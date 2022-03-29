Vecna Robotics选择Quanergy工业激光雷达来推广物料搬运自主协作机器人

加州桑尼维尔和马萨诸塞州沃尔瑟姆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--激光雷达(LiDAR)传感器和智能3D解决方案的领先供应商Quanergy Systems, Inc. (NYSE: QNGY)今天宣布，Vecna Robotics已选用该公司的M1 LiDAR传感器，为其新型Vecna CPJ自主协作机器人托盘千斤顶提供自然特征导航。

Vecna Robotics首席技术官Zachary Dydek表示：“我们的目标是在物料搬运领域普及机器人，Quanergy的M1 LiDAR传感器对这一目标的实现至关重要。经济实惠的工业级传感器使我们的机器人能够快速导航，同时利用敏捷的自动化操作与人类无缝合作，帮助我们的客户克服劳动力短缺问题，并创建更安全、更高效的仓库。”

Vecna CPJ利用Quanergy的M1 LiDAR传感器进行自然特征导航，帮助长期以来被忽视的物料搬运工作流程实现自动化，例如托盘和工具箱整合、拣货到打包，以及质保/质控/返工。LiDAR利用飞行时间(time-of-flight)传感来生成有关周围区域的丰富点云数据，从而使协作机器人能够自主导航仓库，而无需昂贵且不灵活的信标。

LiDAR的使用使协作机器人能够与人类伙伴协作。例如，车辆在仓库独立穿行，减少劳动力负担，同时改善效率、正常运行时间和安全性。

Quanergy的M1 LiDAR传感器提供一流的测量精度、360°视野和业界领先的感应范围。此外，即使在恶劣工业环境中，M1 LiDAR传感器也能提供可靠的性能，且不受照明条件约束。

Quanergy首席营销官Enzo Signore表示：“LiDAR正在推动机器人技术的未来发展，我们很高兴能成为Vecna的自主协作机器人托盘千斤顶等协作机器人的‘眼睛’。对于许多人来说，LiDAR曾经昂贵且遥不可及，但现在我们通过经济实惠的解决方案将这项技术带给大众，以发挥LiDAR的力量并普及这些机器人。”

如需了解Vecna的新型协作机器人托盘千斤顶的运行情况，敬请莅临其在美国运输物流展览会(MODEX)的演示展位#B8837，或访问www.vecnarobotics.com。欲了解更多信息，请访问www.quanergy.com或莅临MODEX #B4732与我们面对面交流。

关于Quanergy Systems, Inc.

Quanergy（NYSE: QNGY和QNGY.WS）的宗旨是为汽车和物联网应用创造功能强大、价格实惠的智能激光雷达解决方案，以增强用户的体验和安全性。Quanergy开发了唯一一款基于光学相控阵(OPA)技术的真正100%固态CMOS激光雷达传感器，以实现低成本、高可靠性的3D激光雷达解决方案的批量生产。借助Quanergy的智能激光雷达解决方案，各行各业的企业现在可以利用实时、先进的3D洞察来改变其运营方式，包括工业自动化、物理安全、智慧城市、智能空间等。Quanergy的解决方案已被全球近400家客户采用。如需了解更多信息，请访问www.quanergy.com。

关于Vecna Robotics

Vecna Robotics是一家屡获殊荣的灵活、智能物料搬运自动化公司，其解决方案旨在实现自主移动机器人(AMR)与劳动力、设备、设施和系统的无缝协作，使得业务顺利开展。我们的自动驾驶叉车、托盘搬运车、托盘千斤顶和拖车——由专有的Pivotal™协调软件和我们的全天候指挥中心提供支持——帮助配送、仓储和制造企业的关键工作流程实现自动化，最大限度提高吞吐量，并快速扩大运营规模。如需了解更多信息，请访问www.vecnarobotics.com。在Twitter和LinkedIn上关注我们。

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