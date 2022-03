UNITE en AHF gaan samenwerken op het gebied van besmettelijke-ziektebestrijding en voorbereiding voor nieuwe pandemieën

AHF President Michael Weinstein (left) and UNITE President and Member of Parliament in Portugal Ricardo Baptista Leite at the signing of the Memorandum of Understanding at the Portuguese National Parliament on March 24. (Photo: Business Wire)

LISSABON, Portugal--(BUSINESS WIRE)--Het UNITE Global Parliamentarians Network to End Infectious Diseases (Wereldwijd netwerk van parlementariërs om infectieziekten te beëindigen) en de AIDS Healthcare Foundation (AHF) hebben deze week een memorandum van overeenstemming ondertekend dat hun gezamenlijke werk voor 2022 beschrijft. Nu de voortgang van het internationale pandemieverdrag tussen verschillende landen nog steeds niet vordert, is het belangrijker dan ooit dat regeringen en maatschappelijke organisaties die verandering nastreven zich bezighouden met het bestrijden van besmettelijke ziekten en zich voorbereiden op het voorkomen van en reageren op nieuwe pandemieën.

In het document dat UNITE en AHF op 24 maart bij het Portugese parlement hebben ondertekend, beloven zij “zich actief in te spannen en te pleiten om besmettelijke ziekten als wereldwijd gevaar voor de gezondheid te bestrijden; om de voorbereiding voor pandemieën te verbeteren en de onderhandeling te bevorderen over een nieuw instrument voor het anticiperen op, voorkomen van en reageren op een pandemie.”

In een gezamenlijke verklaring spreken de leiders van beide organisaties af dat ze “zich inzetten om de relatie te verstevigen om de uitwisseling van empirisch onderbouwde kennis te garanderen via het delen van informatie over besmettelijke ziekten, de mondiale gezondheid, wetgevingsprocedures en beleidsvorming”, aldus de voorzitter van UNITE, Ricardo Baptista Leite, lid van het Portugees parlement. “UNITE heeft de juiste instrumenten om het benodigde politieke effect te bereiken en de parlementsleden van het netwerk zetten zich in om dat te bereiken.”

“Om politiek zo effectief mogelijk te zijn en zoveel mogelijk te bereiken hebben we parlementsleden nodig, omdat zij voor de bevolking spreken”, zei Michael Weinstein, de voorzitter van de AHF. “We vinden het een eer om samen met UNITE aan de cruciale doelen te gaan werken van het wereldwijd voorbereid zijn op pandemieën en het bestrijden en uitbannen van besmettelijke ziekten.”

De samenwerking tussen UNITE en AHF begon al in 2017, toen het netwerk werd opgericht. Sindsdien heeft de AHF het werk van UNITE op verschillende interventie-gebieden ondersteund. Dit jaar is het mogelijk om dit nog verder uit te bouwen door de gesprekken over een nieuw plan voor de mondiale gezondheid en het recent gelanceerde International Forum on Global Health – een werkgroep geleid door UNITE en het Parlementair netwerk van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds.

UNITE is een wereldwijd netwerk van parlementsleden dat zich inzet voor verandering in en effect op de politiek om besmettelijke ziekten als bedreiging van de mondiale gezondheid vóór 2030 uit te bannen. UNITE heeft meer dan 200 leden in meer dan 70 landen over de hele wereld en voert haar activiteiten uit in tien gebieden, de zogenaamde chapters, onder leiding van haar raad van bestuur.

