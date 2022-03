La quarta Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge invita gli imprenditori sociali ad accelerare l'inclusione nella moda

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Tommy Hilfiger, che è di proprietà di PVH Corp. [NYSE: PVH], è lieta di annunciare che le iscrizioni alla quarta edizione della Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge sono aperto. Il programma globale fa eco alla visione di sostenibilità di Tommy Hilfiger di Waste Nothing and Welcome All, amplificando e sostenendo nuove voci nel mondo dell'imprenditoria sociale che stanno dando forma a innovazioni scalabili e dirompenti per creare un futuro più inclusivo della moda.

In linea con gli impegni di Tommy Hilfiger verso l'inclusione, la diversità e il riconoscimento del divario di equità e pari opportunità, gli individui provenienti da comunità storicamente sottorappresentate, tra cui neri, indigeni, persone di colore (BIPOC), persone con disabilità e donne, sono fortemente incoraggiati a candidarsi quest'anno. Le domande possono essere presentate entro il 29 aprile 2022, su https://platform.younoodle.com/competition/th_fashion_frontier_challenge_2022.

“The Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge ha come obiettivo riunire imprenditori di ogni estrazione sociale, investendo conoscenze e risorse per sbloccare il potere unico delle loro innovazioni", ha detto Tommy Hilfiger. "Come imprenditore io stesso, ho sempre voluto costruire un marchio globale di lifestyle che fosse inclusivo di tutti - una filosofia che continua a vivere in questa sfida. Credo davvero che unendoci possiamo guidare un futuro di cambiamenti significativi e duraturi".

I seguenti premi saranno assegnati ai vincitori per sostenere la loro idea di business:

Un totale di 200.000 euro divisi tra due vincitori

Premio aggiuntivo di 15.000 euro per essere eletto il "Voto preferito del pubblico"

Una mentorship di un anno con gli esperti globali interni di Tommy Hilfiger

Un corso e una mentorship INSEAD della durata di un anno

Tommy Hilfiger sta invitando i fan del marchio a partecipare alla prima fase della sfida come giudici digitali. Essi aiuteranno il marchio a restringere tutte le candidature ai Top 50. I candidati interessati sono invitati a candidarsi fino al 20 aprile 2022, su https://platform.younoodle.com/competition/consumer_vote_tommy_hilfiger_fashion_frontier_challenge_2022.

I primi 50 candidati saranno poi ridotti a sei finalisti attraverso una procedura interna. Ogni finalista sarà invitato a sviluppare ulteriormente il proprio business plan con il supporto di esperti Tommy Hilfiger ed esterni prima dell'evento finale. Con la formazione di un pitch coach esperto, ogni finalista presenterà il proprio concetto a una giuria e a un pubblico interno di associati Tommy Hilfiger in occasione dell'evento globale Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge evento finale all'inizio del 2023.

"Noi di Tommy Hilfiger vogliamo collaborare con le comunità per guidare l'innovazione, l'inclusività e la diversità al fine di guidare un cambiamento duraturo", ha detto Martijn Hagman, CEO, Tommy Hilfiger Global e PVH Europe. "Mentre diamo il via alla quarta Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge non vediamo l'ora di vedere quali idee verranno alla luce per sostenere le comunità e contribuire a plasmare il futuro della moda".

Dal suo inizio nel 2018, la Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge ha assegnato 550.000 euro per sostenere gli imprenditori globali a dare vita alle loro idee innovative, in modo che possano apportare cambiamenti reali alle loro comunità. I vincitori della terza edizione includono Lalaland, una piattaforma con sede in Olanda che utilizza l'intelligenza artificiale per generare modelli sintetici personalizzati e inclusivi di diverse etnie e UZURI K&Y, un marchio di scarpe eco-friendly con sede in Ruanda che utilizza pneumatici d'auto riciclati dall'Africa sub-sahariana e impiega giovani locali. Clothes to Good, un'impresa sociale con sede in Sudafrica che crea micro-imprese e posti di lavoro per persone con disabilità attraverso il riciclaggio dei tessuti, ha ricevuto il voto del pubblico preferito. Maggiori informazioni sul percorso di sostenibilità di Tommy Hilfiger, che è sostenuto da PVH La strategia Forward Fashion può essere trovata su https://global.tommy.com/en_int/about-us-corporate-sustainability.

Maggiori informazioni sulla Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, compreso come iscriversi, sono disponibili qui: https://responsibility.pvh.com/tommy/fashion-frontier-challenge/.

Gli amici e i seguaci del marchio sono invitati a partecipare alla conversazione sui social media usando #TommyHilfiger e @TommyHilfiger.

Informazioni su Tommy Hilfiger

TOMMY HILFIGER è uno dei marchi premium lifestyle più riconosciuti al mondo, che solleva e ispira i consumatori dal 1985. Combinando il classico con il nuovo per illuminare il prossimo, il marchio mescola audacemente lo stile di preparazione e l'eredità americana con prospettive fresche tratte dalla cultura pop per progettare prodotti e collezioni memorabili. Sotto la visione del signor Hilfiger,TOMMY HILFIGER cattura l'alchimia giocosa necessaria per guidare esperienze di consumo innovative e coinvolgenti. Al centro del marchio c'è la visione di Waste Nothing and Welcome All, un impegno incrollabile per la sostenibilità, l'inclusività, la diversità e la circolarità che alimenta i team per creare un'industria della moda migliore.

Le vendite globali al dettaglio dei prodotti TOMMY HILFIGER sono state di quasi 7 miliardi di dollari nel 2020. Tra i lifestyle TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS le collezioni comprendono uomo, donna e bambino; calzature e accessori; vicino al corpo; e una serie di linee di prodotti in licenza tra cui occhiali, orologi e profumi. Parte di PVH Corp., il gruppo Tommy Hilfiger si avvale di più di 16.000 collaboratori in tutto il mondo - vantando una vasta rete di distribuzione che abbraccia 100 paesi e più di 2.000 negozi al dettaglio, compreso il suo più grande flagship store globale su tommy.com.

Informazioni su PVH Corp.

PVH è una delle aziende di moda più grandi e ammirate al mondo, che si rivolge ai consumatori in oltre 40 paesi. I nostri marchi iconici globali includono Calvin Klein e TOMMY HILFIGER. I nostri 140 anni di storia sono costruiti sulla forza dei nostri marchi, del nostro team e del nostro impegno a portare avanti la moda per il bene. Questo è il nostro potere. Questo è il potere di PVH.

