Heliogen et Woodside Energy annoncent un projet de démonstration et un accord de collaboration à l’échelle commerciale

Woodside – Part of a Better Future (Graphic: Business Wire)

Heliogen and Woodside Energy Announce Commercial-Scale Demonstration Project and Collaboration Agreement (Photo: Business Wire)

Heliogen and Woodside Energy Announce Commercial-Scale Demonstration Project and Collaboration Agreement (Photo: Business Wire)

PASADENA, Californie--(BUSINESS WIRE)--Heliogen, Inc. (NYSE : HLGN), l’un des principaux fournisseurs d’énergie solaire concentrée basée sur l’IA, et Woodside Energy (USA) Inc., une filiale en propriété exclusive du principal producteur d’énergie australien Woodside Petroleum Ltd (ASX : WPL), a annoncé aujourd’hui un accord de projet (l’« Accord de Projet ») pour le déploiement à des fins de démonstration à l’échelle commerciale de la technologie d’énergie solaire concentrée activée par l’IA d’Heliogen, faisant l’objet d’une proposition de construction dans le territoire de Mojave, en Californie.

L’Accord de Projet fait suite à l’Ordre restreint de démarrage (Limited Notice To Proceed, « LNTP ») précédemment annoncé accordé par Woodside à Heliogen portant sur l'achat d'équipements clés en vue de déployer à l’échelle commerciale une installation électrique à module unique de 5 mégawatts (5 MWe). En vertu de l’Accord de Projet, Heliogen sera en charge de l’ingénierie, de l’approvisionnement et de la construction de l’installation, la construction devant commencer une fois les permis approuvés.

Les deux sociétés ont convenu d’inclure la portée et le financement associé de la subvention précédemment annoncée de 39 millions USD du Département américain de l’énergie pour déployer la technologie d’énergie renouvelable d’Heliogen en Californie. Cela signifie qu’en plus de la démonstration à l’échelle commerciale du module de 5 MWe d’Heliogen, le projet comprendra également le déploiement et l’essai d’une approche innovante de conversion de l’énergie thermique produite par l’installation d’Heliogen en électricité, qui a le potentiel de fournir des rendements plus élevés avec un encombrement réduit par rapport aux turbines à vapeur traditionnelles.

En plus de l’Accord de Projet, Heliogen et Woodside Energy Technologies Pty. Ltd ont également signé un accord de collaboration pour commercialiser conjointement la technologie d’Heliogen en Australie (l’« Accord de collaboration australien »). En vertu de cet accord, les entreprises prévoient de définir les offres de produits utilisant la technologie modulaire d’Heliogen pour les clients potentiels (y compris Woodside) en Australie, et sont en train d’établir une feuille de route pour identifier et interagir avec ces clients. L’Accord de collaboration australien porte notamment sur un objectif de déploiement d’autres modules à l’échelle commerciale pour les offres de chaleur et d’électricité d’Heliogen, qui pourront être combinées avec une offre d’hydrogène, renforçant ainsi le rôle de Woodside dans la transition énergétique vers des sources d’énergie à faible émission de carbone. Les entreprises sont par ailleurs engagées dans des discussions similaires concernant la technologie d’Heliogen aux États-Unis.

« Nous sommes ravis de travailler avec le premier producteur d’énergie australien, Woodside. Nos accords représentent une prochaine étape cruciale vers la commercialisation de la technologie solaire concentrée révolutionnaire d’Heliogen et la décarbonation de l’industrie lourde », a déclaré Bill Gross, fondateur et PDG d’Heliogen. « Nous sommes également heureux de faire savoir que, parallèlement à ces accords, notre alliance stratégique avec Woodside inclut une prise de participation de Woodside dans Heliogen. »

M. Gross a poursuivi en ces termes : « L’installation proposée dans le territoire de Mojave va faire avancer nos discussions avec Woodside pour des opportunités supplémentaires visant à produire de la chaleur, de l’électricité et de l’hydrogène sans carbone, afin d’aider Woodside à atteindre ses objectifs en matière de durabilité. »

« Woodside s’est fixé un objectif d’investissement de 5 milliards USD d’ici 2030 pour de nouveaux produits énergétiques et des services à faible émission de carbone1 », a confié pour sa part Meg O’Neill, PDG de Woodside. « Notre collaboration avec Heliogen sur cette technologie innovante vient renforcer notre engagement envers la construction d’un portefeuille à faible coût, à faible émission de carbone, rentable, résilient et diversifié. »

À propos d’Heliogen

La société technologique axée sur les énergies renouvelables Heliogen a pour objectif d'éliminer le besoin de combustibles fossiles dans l’industrie lourde afin de créer un avenir durable. La technologie solaire concentrée modulaire et compatible avec l’IA de la société vise à fournir de manière rentable une énergie sans carbone presque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sous forme de chaleur, d’électricité ou d’hydrogène vert à grande échelle, et ce pour la première fois dans l’histoire. Heliogen a été créée au sein de l’Idealab, l’incubateur de technologies de premier plan fondé par Bill Gross en 1996. Pour plus d’informations sur Heliogen, consultez heliogen.com.

À propos de Woodside

Nous fournissons l'énergie dont l'Australie et le monde ont besoin pour chauffer les maisons, allumer les lumières et permettre l'industrie. Nous sommes réputés pour la sûreté et la fiabilité de nos opérations. Nos activités liées aux hydrocarbures sont complétées par un portefeuille croissant d’opportunités liées à l’hydrogène, à l’ammoniac et au solaire, en Australie et à l’international. Nos nouvelles opportunités énergétiques incluent les projets d’hydrogène et d’ammoniac H2Perth et H2TAS proposés en Australie et le projet d’hydrogène H2OK proposé en Amérique du Nord. Pour plus d’informations, consultez woodside.com.au.

1 L’objectif d’investissement suppose l’achèvement de la fusion proposée avec les activités pétrolières de BHP. Les décisions d’investissement individuelles sont soumises aux obstacles d’investissement de Woodside. Le présent communiqué ne vise pas à donner des conseils.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.