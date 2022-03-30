Techstars和摩根大通合作投资多元化企业家

科罗拉多州博尔德--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Techstars今天公布了一项由摩根大通支持的新加速器计划。该计划将在全美范围内对多元化企业家和创始人进行投资，金额超过8,000万美元。Techstars和摩根大通于2021年开始合作开发这一计划，重点是在主要经济中心推进公平获得资金的机会。

2021年上半年，黑人企业家仅获得1.2%的美国风险投资资金。其他数据显示，拉丁裔创始人在2021年仅筹集了2%的美国风险资本投资。此次合作旨在通过Techstars独特的创业加速器，为早期创业者提供融资渠道、一对一的指导和定制的方案，帮助弥合种族和民族财富鸿沟。

Techstars首席执行官Mäelle Gavet表示：“数据和经验表明，来自不同社区和背景的创始人代表着一个尚未开发的市场，对于投资者、企业家及其运营所在的社区而言，这个市场有着巨大的财务上升空间。我们的目标是在摩根大通的帮助下，使我们的计划在吸引、支持和投资黑人、拉丁裔和其他代表性不足的创始人方面更有针对性。”

摩根大通私人银行(J.P. Morgan Private Bank)另类投资业务全球负责人Kristin Kallergis Rowland表示：“我们与Techstars的共同目标是改善代表性不足的企业家获得创业、融资和扩大业务规模所需的资本和其他资源的渠道。”

Techstars的现有投资组合公司首席执行官中有27%是黑人、西班牙裔和拉丁裔、美洲原住民、美洲印第安人或阿拉斯加原住民、夏威夷原住民或其他太平洋岛民，以及中东或北非人。本次合作旨在为处于早期阶段的高增长初创企业的多元化创始人提供进一步的支持，以创造更高的收入、更大的影响力和更多的财富。

摩根大通私人银行多元化经理人战略负责人Tiffany Lewis表示：“这项多年期计划将重点关注那些被传统风险资本来源忽视的企业家和创始人。这一新的举措将通过获得金融服务、指导、优质教育和培训，以及促进包容性商业实践，推动社会向更公平的经济机会转变。”

在未来三年内，这笔投资将通过在美国九座城市实施的37个Techstars项目分配给400多家公司。首批五个城市为亚特兰大、芝加哥、底特律、迈阿密和华盛顿特区，这些城市今天推出了各自的项目，并邀请各种背景的企业家申请。洛杉矶、新奥尔良、纽约和奥克兰的项目将于2023年启动。这九个高增长技术生态系统是出于若干战略原因选定的，其中包括每个项目都力求反映的人口构成的多样性。

每个为期三个月的项目都将支持像Jasmine Jones这样的创始人，她在2020年参与了Techstars的堪萨斯城加速器计划。

Techstars投资组合公司Cherry Blossom Intimates的联合创始人Jasmine将她的Techstars项目经历描述为打开了通向成功的无限可能之门。Jones表示：“我遇到了90多位导师，他们帮助我完善了商业模式，建立了自己的股权结构表，并在30天内筹集了125万美元。”

“让我感到兴奋的是，Techstars项目为新的可能性和商业潜力打开了大门。这一网络是非常宝贵的。”

Cherry Blossom Intimates是一家经过认证的在线医疗机构和实体精品店。在参与Techstars项目期间，Jasmine还推出了Myya，这是第一个直接面向消费者的乳房切除术后品牌。该品牌还接受保险，并使患者与经认证的装配商实现对接，以便在家里安装乳房切除术后胸罩和假体配件。

在这个在美国多城市开展的项目中，衡量影响并确保问责是至关重要的，因为这些微小的进步可以帮助缩小种族财富差距和日益加剧的经济不平等。虽然这些项目对所有背景的创始人开放，但他们的招募工作将侧重于黑人、拉丁裔和西班牙裔企业家，以及那些认同种族和民族多元化的人。项目将定期跟踪并与两个组织的高级领导层分享进展情况。这些努力将进一步扩大项目的影响，旨在为更广泛的投资界带来更高的公平性和包容性。

关于Techstars

Techstars全球网络致力于帮助企业家获得成功。Techstars创立于2006年，它的成立源于三个简单的想法——企业家能够为每一个人创造更加美好的未来；合作推动创新；以及伟大的构想可以来自于任何地方。现在，我们的使命是让地球上的每个人都能为企业家的成功做出贡献，并从中受益。除了开展加速器计划和运作风险资本基金之外，我们还通过联合初创企业、投资者、大公司和城市的力量，帮助创建欣欣向荣的初创企业社区。Techstars已投资超过2,900家公司，这些公司的合并市值约为1,590亿美元。www.techstars.com

关于摩根大通

摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co., NYSE: JPM)是一家全球领先的金融服务公司，拥有3.2万亿美元资产，业务运营遍及全球。该公司是投资银行、消费者和小企业金融服务、商业银行、金融交易处理和资产管理领域的领导者。摩根大通公司为道琼斯工业平均指数的组成部分，依托其J.P.摩根和大通品牌，在美国为数百万客户和许多全世界最优秀的企业、机构和政府客户提供服务。

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