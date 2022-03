Amadis s'associe à la division PayPlug du Groupe BPCE pour la première application SoftPOS mondiale basée sur les normes nexo.

MONTREAL et PARIS--(BUSINESS WIRE)--PayPlug (division des activités de paiement du Groupe BPCE) choisit Amadis, éditeur mondial de logiciels de paiement, pour déployer son application d'acceptation de paiement basée sur nexo, sur un ensemble de terminaux de paiement traditionnels et de dispositifs SoftPOS Android grand public, grâce à une approche d'acceptation de paiement standardisée, indépendante des Kernels EMV® Niveau 2. Cela réduit considérablement les délais de déploiement et les coûts de maintenance, et permet à PayPlug d'être propriétaire de ses solutions d'acceptation de cartes. Cette alliance s'appuie sur le partenariat de longue date entre Amadis et PayPlug.

La nouvelle application de PayPlug permet à chaque associé de magasin d'amener l'expérience d,encaissement au client, le POI (terminal de paiement), là où le consommateur en a besoin, en activant les appareils Android NFC COTS (Commercial-Off-The-Shelf), tels que les smartphones, les tablettes ou les instruments professionnels dédiés.

"Amadis nous a fourni un moyen efficace pour offrir à nos clients PME de nouveaux moyens d’acceptance des moyen de paiements par carte innovants", a déclaré Antoine Grimaud, PDG de PayPlug. "Nous nous attendons à ce que la solution génère de nouvelles opportunités de revenus pour nos clients, tout en générant de nouveaux points d'acceptation de paiement dans plusieurs pays, tout en améliorant l'expérience client".

La nouvelle application de PayPlug comprend tous les composants d'Amadis One (la solution SoftPOS d'Amadis), en particulier OLA (Open Level 2 API). OLA est une couche d'abstraction qui permet d’avoir une application de paiement indépendantes des SDK et kernels EMV niveau 2 des fabricants de terminaux ou SoftPOS - ce qui permet aux entreprises d'être totalement agnostiques en matière de logiciels de paiement, indépendamment de l'écosystème, du matériel et du système d'exploitation.

"La nouvelle application PayPlug représente une nouvelle ère pour l'acceptation des paiements, et nous sommes ravis de faire partie de leur solution", a déclaré Emmanuel Haydont, PDG d'Amadis. "Avec les protocoles nexo, Amadis simplifie le développement des applications et réduit les coûts, tout en aidant les entreprises à accélérer leurs déploiements et l'accès à l’international."

"Nous sommes ravis de voir PayPlug, et ses clients, devenir la plus récente entreprise à bénéficier de notre travail de normalisation", explique Jacques Soussana, secrétaire général des normes nexo. "Nos spécifications et protocoles suppriment les barrières traditionnellement présentes dans l'écosystème d'acceptation des paiements carte, y compris au sein d'environnements non traditionnels tels que les plateformes d'acceptation mobile comme les smartphones, et tablettes grand public."

Pour rendre la solution plus interopérable, l'application de PayPlug devait s'intégrer efficacement aux normes de paiement de nexo. Amadis a simplifié la mise en œuvre grâce à ses librairies logicielles ouvertes, conformes aux spécifications nexo.

A propos de PayPlug

PayPlug est la solution française omnicanale de paiement par carte pour les PME. Depuis 2012, elle offre une alternative innovante et simple d'utilisation aux acteurs traditionnels du marché : la fintech s'appuie entre autres sur son écosystème unique de partenaires et ses fonctionnalités intégrées pour simplifier tout ce qui concerne les paiements pour ses 15 000 clients, commerçants et e-commerçants en Europe. Après avoir acquis le statut d'établissement de paiement agréé par l'ACPR Banque de France, PayPlug a rejoint le groupe BPCE en avril 2017. Au cours des trois dernières années, PayPlug a connu une croissance de près de 100 % par an. www.payplug.com

A propos de nexo standards

nexo standards est l'association dédiée à la suppression des barrières présentes dans l'écosystème mondial fragmenté d'acceptation des paiements par carte d'aujourd'hui. Elle permet une acceptation rapide, sans frontière et globale des paiements en normalisant l'échange de données entre tous les éléments de l’écosystème d'acceptation des paiements. Les spécifications et les protocoles de messagerie de nexo, basés sur la norme ISO 20022, sont universellement applicables et totalement ouverts. www.nexo-standards.org/

À propos d'Amadis

Amadis est un leader dans le domaine de la technologie des logiciels de paiement universels et agnostiques, ses logiciels étant utilisés sur plus de 40 millions d'appareils dans le monde. La société fournit des solutions de pointe en matière de développement de logiciels aux grands commerçants, aux fabricants de dispositifs de paiement et aux fournisseurs de services de paiement du monde entier. Amadis offre à ses clients la plus large gamme d'options technologiques de logiciels d'acceptation de paiement du secteur, basée sur les normes disponibles les plus efficaces, indépendamment du matériel, du segment de marché de la vente au détail ou de la géographie. La société met à la disposition du secteur une équipe logicielle d'élite expérimentée et propose des solutions aux fintechs, processeurs transactionnels et commerçants internationaux dans plus de 23 pays. Pour en savoir plus, consultez le site www.amadis.ca.