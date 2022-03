UNITE et l’AHF s’apprêtent à collaborer sur l’élimination des maladies infectieuses et la préparation aux pandémies

AHF President Michael Weinstein (left) and UNITE President and Member of Parliament in Portugal Ricardo Baptista Leite at the signing of the Memorandum of Understanding at the Portuguese National Parliament on March 24. (Photo: Business Wire)

LISBONNE, Portugal--(BUSINESS WIRE)--Le UNITE Global Parliamentarians Network to End Infectious Diseases et la AIDS Healthcare Foundation (AHF) ont signé cette semaine un protocole d’accord, décrivant le travail conjoint que les deux organisations effectueront en 2022. Alors que la conclusion d’un traité international sur la pandémie entre les nations n’est toujours pas en vue, il est aujourd’hui plus vital que jamais que les organisations de défense de la société civile et les gouvernements travaillent de concert pour lutter contre les maladies infectieuses et qu’ils se préparent afin de prévenir et de répondre aux futures pandémies.

Dans le document signé le 24 mars au Parlement national portugais, UNITE et AHF se sont engagés « à s’impliquer activement et à plaider pour l’élimination de la menace sanitaire mondiale que représentent les maladies infectieuses, à renforcer la préparation aux pandémies et à promouvoir la négociation d’un nouvel instrument de préparation, de prévention et de réponse aux pandémies ».

Dans une déclaration conjointe, les dirigeants des deux organisations conviennent qu’ils sont « déterminés à renforcer leur relation pour assurer l’échange des connaissances fondées sur des preuves, grâce au partage d’informations sur les maladies infectieuses, la santé mondiale, les processus législatifs et l’élaboration des politiques », a fait savoir le président de UNITE et député portugais, Ricardo Baptista Leite. « UNITE dispose des bons outils pour avoir l’impact politique requis, et les parlementaires du réseau se sont engagés à y parvenir. »

« Pour faire pression et arriver à un impact et à des changements politiques aussi importants que possible, nous avons besoin de parlementaires à nos côtés, car ils représentent la voix du peuple », a ajouté Michael Weinstein, président de l’AHF. « Nous sommes honorés de nous associer à UNITE, et de travailler ensemble vers les objectifs cruciaux que sont la préparation mondiale aux pandémies et le contrôle et l’élimination des maladies infectieuses. »

La collaboration entre UNITE et AHF a commencé au tout début de l’histoire du réseau en 2017. Depuis lors, AHF a appuyé solidement le travail de UNITE dans ses différents domaines d’intervention. Cette année représente une opportunité d’aller encore plus loin du fait des discussions qui ont lieu sur un nouveau cadre de santé mondiale et de l’International Forum on Global Health récemment lancé, un groupe de travail dirigé par UNITE, le Réseau parlementaire sur la Banque mondiale et le Fonds monétaire international.

UNITE est un réseau mondial de parlementaires déterminés à susciter des changements politiques et à avoir un impact qui permettra de mettre fin à la menace pour la santé mondiale que représentent les maladies infectieuses jusqu’en 2030. UNITE compte plus de 200 membres dans plus de 70 pays à travers le monde et organise ses activités dans dix régions, appelées branches ou chapitres, dirigées par son Conseil exécutif.

La AIDS Healthcare Foundation (AHF), la plus grande organisation mondiale de lutte contre le sida, fournit actuellement des soins et/ou services médicaux à plus de 1,6 million de personnes dans 45 pays à travers le monde, notamment aux États-Unis, en Afrique, en Amérique latine, dans les Caraïbes, dans la région Asie-Pacifique et en Europe. Pour en savoir plus sur l’AHF, consultez notre site Internet : www.aidshealth.org, retrouvez-nous sur Facebook : www.facebook.com/aidshealth, ou suivez-nous sur Twitter : @aidshealthcare et Instagram : @aidshealthcare

