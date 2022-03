Techstars e J.P. Morgan fazem parceria para investir em diversos empreendedores

Techstars and J.P. Morgan Partner to Invest in Diverse Entrepreneurs (Graphic: Business Wire)

BOULDER, Colorado--(BUSINESS WIRE)--A Techstars anunciou hoje um novo programa acelerador impulsionado pela J.P. Morgan que investirá mais de US$ 80 milhões em diversos empreendedores e fundadores em todo o país. A Techstars e a J.P. Morgan começaram a parceria em 2021 para desenvolver seu programa focado em promover o acesso igualitário a financiamento em importantes centros econômicos.

No primeiro semestre de 2021, empreendedores negros receberam apenas 1,2% dos financiamentos de capital de risco dos Estados Unidos. Dados adicionais mostram que fundadores latinos levantaram apenas 2% dos investimentos de capital de risco dos EUA em 2021. Essa parceria busca ajudar a reduzir a divisão de riqueza racial e étnica através de exclusivas aceleradoras de startup da Techstars que dão acesso a capital, orientação individualizada e programação personalizada para empreendedores em estágio inicial.

“Os dados e a experiência mostram que fundadores de diversas comunidades e origens representam um mercado inexplorado com enorme vantagem financeira para os investidores, os empreendedores e as comunidades onde eles atuam. Nosso objetivo, ao lado da J.P. Morgan, é sermos mais propositais na maneira como nossos programas atraem, apoiam e investem em fundadores negros, latinos e outros sub-representados”, afirma Mäelle Morgan, diretora executiva da Techstars.

“Juntamente com a Techstars, nosso objetivo é melhorar o acesso ao capital e outros recursos que empreendedores sub-representados precisam para iniciar, financiar e expandir seus negócios”, disse Kristin Kallergis Rowland, diretora global de investimentos alternativos do J.P. Morgan Private Bank.

Com 27% dos diretores executivos do portfólio atual da Techstars identificados como negros, hispânicos e latinos, indígenas americanos, índios americanos ou nativos do Alasca, nativos do Havaí ou de outras ilhas do Pacífico, do Oriente Médio/África do Norte, essa parceria é criada para oferecer mais apoio a diversos fundadores de startups em estágio inicial de alto crescimento para gerar maior renda, maior influência e geração de riqueza.

“O programa plurianual focará em empreendedores e fundadores que são esquecidos por fontes tradicionais de capital de risco”, declarou Tiffany Lewis, diretora de estratégia de gestão diversificada do J.P. Morgan Private Bank. “Este novo compromisso avançará a mudança para oportunidades econômicas mais igualitárias por meio do acesso a serviços financeiros, orientação, educação e treinamento de qualidade, além de promover práticas de negócios mais inclusivas.”

Durante os próximos três anos, o investimento será distribuído entre mais de 400 empresas através de 37 programas da Techstars em nove cidades dos Estados Unidos. As primeiras cinco cidades, Atlanta, Chicago, Detroit, Miami e Washington D.C começam hoje com uma convocação para inscrições de empreendedores de todas as origens. Os programas de Los Angeles, Nova Orleans, Nova York e Oakland serão lançados em 2023. Todos os nove ecossistemas de tecnologia em alto crescimento foram selecionados por diversos motivos estratégicos, incluindo a proeminência da composição diversificada de suas populações que cada programa busca refletir.

Cada um dos programas de três meses apoiará fundadores como Jasmine Jones, que participou da aceleradora de Kansas City da Techstars em 2020.

Cofundadora da Cherry Blossom Intimates, empresa do portfólio da Techstars, Jasmine descreve sua experiência com a Techstars como uma oportunidade que abriu portas para possibilidades sem limites para o sucesso. “Conheci mais de 90 mentores que me ajudaram a aprimorar meu modelo de negócios, criar minha tabela de capitalização e levantar US$ 1,25 milhão em 30 dias.”

“O que me deixou empolgada por participar do programa Techstars é que ele dá acesso a novas possibilidades e potencial de negócios”, afirmou Jasmine. “A rede tem um valor inestimável.”

A Cherry Blossom Intimates é uma empresa on-line credenciada do setor médico e uma boutique física. Durante o Techstars, Jasmine também lançou a Myya, a primeira marca pós-mastectomia voltada à consumidora que também aceita seguros e conecta pacientes a ajustadores de sutiãs e próteses pós-mastectomia em casa.

É fundamental medir o impacto e garantir a responsabilidade neste programa que abrange várias cidades dos Estados Unidos, já que estes pequenos avanços podem ajudar a diminuir a lacuna na divisão de riqueza racial e crescente desigualdade econômica. Apesar de os programas estarem abertos a fundadores de todas as origens, seus esforços de recrutamento focarão em empreendedores negros, latinos e hispânicos e naqueles que se identificam com a diversidade racial e étnica. O progresso será monitorado regularmente e compartilhado com lideranças seniores das duas organizações. Esses esforços ainda contribuirão para o máximo impacto do programa e têm como objetivo trazer uma maior equidade e visão de inclusão para a comunidade investidora mais ampla.

Sobre a Techstars

A rede mundial da Techstars ajuda empreendedores a serem bem-sucedidos. Fundada em 2006, a Techstars começou com três ideias simples: empreendedores criam um futuro melhor para todos, colaboração promove inovação, e grandes ideias podem surgir em qualquer lugar. Temos agora a missão de possibilitar que toda pessoa do planeta contribua e se beneficie com o sucesso de empreendedores. Além de operarmos programas de aceleração e fundos de capital de risco, fazemos isso conectando startups, investidores, empresas e cidades para ajudar a desenvolver prósperas comunidades de startups. A Techstars já investiu em mais de 2.900 empresas, com um valor de capitalização de mercado combinado superior a US$ 159 bilhões. www.techstars.com

Sobre a JPMorgan Chase

A JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM), é uma empresa de serviços financeiros líder global com ativos de US$ 3,2 trilhões e operações em todo o mundo. A empresa é uma líder em bancos de investimentos, serviços financeiros para consumidores e pequenas empresas, serviços bancários comerciais, processamento de transações financeiras e gestão de ativos. Uma componente da Dow Jones Industrial Average, a JPMorgan Chase & Co. atende a milhões de clientes nos Estados Unidos e muitos dos clientes corporativos, institucionais e governamentais mais renomados do mundo sob suas marcas J.P. Morgan e Chase.

