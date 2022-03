La quatrième édition du Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge lance un appel aux entrepreneurs sociaux qui accélèrent l'inclusion dans le monde de la mode

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Tommy Hilfiger, une société PVH Corp. [NYSE: PVH], a le plaisir d'annoncer l'ouverture des candidatures pour la quatrième édition du Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge. Ce programme mondial reflète la vision de durabilité de Tommy Hilfiger, consistant à ne rien gaspiller et à accueillir tout le monde, en amplifiant et en supportant les nouvelles voix du monde de l'entrepreneuriat social qui développent des innovations évolutives et disruptives, pour un avenir de la mode plus inclusif.

En phase avec les engagements de Tommy Hilfiger en faveur de l'inclusion, de la diversité et du constat de disparité en matière d'équité et d'égalité des chances, les personnes issues de communautés historiquement sous-représentées, notamment les personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC), les personnes handicapées et les femmes, sont fortement encouragées à se porter candidates cette année. Les candidatures peuvent être déposées jusqu'au 29 avril 2022, sur le site https://platform.younoodle.com/competition/th_fashion_frontier_challenge_2022.

"Le Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge entend réunir des entrepreneurs de tous horizons, en leur offrant des connaissances et des ressources pour libérer le pouvoir unique de leurs innovations", a déclaré Tommy Hilfiger. "En tant qu'entrepreneur moi-même, j'ai toujours voulu bâtir une marque de style de vie mondiale qui soit inclusive pour tous. Cette philosophie perdure à travers ce concours. Je crois sincèrement qu'en nous unissant, nous pouvons créer un avenir de changements significatifs et durables."

Les prix suivants seront attribués aux gagnants pour soutenir leur idée entrepreneuriale :

Un montant total de 200 000 € réparti entre deux gagnants

Un prix supplémentaire de 15 000 € pour le "vote du public"

Un an de mentorat avec les experts mondiaux internes de Tommy Hilfiger

Un an de mentorat et de cours à l'INSEAD

Tommy Hilfiger invite les fans de la marque à participer à la première phase du concours au sein du grand jury numérique. Ils aideront la marque à sélectionner le Top 50 parmi toutes les candidatures. Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur candidature jusqu'au 20 avril 2022, via https://platform.younoodle.com/competition/consumer_vote_tommy_hilfiger_fashion_frontier_challenge_2022.

Les 50 meilleurs candidats feront ensuite l'objet d'une sélection interne qui déterminera les six finalistes. Chaque finaliste sera invité à développer en profondeur son plan d'affaires avec le support des experts internes et externes de Tommy Hilfiger avant la finale. Accompagné d'un coach expérimenté, chaque finaliste présentera ensuite son concept à un jury et à un public interne associé à Tommy Hilfiger lors de l'événement final du Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge qui aura lieu début 2023.

"Chez Tommy Hilfiger, il est important de collaborer avec les communautés pour stimuler l'innovation, l'inclusivité et la diversité de façon à entraîner un changement durable", a déclaré Martijn Hagman, PDG de Tommy Hilfiger Global et PVH Europe. "Alors que nous lançons la quatrième édition du Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, nous sommes vraiment impatients de découvrir les idées qui verront le jour pour soutenir les communautés et contribuer au façonnement de l'avenir de la mode."

Depuis sa création en 2018, le Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge a décerné 550 000 € afin d'aider les entrepreneurs mondiaux à donner vie à leurs idées innovantes, et à apporter de réels changements au sein de leurs communautés. Les gagnants de la troisième édition sont notamment Lalaland, une plateforme basée aux Pays-Bas qui exploite l'intelligence artificielle pour générer des modèles synthétiques personnalisés et inclusifs de différentes ethnies, et UZURI K&Y, une marque de chaussures écologiques basée au Rwanda qui exploite des pneus de voiture recyclés d'Afrique subsaharienne et embauche des jeunes locaux. Clothes to Good, une entreprise sociale basée en Afrique du Sud et qui crée des opportunités de micro-entreprises et des emplois pour les personnes handicapées grâce au recyclage des textiles, a été récompensée par le vote du public. Pour plus d'informations sur le programme de développement durable de Tommy Hilfiger, qui repose sur la stratégie Forward Fashion de PVH, consultez le site https://global.tommy.com/en_int/about-us-corporate-sustainability.

Pour plus d'informations sur le Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, y compris sur les procédures de candidature, rendez-vous sur https://responsibility.pvh.com/tommy/fashion-frontier-challenge/.

À propos de Tommy Hilfiger

TOMMY HILFIGER est l'une des marques de produits haut de gamme les plus reconnues au monde, inspirant et stimulant les consommateurs depuis 1985. Associant le classique à la nouveauté pour révéler l'avenir, la marque combine avec audace le style Preppy et l'héritage Americana à des perspectives nouvelles tirées de la culture pop, créant ainsi des produits et des collections inoubliables. Sous la vision de M. Hilfiger, TOMMY HILFIGER capture l'alchimie ludique indispensable à la création d'expériences innovantes et immersives pour les consommateurs. La vision de ne rien gaspiller et d'accueillir tout le monde est au cœur de la marque, un engagement inconditionnel en faveur de la durabilité, de l'inclusivité, de la diversité et de la circularité qui anime les équipes pour permettre une meilleure industrie de la mode.

Les ventes au détail des produits TOMMY HILFIGER dans le monde ont atteint près de 7 milliards USD en 2020. À travers les marques tendances TOMMY HILFIGER et TOMMY JEANS, les collections proposent des vêtements pour hommes, femmes et enfants, des chaussures et accessoires, des sous-vêtements et une gamme de produits sous licence, notamment des lunettes, des montres et des parfums. Le groupe Tommy Hilfiger, qui appartient à PVH Corp, est soutenu par plus de 16 000 associés dans le monde entier et dispose d'un réseau de distribution étendu dans 100 pays et de plus de 2 000 magasins de détail, dont le plus grand magasin phare à l'échelle mondiale sur tommy.com.

À propos de PVH Corp.

PVH est une des enseignes de mode parmi les plus grandes et les plus admirées au monde. La société évolue dans plus de 40 pays. Parmi nos marques emblématiques figurent Calvin Klein et TOMMY HILFIGER. Nos 140 années d'histoire témoignent de la solidité de nos marques, de notre équipe et de notre engagement à promouvoir la mode de manière responsable. Voilà ce que nous représentons. Voilà ce que représente PVH.

