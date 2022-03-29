Amadis與法國BPCE銀行集團旗下PayPlug事業部攜手合作，開發全球首個採用nexo standards的SoftPOS應用程式

蒙特婁和巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--法國BPCE銀行集團(Groupe BPCE)旗下從事支付業務的子公司PayPlug選擇全球支付軟體開發公司Amadis，透過標準化支付受理方法，在一系列傳統支付終端和Android SoftPOS裝置上部署採用nexo的支付受理應用程式，且不受EMV® Level 2支付卡處理架構的限制。此舉可大幅縮短部署時間，降低維護成本，並讓PayPlug能夠擁有其支付卡受理解決方案的所有權。Amadis和PayPlug的聯盟建立在雙方長期的合作關係之上。

PayPlug的新應用程式支援具有近距離通訊(NFC)功能的Android商用現貨(COTS)裝置（例如智慧型手機、平板或專業的專用儀器），使每位商店員工都能為顧客提供結帳體驗，即成為互動點(POI)——任何消費者需要服務的地方。

PayPlug執行長Antoine Grimaud表示：「Amadis為我們提供有效的方式，讓我們能夠為中小企業客戶帶來創新的刷卡支付受理新途徑。我們希望這款解決方案能夠為客戶創造新的收入機會，同時在多個國家建立新的支付受理點，提升顧客體驗。」

PayPlug的新應用程式涵蓋Amadis One（Amadis的SoftPOS解決方案）的所有組件，特別是OLA（Level 2開放式應用程式介面(API)）。OLA是一個抽象層，支援企業利用任何終端製造商或SoftPOS的EMV Level 2堆疊運行支付應用程式——使企業能夠完全不受支付裝置的限制，也無需依賴任何生態系統、硬體和作業系統。

Amadis執行長Emmanuel Haydont表示：「新的PayPlug應用程式代表支付受理的新時代。我們很高興能參與他們的解決方案開發。隨著nexo協定向客戶開放，Amadis能夠簡化nexo部署，降低成本，同時協助企業加速部署過程並打入多個國家的市場。」

nexo standards秘書長Jacques Soussana解釋道：「我們很高興看到PayPlug成為最新一家將從我們的標準化工作中受益的公司，而其客戶也將同樣受益。我們的規格和協定可排除支付受理生態系統中長期存在的障礙，包括在智慧型手機、平板和COTS等行動端受理平臺等非傳統環境中的障礙。」

為了打造更具互通性的解決方案，PayPlug的應用程式需要與nexo支付標準有效相容。Amadis現成可用的開放式架構符合標準且遵循nexo規格，簡化了整個實施過程。

關於PayPlug

PayPlug是針對中小企業的法國全通路卡支付解決方案公司。自2012年以來，公司一直為傳統市場參與者提供易於使用的創新型替代方案。例如，仰賴其獨特的合作夥伴生態系統和整合式功能，這家金融科技公司為其1.5萬歐洲客戶、零售商和線上商戶簡化了與支付相關的全部服務。在獲得法國央行審慎監管管理局(ACPR Banque de France)批准的支付機構資格後，PayPlug於2017年4月加入法國BPCE銀行集團。過去三年裡，PayPlug的年成長率近100%。www.payplug.com

關於nexo standards

nexo standards聯盟致力於排除當今分散式全球支付受理生態系統中存在的障礙。該組織將所有支付受理利害關係者之間的資料交換標準化，從而促成無國界的快速全球支付受理。nexo規格和訊息傳遞協定遵循ISO 20022標準，普遍適用且完全開放。www.nexo-standards.org/

關於Amadis

Amadis是遵循法規支付軟體科技領域的領導者，其軟體在全球超過4,000萬台裝置上運行。公司為全球商戶、支付裝置製造商和服務提供者供應最先進的軟體編輯和開發解決方案。Amadis 為商戶提供業界最廣泛的支付受理軟體科技產品，這些產品採用高效的可用標準，且不受硬體、零售垂直領域或地理位置的限制。公司擁有一支由經驗豐富的業界精英組成的軟體團隊，為超過23個國家的國際金融科技公司、支付處理商和商戶提供解決方案。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.amadis.ca。

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