Amadis与法国BPCE银行集团旗下PayPlug事业部携手合作，开发全球首个基于nexo standards的SoftPOS应用

蒙特利尔和巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--法国BPCE银行集团(Groupe BPCE)旗下从事支付业务的子公司PayPlug选择全球支付软件开发公司Amadis，通过标准化支付受理方法，在一系列传统支付终端和安卓SoftPOS设备上部署基于nexo的支付受理应用，且不受EMV® Level 2支付卡处理框架的限制。此举可大幅缩短部署时间，降低维护成本，并让PayPlug能够拥有其支付卡受理解决方案的所有权。Amadis和PayPlug的联盟建立在双方长期的合作关系之上。

PayPlug的新应用支持具有近场通信(NFC)功能的安卓商用现货(COTS)设备（例如智能手机、平板或专业的专用仪器），使每位商店员工都能为顾客提供结账体验，即成为互动点(POI)——任何消费者需要服务的地方。

PayPlug首席执行官Antoine Grimaud表示：“Amadis为我们提供了一种有效方式，让我们能够为中小企业客户带来创新的刷卡支付受理新途径。我们希望这款解决方案能够为客户创造新的收入机会，同时在多个国家建立新的支付受理点，提升顾客体验。

PayPlug的新应用涵盖Amadis One（Amadis的SoftPOS解决方案）的所有组件，特别是OLA（Level 2开放式应用程序编程接口(API)）。OLA是一个抽象层，支持企业利用任何终端制造商或SoftPOS的EMV Level 2堆栈运行支付应用——使企业能够完全不受支付设备限制，也无需依赖于任何生态系统、硬件和操作系统。

Amadis首席执行官Emmanuel Haydont表示：“新的PayPlug应用代表着支付受理的新时代。我们很高兴能参与他们的解决方案开发。随着nexo协议向客户开放，Amadis能够简化nexo部署，降低成本，同时帮助企业加速部署过程并打入多个国家的市场。”

nexo standards秘书长Jacques Soussana解释道：“我们很高兴看到PayPlug成为最新一家将从我们所做的标准化工作中受益的公司，而其客户也将同样受益。我们的规范和协议消除了支付受理生态系统中长期存在的障碍，包括在智能手机、平板和COTS等移动端受理平台等非传统环境中的障碍。”

为了打造更具互操作性的解决方案，PayPlug的应用需要与nexo支付标准有效兼容。Amadis现成可用的开放式框架基于标准且符合nexo规范，简化了整个实施过程。

关于PayPlug

PayPlug是面向中小企业的法国全渠道卡支付解决方案公司。自2012年以来，公司一直为传统市场参与者提供易于使用的创新型替代方案。例如，依托其独特的合作伙伴生态系统和综合功能，这家金融科技公司为其1.5万欧洲客户、零售商和线上商户简化了与支付相关的全部服务。在获得法国央行审慎监管管理局(ACPR Banque de France)批准的支付机构资格后，PayPlug于2017年4月加入了法国BPCE银行集团。过去三年里，PayPlug的年增长率近100%。www.payplug.com

关于nexo standards

nexo standards联盟致力于消除当下碎片化的全球支付受理生态系统中存在的障碍。该组织将所有支付受理利益相关者之间的数据交换规范化，从而实现无国界的快速全球支付受理。nexo规范和消息传递协议遵循ISO 20022标准，普遍适用且完全开放。www.nexo-standards.org/

关于Amadis

Amadis是合规支付软件技术领域的领导者，其软件在全球超过4,000万台设备上运行。公司为全球商家、支付设备制造商和服务提供商供应最先进的软件编辑和开发解决方案。Amadis 为商户提供业界最广泛的支付受理软件技术产品，这些产品基于高效的可用标准，且不受硬件、零售垂直领域或地理位置的限制。公司拥有一支由经验丰富的业界精英组成的软件团队，为超过23个国家的国际金融科技公司、支付处理商和商家提供解决方案。如需了解更多信息，请访问www.amadis.ca。

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