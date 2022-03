Quarta edição do Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge convoca os empreendedores sociais para acelerar a inclusão na moda

AMSTERDÃ (Holanda)--(BUSINESS WIRE)--A Tommy Hilfiger, propriedade da PVH Corp. [NYSE: PVH], tem o prazer de anunciar que as inscrições para a quarta edição do Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge estão abertas. O programa global ecoa a visão de sustentabilidade da Tommy Hilfiger de Waste Nothing and Welcome All (zero desperdício e acolhimento total), amplificando e apoiando novas vozes no mundo do empreendedorismo social que estão moldando inovações escaláveis e disruptivas para criar um futuro mais inclusivo na moda.

Em linha com os compromissos da Tommy Hilfiger com a inclusão, a diversidade e o reconhecimento da lacuna em equidade e igualdade de oportunidades, a recomendação é de que indivíduos de comunidades historicamente sub-representadas – entre eles negros, indígenas, pessoas de cor (BIPOC), pessoas com deficiência e mulheres – se inscrevam na edição deste ano. As candidaturas podem ser efetuadas até 29 de abril de 2022 no site https://platform.younoodle.com/competition/th_fashion_frontier_challenge_2022.

“O Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge visa reunir empreendedores de todas as esferas da vida, investindo conhecimento e recursos para desbloquear o poder exclusivo de suas inovações”, disse Tommy Hilfiger. “Como empreendedor, eu sempre quis construir uma marca global de estilo de vida que incluísse todos, uma filosofia que continua vivendo este desafio. Eu realmente acredito que, ao nos unirmos, podemos impulsionar um futuro de mudanças significativas e duradouras.”

Os seguintes prêmios serão atribuídos aos vencedores para apoiar sua ideia de negócio:

Um total de € 200 mil divididos entre dois ganhadores

Prêmio adicional de € 15 mil pela eleição no “Voto Favorito do Público”

Uma mentoria de um ano com os especialistas globais internos da Tommy Hilfiger

Um ano de curso e mentoria no INSEAD

A Tommy Hilfiger está convidando os fãs da marca a participarem da primeira fase do desafio como juízes digitais. Eles ajudarão a marca a restringir todas as candidaturas às 50 melhores. As pessoas interessadas podem se inscrever até o dia 20 de abril de 2022 no site https://platform.younoodle.com/competition/consumer_vote_tommy_hilfiger_fashion_frontier_challenge_2022.

Em seguida, as 50 melhores candidaturas serão reduzidas a seis finalistas através de um procedimento interno. Cada finalista será convidado a desenvolver ainda mais seu plano de negócios com o apoio da Tommy Hilfiger e especialistas externos antes do evento final. Com capacitação de um coach de pitch experiente, cada finalista apresentará seu conceito a um júri e ao público interno associado da Tommy Hilfiger no evento final mundial do Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge no início de 2023.

“Na Tommy Hilfiger, queremos trabalhar em conjunto com as comunidades para impulsionar inovação, inclusão e diversidade e promover mudanças duradouras”, disse Martijn Hagman, CEO da Tommy Hilfiger Global e PVH Europa. “Estamos realmente ansiosos com a quarta edição do Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge para ver quais ideias surgirão ao apoiar as comunidades e ajudar a moldar o futuro da moda.”

Desde a sua criação em 2018, o Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge atribuiu € 550 mil no apoio a empreendedores globais a dar vida às suas ideias inovadoras, para que possam fazer mudanças reais em suas comunidades. Os vencedores da terceira edição incluem a Lalaland, uma plataforma com sede na Holanda que usa inteligência artificial para gerar modelos sintéticos personalizados e inclusivos de diferentes etnias, e a UZURI K&Y, uma marca de calçados ecológicos com sede em Ruanda que usa pneus de carros reciclados da África subsariana e emprega jovens locais. A Clothes to Good, uma empresa social com sede na África do Sul que cria oportunidades de micronegócios e empregos para pessoas com deficiência por meio da reciclagem de têxteis, recebeu o voto de “Favorito do Público”. Encontre mais informações sobre a jornada de sustentabilidade da Tommy Hilfiger, que é impulsionada pela estratégia Forward Fashion da PVH em https://global.tommy.com/en_int/about-us-corporate-sustainability.

Mais informações sobre o Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, incluindo como se inscrever, estão disponíveis aqui: https://responsibility.pvh.com/tommy/fashion-frontier-challenge/.

Amigos e seguidores da marca são convidados a participar da conversa nas mídias sociais usando #TommyHilfiger e @TommyHilfiger.

Sobre a Tommy Hilfiger

TOMMY HILFIGER é uma das marcas de estilo de vida premium mais reconhecidas do mundo, elevando e inspirando os consumidores desde 1985. Combinando o clássico com o novo para iluminar o que vem depois, a marca mistura ousadamente o “prep style” e a herança norte-americana com novas perspectivas extraídas da cultura pop para criar produtos e coleções memoráveis. Sob a visão do Sr. Hilfiger, a TOMMY HILFIGER captura a alquimia lúdica necessária para gerar experiências inovadoras e imersivas para os consumidores. No coração da marca está a visão de “Waste Nothing and Welcome All” (zero desperdício e acolhimento total), um compromisso inabalável com a sustentabilidade, inclusão, diversidade e circularidade que capacita as equipes a moldar uma indústria da moda melhor.

As vendas globais no varejo de produtos da TOMMY HILFIGER foram de quase US$ 7 bilhões em 2020. Nos estilos da TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS, as coleções incluem homens, mulheres e crianças; calçados e acessórios; coladas ao corpo; e uma variedade de linhas de produtos licenciados, incluindo óculos, relógios e fragrâncias. Parte da PVH Corp., o Tommy Hilfiger Group é impulsionado por mais de 16 mil associados no mundo inteiro, ostentando uma extensa rede de distribuição em 100 países e mais de 2 mil lojas, incluindo sua maior plataforma de vendas global: www.tommy.com.

Sobre a PVH Corp.

A PVH é uma das maiores e mais admiradas empresas de moda do mundo, conectando-se com consumidores em mais de 40 países. Nossas marcas globais icônicas incluem a Calvin Klein e a TOMMY HILFIGER. Nossa história de 140 anos é baseada na força de nossas marcas, nossa equipe e nosso compromisso de impulsionar a moda para sempre. Esse é o nosso poder. Esse é o poder da PVH.

Siga-nos no Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.