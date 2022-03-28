CellPoint Digital成为维珍航空和维珍假日的支付合作伙伴

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的数字商务和支付协调方案提供商CellPoint Digital今天宣布与维珍航空(Virgin Atlantic)和维珍假日(Virgin Holidays)缔结新的合作伙伴关系。

这家航空公司和度假套餐提供商将利用CellPoint Digital的全支付协调平台，无缝整合新支付方式、新收单机构以及礼品卡设施，从而降低成本、提高接受率，并提供更好的客户体验。

CellPoint Digital的创新型平台通过协调跨地区支付和多种支付方式，让商户能够采用多收单机构支付模式，从而开辟新的增长机会。该平台还通过利用智能路由、增加授权和提供系统正常运行时间透明度，帮助商户增加营业收入，降低接受跨境支付的运营成本。

在与维珍签订本次协议之前，CellPoint Digital获得了Toscafund和Penta Capital的一系列投资，总金额超过5,600万美元。

维珍航空分销和支付负责人Yasin Demir补充道：“在我们眼中，CellPoint Digital是支付协调领域的专家，为航空公司支付生态系统提供了独特的创新思路。该公司的解决方案完全符合我们增加多个新收单机构和支付方式的计划，我们期待在接下来几个月及未来与他们合作”。

CellPoint Digital首席执行官Kristian Gjerding评论道：“维珍是英国首屈一指的航空公司之一，我们很激动能同这样一个全球家喻户晓的品牌合作。随着项目的推进，我们将与维珍支付团队密切合作，以确保我们的支付协调平台能够为他们带来最大的价值。

“通过使用我们的综合支付协调平台并接入大型支付生态系统，维珍航空和维珍假日能够优化其支付流程，并向客户提供受欢迎的替代支付方式以强化其产品。

“借助我们的支付协调平台，维珍将能够接入更庞大的支付生态系统，并能够在航班目的地为客户提供其偏爱的支付方式。在疫情影响下，使用信用卡购票的旅客越来越少，方便易用的移动设备、电子钱包和二维码彻底改变了人们购买机票的方式。近期调查显示，84%的旅客如今选择替代支付方式。”

CellPoint Digital强大的全渠道支付协调平台能优化来自银行卡或替代支付方式的数字支付交易，并加快新支付方式的应用。用户可以轻松地在全球范围内扩展其支付生态系统，统一客户在网站、移动应用和其他渠道的支付体验，优化每笔交易的路由，提高转换率，并最大限度地降低支付成本。

如需了解更多信息，请访问https://cellpointdigital.com/

完

关于CellPoint Digital

CellPoint Digital是支付协调领域的金融科技领导者。CellPoint Digital的主要解决方案是一个强大的全渠道支付协调平台，可以优化来自银行卡或其他支付方式的数字支付交易，并加快新支付方式的应用。商家可以轻松地在全球范围内扩展他们的支付生态系统，统一客户在网站、移动应用和其他渠道的支付体验，优化每笔交易的路由，提高转换率，并最大限度地降低支付成本。CellPoint Digital已获得Toscafund和Penta Capital超过5,600万美元的投资。

CellPoint Digital在哥本哈根、达拉斯、迪拜、伦敦、迈阿密、浦那和新加坡设有办事处。

关于维珍航空

维珍航空成立于1984年，自创立伊始便改变了航空业的面貌，吸引了大量关注。此后，维珍航空发展成为英国第二大航空公司，帮助客户飞往世界各地。其跨大西洋直达航线连接了包括纽约、洛杉矶、香港、德里和约翰内斯堡在内的各大城市。通过与达美航空(Delta)、法国航空(Air France)及荷兰皇家航空(KLM)成立合资企业，目前维珍航空的航线遍及北美洲、欧洲和英国的350多个城市。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。