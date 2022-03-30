Techstars和摩根大通合作投資多元化企業家

科羅拉多州博爾德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Techstars今天公佈由摩根大通支持的新加速器計畫。該計畫將在全美對多元化企業家和創辦人進行投資，金額超過8,000萬美元。Techstars和摩根大通於2021年開始合作規劃這項計畫，重點是在主要經濟中心推進公平獲得資金的機會。

2021年上半年，黑人企業家僅獲得1.2%的美國創投資金。其他數據顯示，拉丁裔創辦人在2021年僅籌集了2%的美國創投投資。此次合作旨在透過Techstars獨特的創業加速器，為早期階段創業者提供融資管道、一對一的指導和客製化方案，幫助縮小種族和族裔的財富鴻溝。

Techstars執行長Mäelle Gavet表示：「數據和經驗顯示，來自不同社區和背景的創辦人代表尚未開發的市場，對於投資者、企業家及其營運所在的社區而言，這個市場有著巨大的財務上升空間。我們的目標是在摩根大通的幫助下，使我們的計畫在吸引、支持和投資黑人、拉丁裔和其他代表性不足的創辦人方面更有意圖性。」

摩根大通私人銀行(J.P. Morgan Private Bank)另類投資業務全球負責人Kristin Kallergis Rowland表示：「我們與Techstars的共同目標是改善代表性不足的企業家獲得創業、融資和擴大業務規模所需的資金和其他資源的管道。」

Techstars的現有投資組合公司執行長中有27%是黑人、西班牙裔和拉丁裔、美洲原住民、美洲印第安人或阿拉斯加原住民、夏威夷原住民或其他太平洋島民，以及中東或北非人。本次合作旨在為處於早期階段的高成長初創企業的多元化創辦人提供進一步的支援，以創造更高的收入、更大的影響力和更多的財富。

摩根大通私人銀行多元化經理人策略負責人Tiffany Lewis表示：「這項多年期計畫將重點關注那些被傳統創投資金來源忽視的企業家和創辦人。這項新措施將透過獲得金融服務、指導、優質教育和培訓，以及促進包容性商業實務，推動社會向更公平的經濟機會轉變。」

在未來三年內，這筆投資將透過在美國九座城市實施的37個Techstars計畫分配給400多家公司。首批五個城市為亞特蘭大、芝加哥、底特律、邁阿密和華盛頓特區，這些城市今天邀請各種背景的企業家提出申請。洛杉磯、紐奧爾良、紐約和奧克蘭的計畫將於2023年啟動。這九個高成長科技生態系統脫穎而出是出於若干策略性原因，其中包括每項計畫都力求反映的人口構成的多樣性。

每個為期三個月的專案都將支持像Jasmine Jones這樣的創辦人，她在2020年參與了Techstars的坎薩斯市加速器計畫。

Techstars投資組合公司Cherry Blossom Intimates的共同創辦人Jasmine描述她的Techstars經歷是打開了邁向成功的無限可能之門。她表示：「我遇到了90多位導師，他們協助我改良商業模式，建立自己的股權結構表，並在30天內籌集了125萬美元。」

「讓我感到興奮的是，Techstars計畫開啟了新的可能性和商業潛力之門。這個網路是非常寶貴的。」

Cherry Blossom Intimates是經過認證的線上醫療機構和實體精品店。在參與Techstars計畫期間，Jasmine還推出了Myya，這是第一個直接面對消費者的乳房切除術後品牌。該品牌還接受保險，並使病患能與認證介助員聯絡，以便在家裡安裝乳房切除術後胸罩和義乳。

在這項在美國多個城市進行的計畫中衡量影響並確保問責至關重要，因為這些微小的進展可以幫助縮小種族財富差距和日益加劇的經濟不平等。雖然這些計畫對所有背景的創辦人開放，但招募工作將著重於黑人、拉丁裔和西班牙裔企業家，以及那些認同種族和民族多元化的人。計畫進行期間將定期追蹤並與兩個組織的高階領導層分享進展情況。這些努力將進一步擴大計畫的影響力，並為更廣泛的投資界帶來更大的公平性和包容性。

關於Techstars

Techstars全球網路協助企業家獲得成功。Techstars創立於2006年，它的成立源於三個簡單的想法——企業家能夠為大家創造更美好的未來；合作推動創新；以及偉大的構想可以來自於任何地方。現在，我們的使命是讓地球上的每個人都能對企業家的成功有所貢獻，並從中受益。除了運行加速器計畫和創投基金之外，我們還聯合初創企業、投資者、大公司和城市的力量，幫助創建欣欣向榮的初創企業社群。Techstars已投資超過2,900家公司，這些公司的合併市值約為1,590億美元。www.techstars.com

關於摩根大通

摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co., NYSE: JPM)是全球首屈一指的金融服務公司，擁有3.2兆美元資產，業務營運遍及全球。該公司是投資銀行、消費者和小企業金融服務、商業銀行、金融交易處理和資產管理領域的領導者。摩根大通公司為道瓊工業平均指數的組成部分，以J.P.摩根和大通品牌在美國為數百萬客戶和許多全世界最優秀的企業、機構和政府客戶提供服務。

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