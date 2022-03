Heliogen und Woodside Energy geben Projekt- und Kooperationsvereinbarung zur kommerziellen Demonstration bekannt

Woodside – Part of a Better Future (Graphic: Business Wire)

PASADENA, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Heliogen, Inc. (NYSE: HLGN), ein führender Anbieter KI-fähiger, konzentrierter Solarenergie, und Woodside Energy (USA) Inc., eine vollständige Tochtergesellschaft des führenden australischen Energieproduzenten Woodside Petroleum Ltd (ASX: WPL), gaben heute eine Projektvereinbarung (die „Projektvereinbarung“) für die Anwendung der KI-fähigen, konzentrierten Solartechnologie von Heliogen zur Demonstration auf kommerzieller Ebene bekannt, die in Mojave, Kalifornien, gefertigt werden soll.

Die Projektvereinbarung folgt auf die von Woodside zuvor bekannt gegebene Erlaubnis, für eine bestimmte Zeit mit der Arbeit daran zu beginnen (Limited Notice To Proceed, LNTP), nach der Heliogen mit der Beschaffung der wichtigsten Ausrüstung für den Gebrauch einer kommerziell nutzbaren, 5 Megawatt-Anlage (5 MWe) als Einzelmodul beginnen kann. Gemäß der Projektvereinbarung wird Heliogen die Planung, Beschaffung und Konstruktion der Anlage übernehmen, wobei die Konstruktion erwartungsgemäß beginnt, sobald die Genehmigungen erfolgt sind.

Die beiden Unternehmen sind überein gekommen, den Umfang und die Finanzierung aus der von Heliogen erhaltenen, zuvor angekündigten Auszeichnung des US-Energieministeriums mit 39 Millionen US-Dollar einzubringen, um die Technologien für erneuerbare Energien von Heliogen in Kalifornien einzusetzen. Dies bedeutet, dass das Projekt zusätzlich zur Demonstration des Heliogen 5-MW-Moduls auf kommerzieller Ebene auch den Einsatz und das Testen eines innovativen Ansatzes umfasst, um die von der Heliogen Einrichtung produzierte, thermische Energie in Strom umzuwandeln. Dies birgt das Potenzial einer höheren Effizienz mit einem kleineren Fußabdruck, als dies mit herkömmlichen Dampfturbinen möglich ist.

Zusätzlich zur Projektvereinbarung unterzeichneten Heliogen und Woodside Energy Technologies Pty. Ltd. auch einen Kooperationsvertrag, nach dem sie die Heliogen Technologie gemeinsam in Australien vermarkten („Australian Collaboration Agreement“). Gemäß dieser Vereinbarung erwarten die Unternehmen die Definition von Produktangeboten mit der Heliogen Modulartechnologie für potenzielle Kunden (einschließlich Woodside) in Australien und erstellen eine Strategie, wie diese Kunden zu identifizieren und zu binden sind. Die Vereinbarung enthält das Ziel, weitere kommerzielle Module aus den Heliogen Angeboten zur Wärme- und Stromgewinnung zu nutzen, die möglicherweise mit einem Wasserstoffangebot kombiniert werden sollen. Damit soll die Rolle von Woodside bei der Überführung des Energiesektors in kohlenstoffärmere Energiequellen gestärkt werden. Die Unternehmen führen in Bezug auf die Technologien von Heliogen auch ähnliche Diskussionen in den USA.

„ Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit dem führenden australischen Energieproduzenten Woodside. Unsere Vereinbarungen stellen einen zentralen nächsten Schritt in der Kommerzialisierung der bahnbrechenden, konzentrierten Solartechnologie von Heliogen und die Dekarbonisierung der Schwerindustrie dar", sagte Bill Gross, Gründer und Chief Executive Officer von Heliogen. „Zudem teilen wir gerne mit, dass unsere strategische Allianz mit Woodside im Rahmen dieser Vereinbarungen auch eine Kapitalbeteiligung von Woodside an Heliogen beinhaltet.“

„ Die geplante Einrichtung in Mojave wird unsere Gespräche mit Woodside hinsichtlich zusätzlicher Möglichkeiten weiter voran bringen, die darauf abzielen, kohlenstofffreie Wärme, Strom und Wasserstoff herzustellen, damit sie ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen."

„ Woodside hat sich das Ziel gesetzt, bis 2030 5 Milliarden USD für neue Energieprodukte und Dienste zur Kohlenstoffverringerung zu investieren1”, sagte Meg O´Neill, Chief Executive Officer von Woodside. „ Unsere Zusammenarbeit mit Heliogen im Zusammenhang mit dieser innovativen Technologie unterstützt unseren Einsatz, ein kostenarmes, kohlenstoffreduziertes, profitables, stabiles und breit gefächertes Portfolio aufzustellen.“

Über Heliogen

Heliogen ist ein Technologieunternehmen für erneuerbare Energien, das sich auf das Auslöschen des Bedarfs für fossile Brennstoffe in der Schwerindustrie und die Förderung einer nachhaltigen Zukunft konzentriert. Die KI-fähige, modulare, konzentrierte Solartechnologie zielt darauf ab, kosteneffizient und beinahe rund um die Uhr kohlenstofffreie Energie in Form von Wärme, Strom oder grünem Wasserstoffkraftstoff in entsprechendem Umfang zu liefern - zum ersten Mal in der Geschichte. Heliogen wurde im Idealab Studio konzipiert, dem von Bill Gross 1996 gegründeten, führenden Technologie-Brutkasten. Weitere Informationen zu Heliogen finden Sie unter heliogen.com.

Über Woodside

Wir liefern die Energie, die Australien und die Welt benötigen, um Häuser zu heizen, Beleuchtungen funktionsfähig zu halten und einen Industriebetrieb zu ermöglichen. Wir stehen im Ruf für eine sichere und zuverlässige Arbeitsweise. Unser Kohlenwasserstoffgeschäft wird von einem wachsenden Portfolio von Möglichkeiten mit Wasserstoff, Ammoniak und Sonnenenergie in Australien und im internationalen Umfeld ergänzt. Unsere neuen Möglichkeiten im Energiesektor umfassen die geplanten Wasserstoff- und Ammoniakprojekte H2Perth und H2TAS in Australien und das geplante Wasserstoffprojekt H2OK in Nordamerika. Näheres dazu finden Sie unter woodside.com.au.

1 Das Investitionsziel setzt eine Vervollständigung der geplanten Fusion mit dem BHP-Erdölgeschäft voraus. Individuelle Investitionsentscheidungen hängen von den Investitionshindernissen von Woodside ab. Keine Anleitung.

