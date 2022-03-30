第四届Tommy Hilfiger时尚前沿挑战赛开启报名，呼吁社会企业家加速推动时尚领域的包容性

阿姆斯特丹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--PVH Corp. [NYSE: PVH]旗下公司Tommy Hilfiger欣然宣布，第四届Tommy Hilfiger时尚前沿挑战(Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge)开始接受报名。该全球性项目与Tommy Hilfiger“杜绝浪费，海纳百川”(Waste Nothing and Welcome All)可持续性愿景相呼应，旨在扩大和支持社会创业领域的新声音，这些新声音将塑造可扩展和颠覆性的创新，以打造更具包容性的时尚未来。

秉持Tommy Hilfiger对包容性、多元化的承诺，承认公正、公平机会方面存在的不足，我们强烈鼓励长期以来未得到充分代表社区中的个人，包括黑人、原住民、有色人种(BIPOC)，以及残障人士和女性，在今年报名参赛。报名材料可于2022年4月29日之前通过https://platform.younoodle.com/competition/th_fashion_frontier_challenge_2022提交。

Tommy Hilfiger表示：“Tommy Hilfiger时尚前沿挑战赛旨在汇聚社会各界企业家，通过提供知识和资源来帮助他们释放独一无二的创新力量。作为一名企业家，我自己一直希望打造一个能够包容各类人群的国际时尚品牌——这也是本挑战赛始终秉持的理念。我坚信，通过团结协作，我们能够打造一个持续进行积极变革的未来。”

该赛事优胜者将获得以下奖励，以支持其商业理念：

两位优胜者将均分20万欧元奖金

荣获“观众最喜爱方案”(Audience Favorite Vote)的优胜者还将另行获得1.5万欧元奖金

获得全球Tommy Hilfiger内部专家为期一年的指导

欧洲工商管理学院(INSEAD)为期一年的指导和课程

Tommy Hilfiger诚邀品牌粉丝以“网络评委”身份参与第一阶段的挑战赛。他们将帮助Tommy Hilfiger从所有报名者中选出前50位选手。有意参与者请于2022年4月20日之前通过网站https://platform.younoodle.com/competition/consumer_vote_tommy_hilfiger_fashion_frontier_challenge_2022报名。

前50名参赛选手随后将通过内部流程，角逐出六位决赛选手。在决赛之前，每位决赛选手都将获得Tommy Hilfiger内部和外部专家的鼎力支持，以进一步打磨其商业计划。在经验丰富的大赛教练指导下，各决赛选手将在2023年初举办的Tommy Hilfiger时尚前沿挑战赛决赛活动中，向评审委员会和Tommy Hilfiger内部员工观众展示其理念。

Tommy Hilfiger全球及PVH欧洲业务首席执行官Martijn Hagman表示：“Tommy Hilfiger希望与社区合作，推动创新、包容性和多元化，并实现长期持久的变革。随着第四届Tommy Hilfiger时尚前沿挑战赛拉开帷幕，我们对即将涌现出的这些既能支持社区，又能帮助塑造时尚行业未来的理念充满了期待。”

自2018年首次举办以来，Tommy Hilfiger时尚前沿挑战赛已经发放了55万欧元奖金，以支持那些将其创新理念带到生活中的全球企业家，帮助他们为其社区带来真正的变革。第三届大赛的优胜者包括：采用人工智能生产定制化和包容性人造模特的荷兰平台Lalaland，其模特涵盖各种种族；卢旺达环保鞋履品牌UZURI K&Y，该品牌使用非洲撒哈拉以南地区的回收汽车轮胎为原料，并致力于雇用当地的年轻人。南非社会企业Clothes to Good获得了“观众最喜爱方案”奖，该公司致力于通过纺织品的回收利用，为残障人士提供创办微小企业的机会和工作。如需深入了解由PVH Forward Fashion战略支持的Tommy Hilfiger可持续性事业，请访问https://global.tommy.com/en_int/about-us-corporate-sustainability。

如需了解Tommy Hilfiger时尚前沿挑战赛，包括如何报名的最新信息，请访问https://responsibility.pvh.com/tommy/fashion-frontier-challenge/。

诚邀Tommy Hilfiger品牌的朋友与粉丝通过#TommyHilfiger和@TommyHilfiger加入社交媒体对话。

关于Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger是全球著名的高端生活风尚品牌之一，自1985年以来一直激励和鼓舞着消费者。该品牌从经典与新风尚的碰撞中洞察未来趋势，大胆地将学院风和美式传承与源自于流行文化的新元素相结合，设计出令人难忘的产品和系列。在Hilfiger先生的远见引领下，TOMMY HILFIGER成功捕捉到推动创新和沉浸式消费体验所需的、活泼有趣的奥秘。该品牌的核心是其“杜绝浪费，海纳百川”的愿景，即对可持续性、包容性、多元化和循环利用的不懈追求，推动着团队打造更美好的时尚行业。

TOMMY HILFIGER产品2020年的销售额接近70亿美元。旗下产品系列通过TOMMY HILFIGER和TOMMY JEANS两大时尚品牌推出，包括男装、女装和童装；鞋履和配饰；内衣；以及一系列授权产品线，如眼镜、腕表和香氛等。作为PVH Corp.旗下公司，Tommy Hilfiger Group在全球拥有超过1.6万名员工，以及覆盖100个国家和2,000多个零售店的销售网络，包括其顶级规模的全球旗舰店tommy.com。

关于PVH Corp.

PVH是全球规模首屈一指且备受推崇的时尚公司之一，连接着40多个国家的消费者。我们的标志性的国际品牌组合包括Calvin Klein和TOMMY HILFIGER。我们140多年的历史基于我们品牌的实力、我们的团队以及我们推动时尚向善的承诺。这就是我们的力量。这就是PVH的力量。

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