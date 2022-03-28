CellPoint Digital成為維珍航空和維珍假日的支付合作夥伴

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的數位商務和支付協調方案提供商CellPoint Digital今天宣佈，與維珍航空(Virgin Atlantic)和維珍假日(Virgin Holidays)締結新的合作夥伴關係。

這家航空公司和度假套裝行程提供商將利用CellPoint Digital的全支付協調平臺，無縫整合新支付方式、新收單機構以及禮品卡設施，從而降低成本、提高接受率，並提供更好的客戶體驗。

CellPoint Digital的創新型平臺可協調跨地區支付和多種支付方式，讓商戶能夠採用多收單機構支付模式，從而開闢新的成長機會。該平臺還利用智慧路由、增加授權和提供系統正常執行時間透明度，協助商戶增加營業收入，降低接受跨境支付的作業成本。

在與維珍簽訂本次協定之前，CellPoint Digital獲得Toscafund和Penta Capital的一系列投資，總金額超過5,600萬美元。

維珍航空分銷和支付負責人Yasin Demir補充道：「在我們眼中，CellPoint Digital是支付協調領域的專家，為航空公司支付生態系統提供獨特的創新思維。該公司的解決方案完全符合我們增加多個新收單機構和支付方式的計畫，我們期待在接下來幾個月及未來與他們合作。」

CellPoint Digital執行長Kristian Gjerding評論道：「維珍是英國首屈一指的航空公司之一，我們很高興能與全球家喻戶曉的品牌合作。隨著專案的進展，我們將與維珍支付團隊密切合作，以確保我們的支付協調平臺能夠為他們帶來最大的效益。

「使用我們的綜合支付協調平臺並接入大型支付生態系統，可為維珍航空和維珍假日改進支付流程，並為其客戶提供受歡迎的替代支付方式以強化其產品。

「我們的支付協調平臺將使維珍能夠接入更龐大的支付生態系統，並能夠在航班目的地為客戶提供其首選的支付方式。在疫情影響下，使用信用卡購票的旅客越來越少，方便易用的行動裝置、電子錢包和二維條碼徹底改變了人們購買機票的方式。近期調查顯示，84%的旅客如今選擇替代支付方式。」

CellPoint Digital強大的全通路支付協調平臺能促使銀行卡或替代支付方式的數位支付交易最佳化，並加快新支付方式的應用。用戶可以輕易地在全球擴充其支付生態系統，統一客戶在網站、行動應用程式和其他通路的支付體驗，促使每筆交易的路由最佳化，提高轉換率，並盡量降低支付成本。

如欲瞭解更多資訊，請造訪https://cellpointdigital.com/

完

關於CellPoint Digital

CellPoint Digital是支付協調領域的金融科技領導者。CellPoint Digital的主要解決方案是強大的全通路支付協調平臺，可以促使銀行卡或其他支付方式的數位支付交易最佳化，並加快新支付方式的應用。商戶可以輕易地在全球擴充他們的支付生態系統，統一客戶在網站、行動應用程式和其他通路的支付體驗，促使每筆交易的路由最佳化，提高轉換率，並盡量降低支付成本。CellPoint Digital已獲得Toscafund和Penta Capital超過5,600萬美元的投資。

CellPoint Digital在哥本哈根、達拉斯、杜拜、倫敦、邁阿密、浦那和新加坡設有辦事處。

關於維珍航空

維珍航空成立於1984年，自創立伊始便改變了航空業的面貌，吸引了大量關注。此後，維珍航空發展為英國第二大航空公司，協助客戶飛往世界各地。其跨大西洋直達航線連接了包括紐約、洛杉磯、香港、德里和約翰尼斯堡在內的各大城市。透過與達美航空(Delta)、法國航空(Air France)及荷蘭皇家航空(KLM)成立合資企業，目前維珍航空的航線遍及北美洲、歐洲和英國的350多個城市。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。