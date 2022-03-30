第四屆Tommy Hilfiger時尚邊境挑戰賽開放報名，呼籲社會企業家促進時尚領域的包容性

阿姆斯特丹--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--PVH Corp. [NYSE: PVH]旗下公司Tommy Hilfiger欣然宣佈，第四屆Tommy Hilfiger時尚邊境挑戰賽(Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge)開始接受報名。該全球性專案與Tommy Hilfiger「杜絕浪費，海納百川」(Waste Nothing and Welcome All)的永續性願景相呼應，旨在擴大和支持社會創業領域的新聲音，這些新聲音將塑造可擴充和顛覆性的創新，以打造更具包容性的時尚未來。

秉持Tommy Hilfiger對包容性、多元化的承諾，承認公正、公平機會方面存在的不足，我們強烈鼓勵長期以來代表性不足群體中的人士，包括黑人、原住民、有色人種(BIPOC)，以及身心障礙人士和女性，在今年報名參賽。報名材料可於2022年4月29日之前透過https://platform.younoodle.com/competition/th_fashion_frontier_challenge_2022提交。

Tommy Hilfiger表示：「Tommy Hilfiger時尚邊境挑戰賽旨在聚集社會各界企業家，提供知識和資源來幫助他們釋放獨一無二的創新力量。身為企業家，我自己一直希望建立能夠包容各類族群的國際時尚品牌——這也是本挑戰賽始終秉持的理念。我堅信，大家團結合作，我們能夠推動持續進行積極變革的未來。」

該賽事優勝者將獲得以下獎勵，以支持其商業理念：

兩位優勝者將均分20萬歐元獎金

榮獲「觀眾最喜愛票選獎」(Audience Favorite Vote)的優勝者還將另外獲得1.5萬歐元獎金

獲得全球Tommy Hilfiger內部專家為期一年的指導

歐洲工商管理學院(INSEAD)為期一年的指導和課程

Tommy Hilfiger誠邀品牌粉絲以「網路評審」身份參與第一階段的挑戰賽。他們將幫助Tommy Hilfiger從所有報名者中選出50位選手。有意參與者請於2022年4月20日之前透過網站https://platform.younoodle.com/competition/consumer_vote_tommy_hilfiger_fashion_frontier_challenge_2022報名。

50名參賽選手隨後將經過內部流程的角逐而產生六位決賽選手。在決賽之前，每位決賽選手都將獲得Tommy Hilfiger內部和外部專家的鼎力支持，以進一步研擬其商業計畫。在經驗豐富的大賽教練指導下，各決賽選手將在2023年初舉辦的Tommy Hilfiger時尚邊境挑戰賽決賽活動中，向評審委員會和Tommy Hilfiger內部員工觀眾簡報其理念。

Tommy Hilfiger全球及PVH歐洲業務執行長Martijn Hagman表示：「Tommy Hilfiger希望與各界合作，推動創新、包容性和多元化，並促進長期持久的變革。隨著第四屆Tommy Hilfiger時尚邊境挑戰賽揭開序幕，我們對即將湧現的這些既能支持社區，又能幫助塑造時尚業未來的構想充滿期待。」

自2018年首次舉辦以來，Tommy Hilfiger時尚邊境挑戰賽已經發放了55萬歐元獎金，以支持那些將其創新構想帶到生活中的全球企業家，幫助他們為其社區帶來真正的變革。第三屆大賽的優勝者包括：採用人工智慧生產客製化和包容性人造模特兒的荷蘭平臺Lalaland，其模特兒涵蓋各種種族；盧安達環保鞋履品牌UZURI K&Y，該品牌使用非洲撒哈拉以南地區的回收汽車輪胎為原料並雇用當地的年輕人。南非社會企業Clothes to Good獲得「觀眾最喜愛票選獎」，該公司透過紡織品的回收再利用，為身心障礙人士提供創辦微型企業的機會和工作。如欲深入瞭解由PVH的 Forward Fashion策略提供支援的Tommy Hilfiger永續性事業，請造訪https://global.tommy.com/en_int/about-us-corporate-sustainability。

如欲瞭解Tommy Hilfiger時尚邊境挑戰賽，包括如何報名的最新資訊，請造訪https://responsibility.pvh.com/tommy/fashion-frontier-challenge/。

誠邀Tommy Hilfiger品牌的朋友與粉絲使用#TommyHilfiger和@TommyHilfiger加入社群媒體對話。

關於Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger是全球著名的頂級生活風尚品牌之一，自1985年以來一直激勵和鼓舞著消費者。該品牌從經典與新風尚的碰撞中洞察未來趨勢，大膽地將學院風和美式傳統與源自於流行文化的新元素相結合，設計出令人難忘的產品和系列。在Hilfiger先生的遠見引領下，TOMMY HILFIGER成功掌握推動創新和沉浸式消費體驗所需的趣味奧秘。該品牌的核心是其「杜絕浪費，海納百川」的願景，即對永續性、包容性、多元化和循環再利用的不懈追求，推動著團隊創造更美好的時尚產業。

2020年TOMMY HILFIGER產品的全球零售額接近70億美元。旗下產品系列分屬TOMMY HILFIGER和TOMMY JEANS兩大時尚品牌，包括男裝、女裝和童裝；鞋履和配飾；內衣；以及一系列授權產品線，如眼鏡、手表和香氛等。作為PVH Corp.旗下公司，Tommy Hilfiger Group在全球擁有超過1.6萬名員工，以及遍及100個國家和2,000多個零售店的銷售網路，包括其頂級規模的全球旗艦店tommy.com。

關於PVH Corp.

PVH是全球規模首屈一指且備受推崇的時尚公司之一，連接著40多個國家的消費者。我們的代表性的國際品牌組合包括Calvin Klein和TOMMY HILFIGER。我們140多年的歷史植基於我們品牌的實力、我們的團隊以及我們推動時尚向善的承諾。這就是我們的力量。這就是PVH的力量。

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