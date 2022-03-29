Vecna Robotics選擇Quanergy工業雷射雷達來推廣物料搬運自主協作機器人

加州桑尼維爾和麻塞諸塞州沃爾珊--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--雷射雷達(LiDAR)感測器和智慧3D解決方案的領導廠商Quanergy Systems, Inc. (NYSE: QNGY)今天宣布，Vecna Robotics已選用該公司的M1 LiDAR感測器，為其新型Vecna CPJ自主協作機器人棧板千斤頂提供自然特徵導航。

Vecna Robotics技術長Zachary Dydek表示：「我們的目標是在物料搬運領域普及機器人，Quanergy的M1 LiDAR感測器對這一目標的實現至關重要。經濟實惠的工業級感測器使我們的機器人能夠快速導航，同時利用敏捷的自動化操作與人類順暢合作，幫助我們的客戶克服勞動力短缺問題，並打造更安全、更有效率的倉庫。」

Vecna CPJ利用Quanergy的M1 LiDAR感測器進行自然特徵導航，幫助長期以來被忽視的物料搬運工作流程實現自動化，例如棧板和工具箱整合、揀貨到打包，以及品質保證/品質控制/重複作業。LiDAR利用飛行測距(time-of-flight)感測來產生有關周圍區域的豐富點雲資料，從而使協作機器人能夠自主導航倉庫，而無需昂貴且不靈活的信標。

LiDAR的使用使協作機器人能夠與人類夥伴協作。例如，車輛在倉庫獨立穿行，減少勞動力負擔，同時改善效率、正常執行時間和安全性。

Quanergy的M1 LiDAR感測器提供一流的測量精度、360°視野和業界領先的感應範圍。此外，即使在惡劣工業環境中，M1 LiDAR感測器也能提供可靠的性能，且不受照明條件約束。

Quanergy行銷長Enzo Signore表示：「LiDAR正在推動機器人技術的未來發展，我們很高興能成為Vecna的自主協作機器人棧板千斤頂等協作機器人的『眼睛』。對於許多人來說，LiDAR曾經昂貴且遙不可及，但現在我們透過經濟實惠的解決方案將這項技術帶給大眾，以發揮LiDAR的力量並普及這些機器人。」

如需瞭解Vecna的新型協作機器人棧板千斤頂的運作情況，敬請蒞臨其在美國運輸物流展覽會(MODEX)的展示攤位#B8837，或造訪www.vecnarobotics.com。欲瞭解更多資訊，請造訪www.quanergy.com或蒞臨MODEX #B4732與我們面對面交流。

關於Quanergy Systems, Inc.

Quanergy（NYSE: QNGY和QNGY.WS）的宗旨是為汽車和物聯網應用創造功能強大、價格實惠的智慧雷射雷達解決方案，以增強用戶的體驗和安全性。Quanergy開發了唯一一款採用光學相控陣列(OPA)技術的真正100%固態CMOS雷射雷達感測器，以實現低成本、高可靠性的3D雷射雷達解決方案的量產。憑藉Quanergy的智慧雷射雷達解決方案，各行各業的企業現在可以利用即時、先進的3D洞察來改變其營運方式，包括工業自動化、實體安全、智慧城市、智慧空間等。Quanergy的解決方案已被全球近400家客戶採用。如需瞭解更多資訊，請造訪www.quanergy.com。

關於Vecna Robotics

Vecna Robotics是一家屢獲殊榮的靈活、智慧物料搬運自動化公司，其解決方案旨在實現自主移動機器人(AMR)與勞動力、設備、設施和系統的順暢協作，使得業務順利推展。我們的自動駕駛堆高機、棧板搬運車、棧板千斤頂和拖車——由專有的Pivotal™協調軟體和我們的全天候指揮中心提供支援——幫助配送、倉儲和製造企業的關鍵工作流程實現自動化，最大限度提高輸送量，並快速擴大營運規模。如需瞭解更多資訊，請造訪www.vecnarobotics.com。在Twitter和LinkedIn上掌握我們的最新動態。

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