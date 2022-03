Vierde Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge roept sociale ondernemers op om inclusiviteit in de mode te versnellen

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Tommy Hilfiger, dat eigendom is van PVH Corp. [NYSE: PVH], is verheugd om aan te kondigen dat de inschrijvingen voor de vierde editie van de Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge geopend zijn. Het wereldwijde programma weerspiegelt de duurzaamheidsvisie van Tommy Hilfiger op Waste Nothing and Welcome All, ter versterking en ondersteuning van nieuwe stemmen in de wereld van sociaal ondernemerschap die schaalbare en ontwrichtende innovaties vormgeven om een meer inclusieve toekomst voor de mode te creëren.

In overeenstemming met de toezeggingen van Tommy Hilfiger op het gebied van inclusie, diversiteit en het erkennen van de kloof in gelijkheid en gelijke kansen, worden personen uit historisch ondervertegenwoordigde gemeenschappen, waaronder zwarten, autochtonen en mensen van kleur (BIPOC), en mensen met een handicap en vrouwen, sterk aangemoedigd om dit jaar te solliciteren. Sollicitaties kunnen uiterlijk 29 april 2022 worden ingediend via https://platform.younoodle.com/competition/th_fashion_frontier_challenge_2022.

“De Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge is bedoeld om ondernemers uit alle lagen van de bevolking samen te brengen, met investeringen in kennis en middelen om de unieke kracht van hun innovaties te ontsluiten", aldus Tommy Hilfiger. "Als ondernemer heb ik altijd al een wereldwijd lifestyle-merk willen bouwen dat iedereen omvat - een filosofie die deze uitdaging blijft waarmaken. Ik geloof echt dat we door samen te werken een toekomst van betekenisvolle en langdurige verandering kunnen stimuleren.”

De winnaars krijgen de volgende prijzen ter ondersteuning van hun bedrijfsidee:

Een totaal van € 200.000 verdeeld over twee winnaars

Extra prijs van € 15.000 om te worden verkozen tot 'Audience’s Favorite Vote' (de favoriete stem van het publiek)

Een jaar lang mentorschap met de interne wereldwijde experts van Tommy Hilfiger

Een jaar lang INSEAD-mentorschap en -cursus

Tommy Hilfiger nodigt fans van het merk uit om als digitale juryleden deel te nemen aan de eerste fase van de uitdaging. Ze zullen het merk helpen om alle sollicitaties tot de Top 50 te beperken. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot 20 april 2022 aanmelden via https://platform.younoodle.com/competition/consumer_vote_tommy_hilfiger_fashion_frontier_challenge_2022.

De 50 beste kandidaten worden vervolgens via een interne procedure teruggebracht tot zes finalisten. Elke finalist wordt uitgenodigd om zijn bedrijfsplan verder te ontwikkelen met de steun van toegewijde Tommy Hilfiger- en externe experts voorafgaand aan het slotevenement. Met training van een ervaren pitchcoach, zal elke finalist zijn concept presenteren aan een jurypanel en intern Tommy Hilfiger-publiek van medewerkers tijdens het wereldwijde slotevenement voor de Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge , begin 2023.

"Bij Tommy Hilfiger willen we samenwerken met gemeenschappen om innovatie, inclusiviteit en diversiteit te stimuleren om langdurige verandering te bewerkstelligen", aldus Martijn Hagman, CEO, Tommy Hilfiger Global en PVH Europe. "Terwijl we de vierde Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge een aanvang laten nemen, kijken we er echt naar uit om te zien welke ideeën aan het licht komen die gemeenschappen zullen ondersteunen en de toekomst van mode zullen helpen vormgeven."

Sinds de start in 2018 heeft de Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge € 550.000 toegekend ter ondersteuning van wereldwijde ondernemers om hun innovatieve ideeën tot leven te brengen, zodat ze echte veranderingen kunnen aanbrengen in hun gemeenschappen. De winnaars van de derde editie zijn Lalaland, een in Nederland gevestigd platform dat kunstmatige intelligentie gebruikt om op maat gemaakte en inclusieve synthetische modellen van verschillende etniciteiten te genereren, en UZURI K&Y, een in Rwanda gevestigd milieuvriendelijk schoenenmerk dat gerecyclede autobanden gebruikt uit sub-Sahara Afrika en lokale jongeren in dienst heeft. Clothing to Good, een in Zuid-Afrika gevestigde sociale onderneming die kansen voor micro-ondernemingen kansen en banen creëert voor mensen met een handicap door middel van textielrecycling, kreeg de Audience Favorite-stem. Meer informatie over het duurzaamheidstraject van Tommy Hilfiger, mogelijk gemaakt door de Forward Fashion-strategie van PVH, is te vinden op https://global.tommy.com/en_int/about-us-corporate-sustainability.

Meer informatie over de Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, inclusief hoe u zich kunt aanmelden, is hier beschikbaar:https://responsibility.pvh.com/tommy/fashion-frontier-challenge/.

Over Tommy Hilfiger

TOMMY HILFIGER is een van 's werelds meest erkende premium lifestyle-merken dat consumenten sinds 1985 opbeurt en inspireert. Het merk combineert klassiek met nieuw om de toekomst te verlichten en mengt op gedurfde wijze preppy stijl en Americana-erfgoed met frisse perspectieven uit de popcultuur om gedenkwaardige producten en collecties te ontwerpen. Onder de visie van dhr. Hilfiger legt TOMMY HILFIGER de speelse alchemie vast die nodig is om innovatieve en meeslepende consumentenervaringen te stimuleren. De kern van het merk is de visie 'Waste Nothing and Welcome All,' een niet-aflatende toewijding aan duurzaamheid, inclusiviteit, diversiteit en circulariteit die teams aanstuurt om een betere mode-industrie te creëren.

De wereldwijde retailverkopen van TOMMY HILFIGER-producten bedroegen in 2020 bijna $ 7 miljard. De collecties verspreid over de TOMMY HILFIGER- and TOMMY JEANS-lifestyles omvatten heren-, dames- en kindercollecties; schoenen en accessoires; 'close to body'; en een reeks licentieproductlijnen, waaronder brillen, horloges en geuren. De Tommy Hilfiger Group, onderdeel van PVH Corp., wordt aangedreven door meer dan 16.000 medewerkers wereldwijd - met een uitgebreid distributienetwerk in 100 landen en meer dan 2.000 winkels, waaronder de grootste wereldwijde vlaggenschipstore op tommy.com.

Over PVH Corp.

PVH is een van 's werelds grootste en meest bewonderde modebedrijven en heeft contact met consumenten in meer dan 40 landen. Onze wereldwijde iconische merken zijn onder meer Calvin Klein en TOMMY HILFIGER. Onze 140-jarige geschiedenis is gebaseerd op de kracht van onze merken, ons team en onze toewijding om mode te bevorderen voor het goede. Dat is Onze Kracht. Dat is de Kracht van PVH.

