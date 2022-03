Techstars et J.P. Morgan s’associent pour investir dans divers entrepreneurs

Techstars and J.P. Morgan Partner to Invest in Diverse Entrepreneurs (Graphic: Business Wire)

BOULDER, Colorado--(BUSINESS WIRE)--Techstars a annoncé aujourd’hui un nouveau programme d’accélération alimenté par J.P. Morgan qui va investir plus de 80 millions USD dans divers entrepreneurs et fondateurs à travers le pays. Techstars et J.P. Morgan ont commencé à s’associer en 2021 pour développer ce programme axé sur la promotion d’un accès équitable au financement dans des places économiques de premier plan.

Au premier semestre 2021, les entrepreneurs noirs n’ont reçu que 1,2 % du financement en capital-risque américain. Des données supplémentaires montrent que les entrepreneurs latinos n’ont levé que 2 % des investissements en capital-risque aux États-Unis en 2021. Ce partenariat vise à aider à combler la fracture raciale et ethnique des richesses grâce aux accélérateurs de startups uniques de Techstars qui offrent un accès à du capital, un mentorat individuel et une programmation personnalisée à des entrepreneurs en phase de démarrage.

« Les données et l’expérience montrent que les fondateurs issus de communautés et d’horizons diversifiés représentent un marché inexploité, avec des avantages financiers énormes pour les investisseurs, les entrepreneurs et les communautés dans lesquelles ils opèrent. Avec J.P. Morgan, notre objectif est d’être plus intentionnels dans la manière dont nos programmes attirent, soutiennent et investissent dans les fondateurs noirs, latinos et autres entrepreneurs sous-représentés », a déclaré Maëlle Gavet, PDG de Techstars.

« Ensemble avec Techstars, notre objectif est d’améliorer l’accès au capital et aux autres ressources dont les entrepreneurs sous-représentés ont besoin pour démarrer, financer, puis faire évoluer leur société », a déclaré Kristin Kallergis Rowland, responsable mondiale des investissements alternatifs chez J.P. Morgan Private Bank.

Avec 27 % des PDG des sociétés du portefeuille existant de Techstars s’identifiant comme noirs, hispaniques, latinos, autochtones américains, amérindiens, natifs de l’Alaska, autochtones hawaïens, autres insulaires du Pacifique ou originaires de la région Moyen-Orient/Afrique du Nord, ce partenariat est conçu pour créer un soutien supplémentaire aux divers fondateurs de startups à forte croissance et leur permettre de générer des revenus plus importants, d’être plus influents et de créer davantage de richesses.

« Le programme pluriannuel se concentrera sur les entrepreneurs et les fondateurs qui ont été négligés par les sources traditionnelles de capital-risque », a déclaré Tiffany Lewis, responsable de la stratégie de gestion diversifiée chez J.P. Morgan Private Bank. « Ce nouvel engagement fera progresser la transition vers des opportunités économiques plus équitables, grâce à l’accès à des services financiers, à des activités de mentorat, à des programmes éducatifs et à des formations de qualité, ainsi qu’à la promotion de pratiques commerciales inclusives. »

Au cours des trois prochaines années, les fonds seront distribués à plus de 400 entreprises par le biais de 37 programmes Techstars dans neuf villes américaines. Les cinq premières villes, Atlanta, Chicago, Détroit, Miami et Washington D.C., lancent aujourd’hui un appel à candidatures pour atteindre des entrepreneurs de tout horizon. Les programmes de Los Angeles, de la Nouvelle-Orléans, de New York et d’Oakland seront lancés en 2023. Ces neuf écosystèmes technologiques à forte croissance ont été sélectionnés pour plusieurs raisons stratégiques, notamment l’importance de la composition diversifiée de leurs populations que chaque programme cherche à refléter.

Chacun des programmes de trois mois permettra de soutenir des fondateurs comme Jasmine Jones, qui est passée par le Kansas City Accelerator de Techstars en 2020.

Cofondatrice de la société de portefeuille de Techstars Cherry Blossom Intimates, Jasmine décrit son expérience avec Techstars comme une ouverture de possibilités qui lui a permis de connaître un succès sans borne. « J’ai rencontré plus de 90 mentors qui m’ont aidée à affiner mon modèle d’entreprise, à construire ma table de capitalisation et à lever 1,25 million USD en 30 jours. »

« Ce qui m’a rendu enthousiaste à l’idée de faire partie du programme Techstars, c’est qu’il ouvre les portes à de nouvelles possibilités et à un vrai potentiel commercial », a poursuivi Jasmine Jones. « Le réseau représente une valeur inestimable. »

Cherry Blossom Intimates est un établissement médical agréé en ligne ainsi qu’une boutique physique. Pendant sa collaboration avec Techstars, Jasmine a également lancé Myya, la première marque post-mastectomie destinée à la vente directe au consommatrices qui accepte également les assurances et met les patientes en contact avec des ajusteurs certifiés, pour leur permettre de bénéficier d’ajustements de soutiens-gorge et de prothèses post-mastectomie à domicile.

Mesurer les impacts et assurer la responsabilité au sein de ce programme américain multiville est primordial, car ces petits pas en avant peuvent aider à réduire l’écart dans la fracture raciale des richesses et à atténuer les inégalités économiques croissantes. Bien que les programmes soient ouverts aux fondateurs de tous horizons, les efforts de recrutement seront axés sur les entrepreneurs noirs, latinos et hispaniques et sur ceux qui s’identifient comme issus de la diversité raciale et ethnique. Les progrès seront suivis régulièrement et partagés avec la haute direction des deux organisations. Ces efforts permettront, en outre, d’optimiser l’impact du programme et viseront à apporter une meilleure vision de l’équité et de l’inclusion à la communauté des investisseurs dans son ensemble.

À propos de Techstars

Le réseau mondial de Techstars soutient la réussite des entrepreneurs. Fondée en 2006, Techstars a débuté avec trois idées simples : les entrepreneurs contribuent à la création d’un monde meilleur pour tout le monde, la collaboration favorise l’innovation et les grandes idées peuvent provenir de partout. Aujourd’hui notre mission est de permettre à chaque individu sur la planète de contribuer à la réussite des entrepreneurs et d’en tirer avantage. En plus de gérer des programmes d’accélérateurs et des fonds de capital-risque, nous y parvenons en mettant en relation des startups, des investisseurs, des entreprises et des villes en vue de développer des communautés de startups florissantes. Techstars a investi à ce jour dans plus de 2 900 entreprises dont la capitalisation boursière combinée s’élève à plus de 159 milliards USD. www.techstars.com

À propos de JPMorgan Chase

JPMorgan Chase & Co. (NYSE : JPM) est une société de services financiers de premier plan qui exerce ses activités dans le monde entier et dont les actifs représentent 3,2 billions USD. La société est un chef de file dans les services bancaires d’investissement, les services financiers aux particuliers et aux petites entreprises, les services bancaires commerciaux, le traitement des transactions financières et la gestion d’actifs. Composante du Dow Jones Industrial Average, JPMorgan Chase & Co. dessert des millions de clients aux États-Unis et ainsi que de nombreux clients corporatifs, institutionnels et gouvernementaux figurant parmi les plus importants au monde sous ses marques J.P. Morgan et Chase.

