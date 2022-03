CellPoint Digital sélectionné comme partenaire de paiement par Virgin Atlantic et Virgin Holidays

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--CellPoint Digital, un fournisseur leader mondial dans le domaine des solutions de commerce numérique et d'orchestration des paiements, annonce aujourd'hui un nouveau partenariat avec Virgin Atlantic et Virgin Holidays.

La compagnie aérienne et le fournisseur de forfaits vacances utiliseront la plateforme d'orchestration de paiement de bout en bout de CellPoint Digital pour intégrer de manière transparente de nouvelles méthodes de paiement, de nouveaux acquéreurs et des configurations de cartes stockées afin de réduire les coûts, d'augmenter les taux d'acceptation et d'améliorer l'expérience client.

En orchestrant les paiements à travers les zones géographiques et les méthodes de paiement, la plateforme innovante de CellPoint Digital permet aux commerçants de déployer un modèle de paiement multi-acquéreurs qui ouvre de nouvelles opportunités de croissance. Elle contribue également à accroître les revenus grâce à un routage intelligent, à une autorisation accrue et à la visibilité de l'exécution du système, tout en réduisant les coûts opérationnels liés à l'acceptation des paiements transfrontaliers.

La nouvelle de l'accord avec Virgin suit une série d'investissements par Toscafund et Penta Capital dans CellPoint Digital, amenant leur investissement total à plus de 56 millions de dollars.

Yasin Demir, responsable de la distribution et des paiements chez Virgin Atlantic, commente : « Nous avons identifié CellPoint Digital comme un spécialiste de l'orchestration des paiements apportant une approche unique et innovante à l'écosystème des paiements des compagnies aériennes. Son offre s'aligne parfaitement sur nos projets d’ajout de plusieurs nouveaux acquéreurs et méthodes de paiement. Nous nous réjouissons à la perspective de collaborer avec l’entreprise dans les mois à venir et au-delà. »

Kristian Gjerding, PDG de CellPoint Digital, ajoute : « Virgin est l'une des plus grandes compagnies aériennes du Royaume-Uni et nous sommes ravis de travailler avec une marque incroyablement respectée dans le monde entier. Au fur et à mesure de l'avancement du projet, nous collaborerons étroitement avec les équipes de paiement de Virgin pour nous assurer qu'elles tirent le meilleur parti de notre plateforme d'orchestration des paiements. »

« En tirant parti de notre plateforme complète d'orchestration des paiements et de l'accès à un riche écosystème de paiement, nous sommes en mesure de rationaliser le processus de paiement pour Virgin Atlantic et Virgin Holidays tout en enrichissant leurs offres avec des méthodes de paiement alternatives populaires pour les clients.

Notre plateforme d'orchestration des paiements donne à Virgin l'accès à un écosystème de paiements beaucoup plus vaste, lui permettant d'offrir à ses clients le mode de paiement préféré selon leur pays de destination. Alors que nous émergeons d’une période de pandémie, de moins en moins de voyageurs utilisent la carte pour se procurer des billets d’avion. La commodité des appareils mobiles, des options de portefeuille électronique et des codes QR transforme les habitudes d’achat des billets. Selon une récente enquête, 84 % des voyageurs utilisent désormais des méthodes de paiement alternatives. »

La puissante plateforme d’orchestration de paiement omnicanal de CellPoint Digital permet d'optimiser les transactions de paiement numérique effectuées par cartes ou par des méthodes de paiement alternatives, et d’accélérer le déploiement de nouvelles options de paiement. Les utilisateurs peuvent facilement élargir leur propre écosystème de paiement à travers le monde, unifier l'expérience de paiement des clients sur leur site web, leurs applications mobiles et autres canaux, optimiser l'acheminement de chaque transaction, augmenter le taux de conversion et minimiser les coûts de paiement.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous rendre sur le site https://cellpointdigital.com/

À propos de CellPoint Digital

CellPoint Digital est un leader du secteur de la fintech en matière d'orchestration des paiements. Toscafund et Penta Capital ont investi plus de 56 millions de dollars dans CellPoint Digital.

CellPoint Digital possède des bureaux à Copenhague, Dallas, Dubaï, Londres, Miami, Pune et Singapour.

À propos de Virgin Atlantic

Virgin Atlantic a pris son envol pour la première fois en 1984, révolutionnant instantanément les choses et focalisant l’attention. Depuis lors, Virgin Atlantic est devenue la deuxième plus grande compagnie aérienne du Royaume-Uni, aidant ses clients à se déplacer et à transiter partout dans le monde, avec des liaisons transatlantiques sans escale qui incluent notamment les villes de New York, Los Angeles, Hong Kong, Delhi et Johannesburg. De plus, grâce à la joint-venture avec Delta, Air France et KLM, plus de 350 villes d’Amérique du Nord, d’Europe et du Royaume-Uni sont désormais accessibles.

